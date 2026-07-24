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'আদালত বিনোদন চ্যানেল নয়', শুনানির অডিয়ো-ভিডিয়ো পোস্টে 'বেড়ি' সুপ্রিম কোর্টের

বিচার প্রক্রিয়ার অডিয়ো-ভিডিয়ো রেকর্ডের অপব্যবহারের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহন-এর বেঞ্চ ৷

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শুনানির অডিয়ো-ভিডিয়ো পোস্ট করা নিষিদ্ধ করল সুপ্রিম কোর্ট (ফাইল ছবি)
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By PTI

Published : July 24, 2026 at 5:36 PM IST

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নয়াদিল্লি, 24 জুলাই: আদালত কোনও 24 ঘণ্টার বিনোদনমূলক চ্যানেল হতে পারে না ৷ এমনই কড়া পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের ৷ শীর্ষ আদালত শুক্রবার নির্দেশ দিয়েছে, আদালতের পূর্ব অনুমতি ছাড়া বিচার প্রক্রিয়া, শুনানি বা আদালতের অভ্যন্তরের কার্যক্রমের অডিয়ো-ভিডিয়ো রেকর্ডিং সোশাল মিডিয়া বা অন্য কোনও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পোস্ট বা আপলোড করা যাবে না ৷

বিচার প্রক্রিয়া বা কার্যক্রম, শুনানির অডিয়ো-ভিডিয়ো রেকর্ডের অপব্যবহারের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে বেঞ্চ ৷ এরপরই এই অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ দেয় আদালত। একই সঙ্গে, আদালত এই ধরনের রেকর্ডের অননুমোদিত সংগ্রহ, পরিবর্তন, প্রচার বা বাণিজ্যিক ব্যবহারের (মনিটাইজেশন) উপর নিষেধাজ্ঞা চেয়ে দায়ের করা একটি আবেদনের শুনানিতেও সম্মতি দিয়েছে।

বেঞ্চ বলেছে, "অন্তর্বর্তীকালীন পদক্ষেপ হিসেবে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, সুপ্রিম কোর্টের সেক্রেটারি জেনারেল অথবা সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের পূর্ব অনুমতি ছাড়া বিচার প্রক্রিয়া বা কার্যক্রমের অডিয়ো-ভিডিয়ো রেকর্ড সোশাল মিডিয়া বা অন্য কোনো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে প্রচার, বাণিজ্যিক ব্যবহার, পোস্ট, রি-পোস্ট বা আপলোড করা যাবে না।" তবে বেঞ্চ স্পষ্ট করেছে, তাদের এই নির্দেশের ফলে আদালতের কার্যক্রম নিয়ে সংবাদ পরিবেশনের উপর কোনও বাধা থাকবে না ৷

শীর্ষ আদালত কেন্দ্র এবং সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম-সহ সংশ্লিষ্টদের এবিষয়ে নোটিশও পাঠিয়েছে ৷ সাংবাদিক হর্ষিতা গ্রোভারের দায়ের করা আবেদনের প্রেক্ষিতে তাদের মতামতও জানতে চাওয়া হয়েছে। আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী বিকাশ সিং বলেন, "আবেদনে উত্থাপিত বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" বিচার প্রক্রিয়া কার্যক্রমের অডিয়ো-ভিডিয়ো রেকর্ডের অপব্যবহারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাঁর মন্তব্য, "সোশাল মিডিয়া ও অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নির্বাচিত এবং সম্পাদিত ক্লিপ বা অংশবিশেষ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।" বেঞ্চ মন্তব্য করে, ডিজিটাল ডেটা বা তথ্য নিয়ন্ত্রণ করা এখন অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এরপরই বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, "আদালত কোনও 24 ঘণ্টার বিনোদনমূলক চ্যানেল হতে পারে না।" সেই সঙ্গে তারা তথ্যের অবাধ প্রবাহ সীমিত করার প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করে । সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন জানান, এ বিষয়ে কিছু নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন। তুষার 10 জুলাইয়ের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন, যেখানে শীর্ষ আদালতের একটি বেঞ্চের সামনে স্বয়ং মামলাকারী শুনানিকালে গালিগালাজ করেন এবং তাঁর আইনি নথিপত্র ছুড়ে ফেলেন। তিনি বলেন, "ওই ঘটনার ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং ঘটনাটিকে নিয়ে উপহাস করা হয়েছিল।"

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আদালতের ভিডিয়ো পোস্ট নিষিদ্ধ
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