মৃত্যুর প্রায় দু'বছর পর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে কয়লা কেলেঙ্কারিতে ক্লিনচিট সুপ্রিম কোর্টের

মৃত্যুর প্রায় দু'বছর পর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে কয়লা কেলেঙ্কারিতে ক্লিনচিট সুপ্রিম কোর্টের
সিবিআই-এর ক্লোজার রিপোর্ট গ্রহণ করে কয়লা বণ্টন মামলা বন্ধ করল সুপ্রিম কোর্ট ৷ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং এই মামলা থেকে অব্যাহতি পেলেন ৷
By PTI
Published : July 29, 2026 at 5:36 PM IST
নয়াদিল্লি, 29 জুলাই: স্বচ্ছ ভাবমূর্তির জন্যই তিনি খ্যাত হয়েছিলেন ৷ মৃত্যুর দু'বছর পর তা আবারও প্রমাণ হল ৷ বুধবার কয়লা কেলেঙ্কারির মামলা থেকে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংকে ক্লিনচিট দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ এই মামলার তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-এর ক্লোজার রিপোর্ট গ্রহণ করে এবং ইউপিএ জমানার কয়লা দুর্নীতির মামলাটি বন্ধ করে দেশের শীর্ষ আদালত ৷
পাশাপাশি 2015 সালে নিম্ন আদালত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং-সহ বাকিদের সমন পাঠিয়েছিল, তাও খারিজ করে দেয় ৷ 2024 সালের 26 ডিসেম্বর প্রয়াত হন তিনি ৷ প্রায় দু'বছর পর তিনি এই হাইপ্রোফাইল ফৌজদারি মামলা কালিমা থেকে মুক্তি পেলেন ৷
বুধবার দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি ভি মোহানার বেঞ্চ তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-এর ক্লোজার রিপোর্ট গ্রহণ করে ৷ শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, নিম্ন আদালতের বিচারক সিবিআই-এর ক্লোজার রিপোর্ট অস্বীকার করে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করেছে ৷ এর কোনও মানে নেই ৷
সিবিআই রিপোর্টে জানিয়েছে, আবেদনকারীর দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর কারণে এই আপিলটি আর কার্যকর নেই এবং এর নিষ্পত্তি করা যেতে পারে ৷ 2005 সালে মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তালবিরা-2 কোল ব্লকে বিড়লা গ্রুপকে কয়লা খনি বণ্টন নিয়ে প্রথম ইউপিএ সরকার ৷ সেই সময় কয়লা মন্ত্রকের দায়িত্বে ছিলেন মনমোহন সিং ৷
এই খনি বণ্টন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সরকারের বিরুদ্ধে খনি বণ্টন নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে ৷ সিবিআই এই দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত করে 2014 সালে অগস্ট এবং অক্টোবরে ক্লোজার রিপোর্ট ফাইল করে ৷ তারা রিপোর্টে জানিয়ে দেয়, ড. মনমোহন সিংয়ের বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি অপরাধের প্রমাণ পাওয়া যায়নি ৷
পরের বছর 2015 সালের 11 মার্চ সিবিআই বিশেষ কোর্টের বিচারক এই ক্লোজার রিপোর্ট খারিজ করে দেয় ৷ বিচারক ভারত পরাসর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং, কুমার মঙ্গলম বিড়লা-সহ আরও কয়েকজনকে আদালতে হাজিরা দিতে সমন পাঠায় ৷ সিবিআই বিশেষ বিচারক ভরত পরাসর ছ'জন অভিযুক্তকে তলব করেছিলেন ৷ তাঁদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির 120B (ফৌজদারি ষড়যন্ত্র), 409 (সরকারি কর্মচারী হয়ে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ভঙ্গ) নম্বর ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধী আইন (পিসিএ)-র নানা ধারায় মামলা দায়ের হয় ৷ আদালত হিন্ডালকো সংস্থার আধিকারিক শুভেন্দু অমিতাভ এবং ডি ভট্টাচার্যকেও সমন পাঠায় ৷ এই সমনকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ৷ ওই বছরের 1 এপ্রিল এই সমনে স্থগিতাদেশ জারি করে দেশের শীর্ষ আদালত ৷