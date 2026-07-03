মেঘালয়ে হানিমুন মার্ডার কেস, স্বামী খুনে অভিযুক্ত সোনমের জামিন বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট

মেঘালয়ে হানিমুন মার্ডার কেস, স্বামী খুনে অভিযুক্ত সোনমের জামিন বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট
বিয়ের পর মধুচন্দ্রিমা করতে গিয়ে স্বামীকে খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সোনম রঘুবংশী ৷ তার জামিনের নির্দেশ বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট ৷
Published : July 3, 2026 at 2:34 PM IST
নয়াদিল্লি, 3 জুলাই: স্বামী রাজা রঘুবংশীর খুনের ঘটনার মূল অভিযুক্ত সোনম রঘুবংশীর জামিনের নির্দেশ বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট ৷ শুক্রবার তার জামিন মামলায় দেশের শীর্ষ আদালত হাইকোর্টের জামিনের নির্দেশের উপর কোনও স্থগিতাদেশ দেয়নি ৷
চলতি বছরের এপ্রিল মাসে শিলংয়ের আদালত সোনমের জামিন মঞ্জুর করে ৷ তখন সে জেল থেকে ছাড়া পায় ৷ এই নির্দেশের বিরুদ্ধে মেঘালয় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় মেঘালয় সরকার ৷ কিন্তু রাজ্যের উচ্চ আদালতও তার জামিনের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করেনি ৷ এরপর মেঘালয় সরকার সুপ্রিম কোর্টে জামিন খারিজের আবেদন জানায় ৷ শুক্রবার সেই মামলার শুনানি হয় ৷
মেঘালয় হাইকোর্টের নির্দেশে ইতিমধ্যে জামিনে ছাড়া পেয়েছে অভিযুক্ত সোনম ৷ এখন সে আদালতের শর্ত অনুযায়ী শিলংয়ে রয়েছে ৷ তার আইনজীবী আদালতে এই বিষয়টি জানানোর পর শীর্ষ আদালতের বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি শীল নাগুর বেঞ্চ জামিন খারিজ করতে রাজি হয়নি ৷ হাইকোর্টের নির্দেশ সংরক্ষণ করে রেখেছে দুই বিচারপতির বেঞ্চ ৷
বিচারপতি এমএম সুন্দরেশের পর্যবেক্ষণ, প্রাথমিকভাবে আদালত হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিতাদেশ জারি করতে চেয়েছিল, কিন্তু সোনম ইতিমধ্যে জামিন পেয়ে জেল থেকে বেরিয়ে গিয়েছে ৷ এখন স্থগিতাদেশ দেওয়ার কোনও কারণ থাকতে পারে না ৷ গত 28 এপ্রিল সোনম রঘুবংশীর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে মেঘালয়ের একটি নিম্ন আদালত ৷ এই জামিনের বিরুদ্ধে মেঘালয়ের হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল মেঘালয় সরকার ৷ কিন্তু রাজ্যের উচ্চ আদালতও তার জামিনের নির্দেশ বহাল রাখে ৷ এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় মেঘালয় সরকার ৷
গতকাল এই মামলায় মেঘালয় সরকারের তরফে কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা শীর্ষ আদালতের অবসরকালীন বেঞ্চের কাছে মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি জানান ৷ সেই আর্জিকে মান্যতা দিয়ে এদিনই মামলার শুনানি হয় ৷ এদিন শুনানিতে দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, প্রথমে বিচার প্রক্রিয়া কতটা এগিয়েছে সেটা খতিয়ে দেখতে হবে ৷ মেঘালয় সরকারের আবেদনের ভিত্তিতে সোনম রঘুবংশীকে নোটিশ পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ৷
মূল অভিযুক্তের আইনজীবী জানান, হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেওয়ার অর্থ সোনম রঘুবংশীর জামিন বাতিল করা ৷ দুই বিচারপতির বেঞ্চ তখন বলে, জামিন বাতিল করা হচ্ছে না, কিন্তু হাইকোর্টের নির্দেশ সংরক্ষণ করে রাখছে ৷ আইনজীবী বেঞ্চের কাছে আর্জি জানান, তাঁর মক্কেলকে যেন আর হেফাজতে নেওয়া না-হয়; কারণ আদালতের দেওয়া শর্তের কারণে সোনম এখন শিলংয়েই রয়েছে ৷ সে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে ৷ বেঞ্চ উল্লেখ করে, তাদের ধারণা ছিল মূল অভিযুক্ত জেল থেকে মুক্তি পায়নি ৷ বিচারপতি এমএম সুরন্দেশ তখন বলেন, “তাকে যদি মুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে আমরা আর এটা (জামিন বাতিল) করতে চাই না ৷"
সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার সওয়াল, সোনমকে ফের হেফাজতে পাঠানো যেতে পারে ৷ তিনি বেঞ্চের কাছে হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিতাদেশ জারির আর্জি জানান ৷ রঘুবংশীর আইনজীবী পাল্টা সওয়াল জানান, তার মক্কেল তদন্তে সহযোগিতা করছে ৷ তখন এসজি তুষার মেহতা বলেন, এই মামলার ঘটনাপ্রবাহ এমনই যে, তা আদালতের বিবেক বোধকেও নাড়িয়ে দেবে ৷ তাই তিনি শীর্ষ আদালতের কাছে অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করার অনুরোধ জানান ৷
বিয়ের পর গত বছরের 20 মে মাসে মেঘালয়ের পূর্ব খাসি পাহাড়ে মধুচন্দ্রিমায় গিয়েছিলেন রাজা এবং সোনম রঘুবংশী ৷ এরপর 25 মে থেকে হঠাৎ দু'জনের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না ৷ পরিবারের লোকজন পুলিশের দ্বারস্থ হন ৷ খোঁজাখুঁজি শুরু করে পুলিশ বেশ কয়েক দিন বাদে একটি গিরিখাত থেকে রাজার দেহ উদ্ধার করে ৷ তখনও সোনমের উপর সন্দেহ হয়নি কারও ৷ পরে তাকে আটক করে পুলিশ ৷ 8 জুন রাতে ঘটনার 15 দিনের মাথায় সোনম রঘুবংশীকে উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে একটি ধাবা থেকে গ্রেফতার করা হয় ৷
তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, বিয়ের আগে থেকেই রাজ কুশওয়াহা নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক ছিল ৷ রাজা রঘুবংশী তাদের সম্পর্কে পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ৷ তাঁকে শেষ করতে প্রেমিক-সহ তিন জনের সহযোগিতায় রাজাকে খুনের ষড়যন্ত্র করেছিল সোনম ৷ পুলিশ একে একে সকলকে গ্রেফতার করে ৷ সোনম, রাজ, বিশাল, আকাশ এবং আনন্দ, এই পাঁচ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে 790 পাতার চার্জশিট আদালতে জমা দেয় পুলিশ ৷