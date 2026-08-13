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এআই নৈতিকতা বিষয়ক নির্দেশিকা তৈরির প্রস্তাব বিবেচনা করার পরামর্শ সুপ্রিম কোর্টের

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প, নজরদারি ব্যবস্থায় আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ এর স্বচ্ছতা বজায় রাখতে নীতি প্রণয়ন করা জরুরি, মামলা শীর্ষ আদালতে ৷

AI
এআই নৈতিকতা বিষয়ক নির্দেশিকা তৈরির প্রস্তাব (প্রতীকী ছবি)
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By PTI

Published : August 13, 2026 at 3:52 PM IST

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নয়াদিল্লি, 13 অগস্ট: আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স-নির্ভর নজরদারি ব্যবস্থা এবং কনটেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে নির্দেশিকা গঠনের প্রয়োজন জানিয়ে মামলা দায়ের হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে ৷ বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় সরকার এবং এই সোশাল মিডিয়ার সঙ্গে জড়িত সংস্থাগুলিকে এই ব্যাপারে পরামর্শ নিয়ে বিবেচনা করতে বলল দেশের শীর্ষ আদালত ৷

এদিন দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনা আইনজীবী নরেন্দ্র কুমার গোস্বামীর একটি আবেদনের শুনানি শুনছিলেন ৷ তিন বিচারপতির বেঞ্চ বলে, "আমরা কী করতে পারি, বলুন ৷"

আইনজীবী নরেন্দ্র কুমার গোস্বামী জানান, দেশের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প, নীতি, নজরদারি ব্যবস্থা এবং কনটেন্ট তৈরির নিয়ন্ত্রণে যে সব এআই-নির্ভর ব্যবস্থা ব্যবহার করা হয়, কেন্দ্রীয় সরকারকে সেই এআই-ভিত্তিক ও ঝুঁকি-পূর্ণ ব্যবস্থাগুলি নিয়ে সবিস্তার জানাতে নির্দেশ দিক দেশের শীর্ষ আদালত ৷

আইনজীবীর বক্তব্য শুনে বেঞ্চ জানায়, "আপনি যা বলতে চাইছেন, সেই বিষয়ে রিট পিটিশন দায়ের করুন ৷ আমরা বিশেষজ্ঞ নই ৷ এটা উচ্চ প্রযুক্তির ব্যাপার এবং একটি নীতি নির্ধারণ ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত ৷"

সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, আবেদনে যে ইস্যুটি উত্থাপন করা হয়েছে, তার যথোপযুক্ত নীতি বা নিয়ন্ত্রণ প্রণয়ন করা প্রয়োজন ৷ প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ উল্লেখ করে, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে এই নিয়ে সরকারকে জানিয়েছিলেন আইনজীবী ৷

মামলাকারী আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টে তাঁর দায়ের করা জনস্বার্থ মামলায় আবেদনে কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন ৷ এই কমিটি নির্দেশিকার মাধ্যমে এআই-এর নৈতিকতার সীমা বেঁধে দেবে, অ্যালগরিদমের যে প্রভাব অবশ্যম্ভাবী তার মূল্যায়ন ও পক্ষপাতিত্বের নিরীক্ষা (bias audit), এআই-ভিত্তিক নজরদারি ও বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ সরকারি এআই ব্যবস্থায় মানুষের তদারকি বা নিয়ন্ত্রণ এবং তথ্য সুরক্ষার মতো বিষয়গুলির জন্য নীতি প্রণয়ন করা ৷

এছাড়া, জনকল্যাণমূলক সুবিধা বণ্টন, অপরাধের পূর্বাভাস-ভিত্তিক পুলিশি কার্যক্রম (predictive policing), মুখমণ্ডল শনাক্তকরণ (face recognition) এবং বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বর্তমানে ব্যবহৃত সমস্ত এআই ব্যবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ অ্যালগরিদমিক প্রভাব মূল্যায়ন ও নিরপেক্ষ পক্ষপাতিত্ব-নিরীক্ষা পরিচালনা করে ছয় সপ্তাহের মধ্যে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করার এবং এই ধরনের ব্যবস্থার সম্পূর্ণ তালিকা বা ইনভেন্টরি প্রকাশ করার নির্দেশও এই আবেদনে চাওয়া হয়েছে।

অন্যান্য দাবির পাশাপাশি, এতে কেন্দ্রীয় সরকারকে এআই-এর উন্নয়ন ও প্রয়োগকে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশে একটি পূর্ণাঙ্গ সংসদীয় আইন প্রণয়নের পদক্ষেপ করার নির্দেশ চাওয়া হয়েছে ৷ এই আইন শীর্ষ আদালতের নির্দেশিকার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রণয়ন করা হবে ৷

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