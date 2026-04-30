ধর্ষণে অন্তঃসত্ত্বা নাবালিকা সন্তানের জন্ম দিতে বাধ্য নয়, আইন সংশোধন করুক কেন্দ্র; সুপ্রিম কোর্ট

ধর্ষণে অন্তঃসত্ত্বা নাবালিকা সন্তানের জন্ম দিতে বাধ্য নয়, আইন সংশোধন করুক কেন্দ্র; সুপ্রিম কোর্ট
ধর্ষণের কারণে কোনও নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা হলে, সে গর্ভপাত করাতে পারে ৷ এই বিষয়ে কাউকে জোর দেওয়া যায় না ৷
Published : April 30, 2026 at 3:49 PM IST
নয়াদিল্লি, 30 এপ্রিল: কোনও নাবালিকার উপর অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা চাপিয়ে দেওয়া যায় না ৷ এক ধর্ষিতা নাবালিকার গর্ভপাতের মামলায় পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের ৷ তাই কেন্দ্রীয় সরকারকে ভর্ৎসনার সুরেই গর্ভপাত সংক্রান্ত বর্তমান আইন সংশোধন করতে বলল প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চ, যাতে 20 সপ্তাহের পরেও অনিচ্ছাকৃত সন্তানের জন্ম দিতে না-হয় ৷
এক 15 বছর বয়সি নাবালিকার গর্ভপাতের মামলায় গত 24 এপ্রিল প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ ছিল, নাবালিকা একজন নির্যাতিতা ৷ সে 30 সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা এবং এই সন্তান সে চায়নি ৷ সে দু'দুবার নিজের জীবন শেষ করতে চেয়েছে ৷ সে এই অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা মেনে নিতে পারছে না ৷
এই অবস্থায় আদালতের নির্দেশ, "আমরা আবেদনকারীর নাবালিকা মেয়েকে গর্ভপাতের অনুমতি দিচ্ছি ৷ এর জন্য প্রয়োজনীয় মেডিক্যাল সুরক্ষা ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে এইমস-এর চিকিৎসক, নার্স এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ৷ যত দ্রুত সম্ভব এই গর্ভপাত করাতে হবে ৷"
এদিন এইমস-এর তরফে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ঐশ্বর্যা ভাটি একটি কিউরেটিভ পিটিশন দাখিল করে জানায়, নাবালিকা 30 সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা ৷ তার গর্ভপাত সম্ভব নয় ৷
দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশে বলেন, "ধর্ষণ বা অন্য কোনও কারণে অনিচ্ছাকৃত অন্তঃসত্ত্বা হয় পড়লে একজন গর্ভপাত করাতে পারে ৷ আপনারা আইন সংশোধন করুন, এইক্ষেত্রে আইনে সময়ের কোনও সীমাবদ্ধতা যেন না-থাকে ৷"
আইন সংশোধন নিয়ে তাঁর বক্তব্য, "আইনটিকে গঠনমূলক হতে হবে ৷ সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে । এছাড়া আইনটি এমনভাবে সংশোধন করা হোক, যাতে এ ধরনের বিচার প্রক্রিয়া এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যায় ৷ বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতাজনিত যে মানসিক যন্ত্রণা, সেই বোঝা শিশুটি কেন বহন করবে ?"
আদালতের পর্যবেক্ষণ, এটি একটি শিশু ধর্ষণের ঘটনা ৷ তাকে যদি গর্ভপাতের অনুমতি না-দেওয়া হয়, তাহলে ভুক্তভোগী শিশুটিকে আজীবন গভীর ক্ষত ও মানসিক ট্রমা বইতে হবে ৷ আদালতের আরও মন্তব্য, যদি শিশুটির মায়ের (গর্ভধারিণীর) কোনও স্থায়ী শারীরিক অক্ষমতা না-থাকে, তাহলে গর্ভপাত করা উচিত ৷
বেঞ্চের বক্তব্য, "এটি একটি কিউরেটিভ পিটিশন ৷ অনিচ্ছাকৃত অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা কারও উপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া যায় না ৷ একবার কল্পনা করে দেখুন... সে তো এখনও একটি শিশু ৷ এই মুহূর্তে তার পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকার কথা ৷ অথচ আমরা তাকে জবরদস্তি মা করতে চাইছি ৷ এই পুরো প্রক্রিয়ায় শিশুটি যে অসীম যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে, একবার তা কল্পনা করে দেখুন ৷"
শীর্ষ আদালত এইমস-এর তরফে আইনজীবীকে বলে, নির্যাতিতা নাবালিকার বাবা-মাকে এই বিষয়ে বোঝাতে হবে ৷ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে ওই নাবালিকা ৷
সন্তানের জন্ম প্রসঙ্গে আদালতের বক্তব্য, "শিশুদের দত্তক নেওয়া হয় ৷ আমাদের দেশে অনেকে এই বিষয়ে সহানুভূতিশীল ৷ রাস্তায় এমন অনেক শিশুদের দেখা যায়, যাদের ফেলে রেখে চলে গিয়েছে ৷ এমনকী মাফিয়াদেরও নজর আছে ৷ আমাদের সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে ৷ এটা এক 15 বছর বয়সি শিশুর অযাচিত অন্তঃসত্ত্বা পরিস্থিতি ৷"
এই শুনানির সময় এইমস-এর এক চিকিৎসক জানান, এখানে শিশু বনাম ভ্রূণ নয়, শিশু বনাম শিশুর লড়াই ৷ তিনি বলেন, "গর্ভপাত হলেও সন্তানের জন্ম হবে এবং তার শরীরে একাধিক সমস্যা থাকবে ৷ নাবালিকা মাকে সারাজীবন শারীরিক অসুস্থ থাকবে ৷ তবে এই সন্তানকে দত্তকের জন্য দেওয়া যায় ৷ 30 সপ্তাহ হয়ে গিয়েছে ৷ গর্ভস্থ সন্তানের দেহে প্রাণ রয়েছে ৷" তিনি এই কিশোরী ও তার বাবা-মাকে এই বিষয়ে বোঝানোর জন্য আদালতের থেকে অনুমতি চান ৷
এখানে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি বলেন, "আপনাকে কে বারণ করেছে ? নাগরিকদের শ্রদ্ধা করুন ৷ বাবা-মাকে ডেটা দেখান ৷ তাঁরা নিজেরা ঠিক করবেন, সন্তানকে রাখবেন কি রাখবেন না ৷ সেই অনুযায়ী হবে ৷"
তিনি আরও বলেন, "কিন্তু তাঁরা যদি মনে করেন, নাবালিকা মেয়েটির মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হলে, সেদিকটিও দেখতে হবে ৷ জোর করবেন না ৷ তার বাবা-মাকে বলতে দিন ৷ একজন মনরোগ বিশেষজ্ঞ ও কাউন্সিলরকে নিয়ে আসুন ৷ যে নিজে পছন্দ করতে পারে, তার হয়ে আমরা ঠিক করে দেব না ৷"
সর্বোপরি গর্ভপাত করা হবে কি না, এই সিদ্ধান্ত নেবে নাবালিকা ও তার বাবা-মা ৷ এইমস এই সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারে মাত্র ৷ বেঞ্চ বলে, "শিশুকে এবং তার বাবা-মায়ের কাছে পুরো ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করে বলুন ৷ এরপর তাঁরা যদি সিদ্ধান্ত বদলের কথা ভাবেন, তখন আমরা দেখব ৷"
এইমস আদালতে আবেদন জানিয়েছিল, নাবালিকার অন্তঃসত্ত্বা প্রায় পূর্ণতা পাওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে ৷ কিন্তু আদালত এই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে ৷