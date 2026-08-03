স্বস্তি পেলেন না অভিষেক, বিদেশে চিকিৎসা-মামলা হাইকোর্টে ফেরাল শীর্ষ আদালত
চিকিৎসার জন্য বিদেশযাত্রার অনুমতি দেয়নি হাইকোর্ট ৷ সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যেপাধ্যায় ৷ তাতেই এই নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷
Published : August 3, 2026 at 1:13 PM IST
নয়াদিল্লি, 3 অগস্ট: এক সপ্তাহের মধ্যে শুনানি করবে কলাকাতা হাইকোর্ট ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদেশযাত্রার অনুমতি সংক্রান্ত আবেদন মামলায় সোমবার এমনই নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি ভি মহানার বেঞ্চ কলকাতা হাইকোর্টকে এক সপ্তাহের মধ্যে বিষয়টি শুনানি করতে নির্দেশ দিয়েছেন ।
তিন বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণন জানান, হাইকোর্টের আগের নির্দেশ সংশোধন করে তৃণমূল সাংসদকে চিকিৎসার প্রয়োজনে বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি দেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে । বেঞ্চ বলেছে, "চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার অনুমতির আবেদনটি হাইকোর্টে বিচারাধীন রয়েছে । মনে হচ্ছে এখনও পর্যন্ত এর জন্য কোনও তারিখ ধার্য করা হয়নি । তাই আমরা হাইকোর্টকে অনুরোধ করছি যেন তারা আবেদনটি খতিয়ে দেখে ।"
কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা জানান, কলকাতা হাইকোর্টে বিচারাধীন রয়েছে বিষয়টি । একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শুনানি করতে নির্দেশ দিক আদালত ।
প্রসঙ্গত, শীর্ষ আদালতে করা আবেদনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের 20 জুলাইয়ের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন । এর আগে কলকাতা হাইকোর্ট পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের সময় করা কথিত ভীতিপ্রদর্শনমূলক মন্তব্যের জেরে দায়ের হওয়া একটি মামলায় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ না নেওয়ার অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা 6 অক্টোবর পর্যন্ত বাড়িয়েছিল । সেদিন স্বস্তি প্রদানের পাশাপাশি হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশ দিয়েছিলেন, অভিষেককে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে ৷ আদালতের অনুমতি ছাড়া বিদেশে যাওয়া যাবে না ।
অভিষেকের অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষার মেয়াদ 6 অক্টোবর বা পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত বাড়িয়েছিলেন বিচারপতি । পাশাপাশি তিনি জানিয়েছিলেন যে, অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা প্রদানের শর্তাবলী পরিবর্তনের জন্য তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের করা আবেদনের শুনানি অগস্ট মাসে হবে, তবে কোনও নির্দিষ্ট তারিখ ধার্য করেননি । ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে ওই আবেদনটি করেছিলেন ।
তদন্ত চলাকালীন আবেদনকারীকে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার বিষয়ে আদালতের অনীহার কথা জানিয়ে বিচারপতি ভট্টাচার্য নির্দেশে জানিয়েছিলেন যে, কলকাতায় বেশ কয়েকটি নামী চোখের হাসপাতাল রয়েছে । মৌখিক পর্যবেক্ষণে তাঁর বক্তব্য ছিল, তৃণমূল সাংসদের উচিত সরকারি এসএসকেএম (SSKM) হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের প্রধানের কাছে যাওয়া; তিনিই সিদ্ধান্ত নেবেন যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখের সমস্যার চিকিৎসা সেখানে সম্ভব কি না ।