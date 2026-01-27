অ্যাসিড হামলার নির্যাতিতারা ক্ষতিপূরণ পান ? বিস্তারিত তথ্য চাইল নির্দেশ সুপ্রিম কোর্ট
অ্যাসিড হামলা নিয়ে বড় পদক্ষেপ সুপ্রিম কোর্টের ৷ রাজ্য-কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে অ্যাসিড অ্যাটাকের যাবতীয় তথ্য জমা দিতে নির্দেশ দিল দেশের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ ৷
By PTI
Published : January 27, 2026 at 5:14 PM IST
নয়াদিল্লি, 27 জানুয়ারি: অ্যাসিড হামলার ঘটনায় রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য চাইল সুপ্রিম কোর্ট ৷ বছর ধরে ধরে কতগুলি অ্যাসিড হামলার ঘটনা ঘটেছে, তার তথ্য জমা দিতে হবে শীর্ষ আদালতে ৷ মঙ্গলবার এই নির্দেশ দিয়েছে দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি আর মহাদেবন ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ ৷
কোন বছরে কতগুলি অ্যাসিড হামলার ঘটনা ঘটেছে এবং তার মধ্যে কতগুলি ক্ষেত্রে পুলিশ ব্যবস্থা নিয়েছে, কতগুলি মামলা দায়ের হয়েছে, কোন কোন মামলায় নিম্ন আদালতে চার্জশিট পেশ করা হয়েছে- যাবতীয় তথ্য জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷ নিম্ন আদালত-সহ হাইকোর্টগুলিতে কতগুলি মামলা দায়ের হয়েছে, তাও জানাতে হবে ৷
নিম্ন আদালতে কতগুলি মামলার নিষ্পত্তি হয়নি, সেই হিসেবও দিতে হবে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনকে ৷ এছাড়া অ্যাসিড হামলায় নির্যাতিতার পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত হয়েছে কি না, তাঁর জীবন যাপনের জন্য কী ব্যবস্থা হয়েছে, তাও জানতে চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ৷ আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে এই তথ্যগুলি জমা দিতে হবে ৷
শুধু এই বিপুল হিসেব-নিকেশই নয়, অ্যাসিড হামলার শিকার প্রত্যেক নির্যাতিতার সংক্ষিপ্ত তথ্য- যেমন তাঁর লেখাপড়া কতদূর, তিনি চাকরি করেন কি না, বিয়ে হয়েছে কি না এবং চিকিৎসা হলে সেই তথ্য, খরচখরচা কত, এই সবই জানতে চেয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত ৷ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন ওই নির্যাতিতার জন্য পুনর্বাসন প্রকল্পে কী ব্যবস্থা করেছে, তাও ৷ অনেক ক্ষেত্রে জবরদস্তি অ্যাসিড খাওয়ানোর ঘটনার খবর সামনে আসে ৷ সেই হিসেব দিতে হবে আদালতকে ৷
দেশের প্রধান বিচারপতি এদিন কেন্দ্রীয় সরকারকে জানান, এই ধরনের অ্যাসিড অ্যাটাকের মামলায় দোষী যেন নজিরবিহীন শাস্তি পায়, তা নিশ্চিত করে আইনে বদল আনা দরকার ৷ শাহিন মালিক নামের এক মামলাকারী এই বিষয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছে সুপ্রিম কোর্টে ৷ সেই মামলার শুনানি ছিল এদিন ৷ তিনি নিজেও অ্যাসিড হামলার শিকার ৷
অ্যাসিড হামলার ঘটনাগুলিতে অনেক সময় দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলি চিরদিনের মতো নষ্ট হয়ে যায় ৷ এই অবস্থায় নির্যাতিতার বেঁচে থাকা অত্যন্ত সমস্যাপূর্ণ হয়ে ওঠে ৷ তাই তাঁদের মতো নির্যাতিতাদের 'বিশেষভাবে সক্ষম'দের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হোক এবং সেই প্রয়োজনে 'বিশেষভাবে সক্ষম'দের সংজ্ঞায় বদল করা হোক ৷ এই আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন শাহিন ৷ তাঁর উদ্দেশ্য, অ্যাসিড হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত নির্যাতিতাদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ ও চিকিৎসার সুবিধে-সহ অন্যান্য সুবিধে পাইয়ে দেওয়া ৷