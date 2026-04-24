প্রথম দফার ভোটে কমিশনের প্রশংসা করে SIR আবেদন কলকাতা হাইকোর্টে পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট
এবার থেকে এসআইআর সংক্রান্ত সমস্ত আপিল কলকাতা হাইকোর্টে করতে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷
Published : April 24, 2026 at 1:26 PM IST
নয়াদিল্লি/কলকাতা, 24 এপ্রিল: রাজ্যে প্রথম দফায় শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে এবং প্রায় 93 শতাংশ ভোট পড়েছে ৷ এই খবরে নির্বাচন কমিশনের প্রশংসা করল সুপ্রিম কোর্ট ৷ শুক্রবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চোলির বেঞ্চে এসআইআর মামলার শুনানির হয় ৷
প্রধান বিচারপতি বলেন, "ভারতের একজন নাগরিক হিসেবে, আমি ভোটের হার দেখে খুব খুশি হয়েছি ৷ যখন মানুষ তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে, তখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হয় ৷" পাশাপাশি সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, "92 শতাংশ ভোট একটি ঐতিহাসিক ঘটনা । কিন্তু আমি রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একমত ৷ কয়েকটি ঘটনা বাদ দিলে এটি একটি শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে ৷"
তবে ট্রাইবুনালে আপিল বিষয়ে প্রধান বিচারপতি বলেন, "আমরা বুঝতে পারছি যে কিছু বিষয় সামনে আসছে, সেগুলির জন্য হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বা ট্রাইব্যুনালের কাছে আবেদন করতে হবে ৷ এই ধরনের বিষয়গুলির জন্য আমরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে যাওয়ার স্বাধীনতা দিচ্ছি ৷ যাঁদের নাম এসআইআর (SIR) এবং দায়ের করা আপিল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ৷ জরুরি অবস্থার কথা মাথায় রেখে আমরা ইতিমধ্যে ট্রাইব্যুনালগুলিকে নিয়মবহির্ভূত শুনানি গ্রহণ করতে বলেছি ৷"