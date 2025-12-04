আরও BLO নিয়োগ করা যায় কি না, রাজ্যগুলি বিবেচনা করুক; নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

আরও BLO নিয়োগ করা যায় কি না, রাজ্যগুলি বিবেচনা করুক; নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের
এসআইআর প্রক্রিয়ার কাজের চাপে বিপর্যস্ত বিভিন্ন রাজ্যের বিএলও'রা ৷ এমনকী এই কাজ থেকে ছুটি না-পেয়ে নিজেকে শেষ করেছেন, এমন খবরও সামনে এসেছে ৷
By PTI
Published : December 4, 2025 at 6:04 PM IST
নয়াদিল্লি, 4 ডিসেম্বর: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন অর্থাৎ এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়ার জন্য আরও বুথ স্তরের আধিকারিক (বিএলও) নিয়োগ করা যায় না ? বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যগুলিকে এই বিষয়টি বিবেচনা করার কথা জানাল ৷ অতিরিক্ত বিএলও এই কাজে যোগ দিলে তাঁদের কাজের সময় কমে যাবে ৷
নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এসআইআর-এর কাজ শেষ করতে গিয়ে প্রভূত সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে বিএলওদের ৷ এই প্রক্রিয়ার সময় বৃদ্ধি থেকে শুরু করে একগুচ্ছ দাবিদাওয়া নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকার ৷ তামিলনাড়ু, কেরল এবং উত্তরপ্রদেশের ছবিটাও একই ৷
গত 4 নভেম্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ-সহ 9টি রাজ্য ও 3টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ এই আতঙ্কে ও চাপে পশ্চিমবঙ্গ-সহ একাধিক রাজ্যে বিএলওদের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর-আতঙ্কে 40 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে তৃণমূল ৷ এই আবহে এসআইআর প্রক্রিয়ার সময়সীমা 4 ডিসেম্বর থেকে 11 ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে নির্বাচন কমিশন ৷
এদিন দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চে এই মামলার শুনানি ছিল ৷ দক্ষিণী অভিনেতা বিজয়ের রাজনৈতিক দল টিভিকে (TVK) সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানায় ৷ তাদের বক্তব্য, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিএলওরা কাজ শেষ করতে না-পারলে নির্বাচন কমিশন জনপ্রতিনিধি আইনে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারে ৷ কমিশনকে এই ধরনের কোনও পদক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিক দেশের শীর্ষ আদালত ৷ তারা আবেদনে আরও জানায়, ইতিমধ্যে এই কাজের চাপ নিতে না-পেরে অনেকে নিজের জীবন শেষ করেছেন ৷
টিভিকে'র প্রবীণ আইনজীবী গোপাল শঙ্করানারায়ণন আদালতে জানান, বিএলও'রা হয় শিক্ষক নয়তো অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ৷ নির্বাচন কমিশন তাঁদের উপর এমন চাপ দিয়েছে, যে তাঁদের কারও কারও মৃত্যু হয়েছে ৷ শুধু এখানেই শেষ নয়, বিএলওদের মধ্যে যাঁরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে পারছেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করছে কমিশন ৷ তাঁর বক্তব্য নোট করেন প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ ৷
প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত তখন জানান, প্রয়োজনে আরও কর্মী নিয়োগ করা যায়, যাতে কাজের চাপ কমবে ৷ বেঞ্চ বলে, "দৈনন্দিন নির্ধারিত কাজকর্মের সঙ্গে এসআইআর-এর অতিরিক্ত কাজ করতে গিয়ে তাঁদের অনেক বেশি পরিশ্রম হচ্ছে ৷ রাজ্য সরকার এই খাটনি কমানোর ব্যবস্থা করতে পারে ৷" আদালত নির্দেশ জারি করে, রাজ্যগুলি অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবে ৷
কোনও কর্মী যদি নির্দিষ্ট কারণে এসআইআর-এর কাজ থেকে অব্যাহতি চান, তাহলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক সেই অনুরোধের কথা ভেবে দেখতে পারেন ৷ তাঁর বদলে অন্য কোনও কর্মীকে নিয়োগ করতে পারেন ৷
