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ট্রাইব্যুনালে কতগুলি আবেদনের নিষ্পত্তি হয়েছে, SIR মামলায় কমিশনের থেকে বিস্তারিত জানতে চাইল সুপ্রিম কোর্ট

এসআইআর তালিকা থেকে নাম পড়ার কারণে রেশনের মতো সুবিধাগুলি যাঁরা পাচ্ছেন না, তাঁদের জন্য় হাইকোর্টে মামলা করার পরামর্শ দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷

Supreme Court
সুপ্রিম কোর্ট (ফাইল ছবি (RKC))
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By PTI

Published : August 11, 2026 at 2:24 PM IST

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নয়াদিল্লি, 11 অগস্ট: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় যাঁদের নাম বাদ গিয়েছিল, ট্রাইব্য়ুনালে তাঁদের কতজনের অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়েছে, কতজনের এখনও বাকি আছে- এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে বিস্তারিত তথ্য জানতে চাইল সুপ্রিম কোর্ট ৷ তবে নাম বাদ যাওয়ার ফলে যাঁরা রেশনের মতো সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন না, তাঁদের জন্য কলকাতা হাইকোর্টে পৃথক মামলা দায়েরের কথা জানিয়েছে আদালত ৷

দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশে এসআইআর থেকে বাদ পড়া নামের নিষ্পত্তি করতে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছিল ৷ এই ট্রাইব্যুনালের কাজে গতি আনার আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি অধীর চৌধুরী ৷ মঙ্গলবার এই মামলাটির শুনানি হয় প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে ৷

বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি বলেন, "শুধু একটা আবেদনপত্র পূরণ করাটাই সব নয় ৷ সেই আবেদনের কী অবস্থা, তাও দেখতে হবে ৷" রাজ্যে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে জমা পড়া কতগুলি আবেদনের নিষ্পত্তি হয়েছে এবং কতগুলির হওয়া বাকি রয়েছে, সব বিস্তারিত জানতে চেয়েছে শীর্ষ আদালত ৷

বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ অধীরের তরফে আইনজীবী আদালতে সওয়াল করেন, এসআইআর প্রক্রিয়ায় যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁরা সরকারি রেশন-সহ অন্যান্য 'পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম' (পিডিএস)-এর মতো সুযোগ-সুবিধেগুলি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ৷ তাঁদের মামলাগুলির নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত এই সুবিধেগুলি থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা উচিত নয় ৷ তবে বেঞ্চ এই বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টে আলাদা মামলা দায়ের করার কথা জানিয়েছে ৷

বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি বলেন, "পিডিএস সংক্রান্ত বিষয়কেও আপনি যদি আপনার আবেদনের অন্তর্ভুক্ত করেন তাহলে আমরা কিছু করতে পারব না ৷ আপনাকে হাইকোর্টে যেতে হবে ৷ কিন্তু যদি অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে নজরদারি চান, তাহলে আমরা সেই বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে পারি ৷ আমরা মনে করছি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এসআইআর থেকে নাম বাদ পড়ার কারণে সেইসব ব্যক্তিবিশেষকে পিডিএস সুবিধা দিতে অস্বীকার করছে, সেটা একটা ভিন্ন ব্যাপার ৷ সেক্ষেত্রে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করতে হবে ৷" প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীর এই মামলার পরবর্তী শুনানি 25 অগস্ট ৷

এর আগে 17 জুলাই এসআইআর সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, দেশের নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকার নিয়ন্ত্রণ ও পর্যালোচনা করতে পারে, কিন্তু কারও নাগরিকত্ব যাচাই ও নির্ধারণের সাংবিধানিক সংস্থা নয় ৷ এই নিয়ে আইনে কোনও ধোঁয়াশা নেই ৷

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের এসআইআর কমিটির চেয়ারপার্সন প্রসেনজিৎ বসু এই বিষয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন ৷ সেই মামলার শুনানি চলছিল প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি, বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে ৷ তিনি দেশের শীর্ষ আদালতের কাছে আবেদনে জানিয়েছেন, নির্বাচন কমিশন, পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় প্রতিটি বিধানসভা আসনে বাদ যাওয়া ভোটারদের দাবিদাওয়া এবং আপত্তির তথ্য প্রকাশ করুক ৷ এদিন এই মামলায় দেশের নির্বাচন কমিশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং রাজ্যের নির্বাচনী কমিশনের থেকে জবাব চেয়েছে আদালত ৷

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