'মানবিকতার খাতিরে সোনালি বিবিকে ফিরিয়ে আনুন', সুপ্রিম নির্দেশ সত্ত্বেও অথৈ জলে অন্তঃসত্ত্বা

'মানবিকতার খাতিরে সোনালি বিবিকে ফিরিয়ে আনুন', সুপ্রিম নির্দেশ সত্ত্বেও অথৈ জলে অন্তঃসত্ত্বা
সোনালি বিবি ও বাংলাদেশে পুশব্যাক হওয়া অন্য পাঁচজনকে ভারতে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ এরপরও তাঁদের ফিরে আসা বিশ বাঁও জলে ৷
Published : December 2, 2025 at 5:10 PM IST
নয়াদিল্লি, 2 ডিসেম্বর: অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবিকে মানবিকতার খাতিরে ভারতে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্রীয় সরকারকে ফের এই নির্দেশ দিয়েছে ৷
এর আগে 25 নভেম্বরের শুনানিতেও একই নির্দেশ দিয়েছিল বেঞ্চ ৷ শীর্ষ আদালত অবিলম্বে বীরভূমের অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি ও তাঁর সঙ্গে বাংলাদেশে পুশব্যাক হওয়া অন্য পাঁচজনকে অন্তর্বর্তী পদক্ষেপ হিসাবে দেশে ফেরানোর নির্দেশ দেয় ৷
এদিন সোনালি বিবির বাবা ভদু শেখের তরফে প্রবীণ আইনজীবী সঞ্জয় হেজ শীর্ষ আদালতে জানান, তাঁরা ভারতে আসার জন্য বাংলাদেশ সীমান্তে অপেক্ষা করছেন ৷ ইতিমধ্যে গতকালই বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত অন্তঃসত্ত্বা সোনালি-সহ ছ'জনের জামিন মঞ্জুর করে ৷ এরপরও তাঁদের ভারতে ফিরে আসা নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে ৷
সোনালি বিবি-সহ বাকিরা সবাই বীরভূমের মুরারইয়ের বাসিন্দা ৷ তাঁদের নাম 2002 সালের এসআইআর-পরবর্তী সংশোধিত ভোটার তালিকায় আছে বলে জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ তাঁদের পরিচয়পত্র সংক্রান্ত একাধিক নথি তাঁরা ইতিমধ্যে আদালতে পেশ করেছেন ৷ তা সত্ত্বেও তাঁদের ভারতীয় নাগরিকত্ব নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে এবং ভারতে ফিরিয়ে আনার কোনও উদ্যোগ নেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার ৷
এর আগে 26 সেপ্টেম্বর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্রীয় সরকারকে সোনালি বিবি-সহ ছ'জন পরিযায়ী শ্রমিককে একই নির্দেশ দিয়েছিল ৷ কেন্দ্রীয় সরকার সেই নির্দেশ না-মানায় আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করে রাজ্য ৷ এদিকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় ৷ কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ হাইকোর্টের রায় বহাল রাখে ৷
সেই মামলার শুনানিতে সোমবার কেন্দ্রের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতে জানান, সোনালিবিবি আসন্ন প্রসবা ৷ তাঁকে মালদায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে ভারতে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে ৷ এর জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে নির্দেশ চাইতে হবে ৷ এই নির্দেশের জন্য দু'দিন সময় চাই তাঁর ৷ এসজি তুষার মেহতা বলেন, "আমরা বুঝতে পারছি, মানবিকতার দিকটি মাথায় রেখে আদালত আমাদের বিষয়টি বিবেচনা করতে বলছে ৷ আমরা খতিয়ে দেখছি ৷"
চলতি বছরের 26 জুন সোনালি বিবি-সহ ছ'জনকে দিল্লির অভিজাত এলাকা থেকে গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশ ৷ তাঁরা বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য তাঁদের অসমে বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয় ৷ সেই সময় অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন সোনালি বিবি ৷ এই অবস্থায় একশো দিনেরও বেশি সময় তিনি বাংলাদেশে রয়েছে ৷ তিনি যে কোনও সময় সন্তান প্রসব করতে পারেন ৷ এনিয়ে উদ্বিগ্ন তাঁর পরিবার ৷
এদিকে সোনালি বিবিদের তরফে আইনজীবী প্রবীণ আইনজীবী সঞ্জয় হেজ আদালতে সওয়াল করেন, পরিযায়ী শ্রমিক সোনালি বিবি ও অন্যদের বাংলাদেশে পুশব্যাক অবৈধ ৷ তাঁরা ভারতীয় নাগরিক ৷ বেঞ্চ জানায়, সোনালি বিবি ভারতে এলে তাঁকে হাসপাতালে নজরদারিতে রাখা যেতে পারে ৷ এতে কোনও জটিলতা তৈরি হবে না ৷ আইনজীবী তখন বলেন, "যদি অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে ভারতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় ৷ তাহলে তাঁর স্বামীকেও সেই অনুমতি দেওয়া যেতে পারে ৷ তাঁকে তো আর সেখানে ফেলে রেখে আসা যাবে না ৷" দু'তরফের সওয়াল-জবাব শোনার পর শীর্ষ আদালত ফের 3 ডিসেম্বর এই মামলার শুনানির দিন ধার্য করেছে ৷