প্রবীণ আইনজীবী এদিন আদালতে উল্লেখ করেন, এসআইআর-এর কাজে নিযুক্ত বিএলওদের এত অল্প সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে ৷ এদিকে তাঁদের কাছে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেই ৷ ইন্টারনেট সংক্রান্ত সমস্যায় কাজের দেরি হয়ে যাচ্ছে ৷ শিক্ষক ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের নিজেদের কাজে যাওয়ার আগে ভোরে উঠে বেরিয়ে পড়তে হচ্ছে ৷ আবার কখনও তাঁরা নিজের নিজের কাজ সেরে অধিক রাত পর্যন্ত এসআইআরের কাজ করতে হচ্ছে ৷ তাঁর অভিযোগ, এক তরুণ তাঁর বিয়ের জন্য ছুটি চেয়েছিলেন ৷ তাঁর ছুটি মঞ্জুর করা হয়নি এবং তাঁকে সাসপেন্ড করা হয় ৷ এই অবস্থায় ওই তরুণ নিজেকে শেষ করে দেন বলে আদালতে উল্লেখ করেন টিভিকে-র প্রবীণ আইনজীবী ৷
তিনি বলেন, "আপনার অন্তত মানবিক হওয়া উচিত ৷ অপরাধীর মতো কাজকর্মের পরিণতি খুব খারাপ হতে পারে ৷" তখন বেঞ্চ বলে, "রাজ্য সরকার তার দায়বদ্ধতা থেকে পালিয়ে যেতে পারে না ৷ কোনও সমস্যা হলে ক্ষেত্রবিশেষে সরকার ওই কর্মীকে ছাড় দিক ৷ তার বদলে অন্য ব্যবস্থা নিক ৷"
তখন প্রবীণ আইনজীবী গোপাল শঙ্করানারায়ণন বলেন, "নির্বাচন কমিশন এফআইআর দায়ের করছে কেন ?" প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, "এটা তো এই প্রথম বার নয়, এর আগেও তো তারা মামলা দায়ের করেছে ৷" আদালতে হাজির ছিলেন প্রবণ আইনজীবী কপিল সিবাল ৷ তিনি জানান, বিএলওদের উপর এই চাপ রূঢ় বাস্তব ৷
আগামী বছর দেশে যে রাজ্যগুলিতে নির্বাচন, প্রধানত সেই রাজ্যগুলিতে এসআইআর প্রক্রিয়া করছে কমিশন ৷ এই প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি জানান, উত্তরপ্রদেশে নির্বাচন 2027 সালে ৷ তা সত্ত্বেও বিএলওদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে বলা হচ্ছে ৷
কমিশনের তরফে আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী ও মনিন্দর সিং জানান, তামিলনাড়ুতে 90 শতাংশেরও বেশি এনুমারেশন ফর্ম বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছনোর কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ নির্বাচন কমিশন তখনই ফৌজদারি মামলা দায়ের করছে, যেখানে বিএলওরা তাঁদের কর্তব্যে গাফিলতি করছেন ৷ এই ধরনের বিতর্কের নেপথ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে বলে আদালতে দাবি করেন তিনি ৷
এদিকে এদিনই মুর্শিদাবাদের সভা থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে এসআইআর নিয়ে ধর্মীয় রাজনীতি করার অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর কথায়, "SIR-এর সঙ্গে জড়িত ঘটনায় যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের অর্ধেকেরও বেশি হিন্দু ছিলেন ৷ আপনি (বিজেপি) যে ডালে বসে আছেন, সেই ডালটিও কেটে ফেলবেন না ৷"
মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, বাংলায় রোহিঙ্গা নেই ৷ বরং তাঁর প্রশ্ন, অসম, ত্রিপুরার মতো বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্ত ভাগ করে নেওয়া রাজ্যগুলি দিয়েই রোহিঙ্গারা অনুপ্রবেশ করে ৷ অথচ সেখানে এসআইআর প্রক্রিয়া চালু হয়নি ৷ কেন, সেগুলি বিজেপি শাসিত রাজ্য বলেই ?
মমতার আরও অভিযোগ, রাজ্যে এসআইআর করতে না-দিলে ভোটের আগে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার ছক কষেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ মমতা এদিন বলেন, "এসআইআর যদি না-করতে দিতাম, তা হলে ভোট না-করে ওরা রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করত ।" এর পরেই শাহের বিরুদ্ধে তোপ দেগে মমতা বলেন, "বুঝেছেন অমিত শাহের চালাকি ? আমরা অত বোকা নই বাবুমশাই, গোদিভাই ! আমরা করব, লড়ব । জিতে দেখাব । আমাদের ভাতে মারা যাবে না ।"