বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস ধর্ষণ ! লিভ-ইন সম্পর্কের নিশ্চয়তা নিয়ে প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস ধর্ষণ ! লিভ-ইন সম্পর্কের নিশ্চয়তা নিয়ে প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের
এক মহিলা তাঁর লিভ-ইন সঙ্গীর ছেড়ে যাওয়া নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন ৷ এই মামলায় আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খোঁজার উপর জোর দিল আদালত ৷
Published : April 28, 2026 at 9:05 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 এপ্রিল: বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে লিভ-ইন সম্পর্ক ! এরপর বিয়ে না-করে সম্পর্ক ভাঙলেই যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ? প্রশ্ন তুলল সুপ্রিম কোর্ট ৷ বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে লিভ-ইন সম্পর্কে থাকা এক মহিলা তাঁর সঙ্গীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ তুলে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন ৷ সোমবার সেই মামলার শুনানি হয় বিচারপতি বিভি নাগারত্না এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বেঞ্চে ৷
এই যুগল প্রায় 15 বছর ধরে লিভ-ইন অর্থাৎ একত্রবাস করেছেন ৷ তাঁদের একটি সন্তানও আছে ৷ তাঁর সঙ্গী বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে লিভ ইন করেন এবং পরে এই সম্পর্ক ছেড়ে বেরিয়ে যান ৷ এরপর মহিলা তাঁর সঙ্গীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন ৷ মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট তাঁর প্রাক্তন সঙ্গীর বিরুদ্ধে করা এফআইআর খারিজ করে দেয় ৷ এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন মহিলা ৷
বিচারপতি বিভি নাগারত্না বলেন, "পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, সেখানে যৌন নির্যাতনের প্রশ্ন উঠছে কী করে ? তাঁরা একত্রবাস করেছেন এবং মহিলার এক সন্তানও রয়েছে ৷ কিন্তু তাঁদের বিয়ে হয়নি ৷ আর এখন মহিলা বলছেন যৌন নির্যাতন ? 15 বছর ধরে তাঁরা লিভ ইন করেছেন ৷"
মহিলার আইনজীবী আদালতে জানান, তাঁর মক্কেল অল্প বয়সে তাঁর স্বামীকে হারিয়েছেন ৷ এরপর তাঁর দেওর তাঁকে এই সঙ্গীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন ৷ তাঁরা একসঙ্গে থাকতে শুরু করেন ৷ মহিলার আইনজীবী আদালতে সওয়াল করেন, লিভ ইন সম্পর্কে থাকা ব্যক্তি মহিলাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং সেই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে তাঁর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন ৷
তখন বিচারপতি নাগারত্নার প্রশ্ন, "তাহলে তিনি কেন গেলেন এবং বিয়ের আগে থেকে একত্রবাস করলেন কেন ? তিনি ওই ব্যক্তির সঙ্গে লিভ ইন করেছেন ৷ ওই ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর এক সন্তানও আছে ৷ বিবাহ বন্ধন না-থাকায় ওই ব্যক্তি সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে যান ৷ কোনও আইনি বাধাও নেই ৷ তাঁর এই চলে যাওয়াটাই লিভ-ইন সম্পর্কের ঝুঁকি ৷ তাই তাঁর এই সম্পর্ক ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়াটাকে অপরাধযোগ্য বলে বিবেচনা করা যায় না ৷"
মহিলার আইনজীবী জানান, অভিযুক্ত ব্যক্তি এই লিভ-ইন সম্পর্কের সময় বিবাহিত ছিলেন ৷ কিন্তু তিনি বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন ৷ বিচারপতি নাগারত্না তখন ফের প্রশ্ন করেন, "বিবাহিত হলে সেক্ষেত্রে তাঁর (মহিলার) অধিকারের বিষয়টি জোর দিয়ে বলা যেত ৷ দ্বিতীয় বিবাহ নিয়ে মামলা করতে পারতেন ৷ তিনি খোরপোশ দাবি করতে পারতেন ৷ এই মামলাগুলি থেকে তিনি কিছুটা স্বস্তি পেতেন ৷ এখানে বিয়ের কোনও বিষয় নেই, ওঁরা একত্রবাস করেছেন ৷ এটা তো বিপজ্জনক ৷ যে কোনও সময় কেউ একজন সম্পর্ক ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই পারেন ৷ আমরা কী করব ?"
বিচারপতি পরামর্শ দেন, এক্ষেত্রে মহিলা তাঁদের সন্তানের জন্য খোরপোশ দাবি করতে পারেন ৷ কিন্তু মধ্যস্থতার মধ্য দিয়ে দু'পক্ষকে সমাধান খুঁজে নেওয়ার উপরই জোর দেন তিনি ৷ বিচারপতি নাগারত্না আরও বলেন, "যদি ওই ব্যক্তি কারাগারে যান, তাহলে ওই মহিলার কোন দিক দিয়ে জয় হবে ? আমরা তাঁদের সন্তানের ভরণপোষণের জন্য কিছু দাবির কথা ভাবতে পারি ৷ এখন সন্তানের বয়স সাত বছর ৷ অন্ততপক্ষে সন্তানের জন্যে তো কিছু খোরপোশ দাবি করা যায় ৷" আদালত দু'পক্ষকে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের রাস্তা খোঁজার উপর জোর দিয়েছে ৷