দিল্লি-এনসিআরে সবুজ আতসবাজি বিক্রি-ফাটানোয় শর্তসাপেক্ষে অনুমতি সুপ্রিম কোর্টের

দিল্লি-এনসিআরে সবুজ আতসবাজি বিক্রি-ফাটানোয় শর্তসাপেক্ষে অনুমতি সুপ্রিম কোর্টের
দীপাবলির সময় আতসবাজিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ বাস্তবোচিত নয় বলে জানাল শীর্ষ আদালত ৷ কখন ফাটানো যাবে সবুজ আতসবাজি, জানিয়ে দিলেন দেশের প্রধান বিচারপতি ৷
Published : October 15, 2025 at 9:02 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 অক্টোবর: রাজধানী ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে আতসবাজি ফাটানো নিয়ে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করল সুপ্রিম কোর্ট ৷ বুধবার দেশের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের নেতৃত্বে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ দিল্লি ও এনসিআর এলাকায় পরিবেশবান্ধব আতসবাজির কেনাবেচায় সম্মতি জানিয়েছে ৷ একই সঙ্গে উৎসবের মরশুমে 18-21 অক্টোবর পর্যন্ত সবুজ আতসবাজি বিক্রি করা যাবে বলেও জানিয়েছেন বিচারপতিরা ৷ আতসবাজি ফাটানোর জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি আরও বেশ কিছু শর্ত আরোপ করেছে শীর্ষ আদালত ৷
কেন্দ্রীয় সরকার ও দিল্লি সরকারের তরফে যৌথভাবে সুপ্রিম কোর্টের কাছে আতসবাজি বিক্রি ও ফাটানোর অনুরোধ জানিয়ে আবেদন করা হয় ৷ এর প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই, বিচারপতি এবং কে বিনোদ চন্দ্রনের বেঞ্চ পরিবেশবান্ধব আতসবাজির কেনাবেচা এবং ফাটানোর বিষয়ে নিয়ম শিথিল করে ৷
এদিন বেঞ্চের তরফে একুশ পাতার রায়টি পড়ে শোনান দেশের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই ৷ তিনি বলেন, "আমাদের সবদিকে সামঞ্জস্য রেখে চলতে হবে ৷ পরিবেশের ক্ষতির সঙ্গে আপস করতে পারব না ৷ তাই কিছু নিয়ম মানতে হবে ৷ 18 থেকে 21 অক্টোবর পর্যন্ত সবুজ আতসবাজি বিক্রি করা যাবে ৷ পুলিশ প্রশাসন একটি টহলদারি টিম গঠন করবে ৷ সেই দলটি কিআর কোড আছে, এমন আতসবাজির কেনাবেচার বিষয়ে খেয়াল রাখবে ৷ যারা এই নিয়ম মানবেন না, তাঁদের নোটিশ পাঠানো হবে ৷ ভোর 6টা থেকে সকাল 7টা এবং রাত 8টা থেকে 10টা পর্যন্ত পরিবেশবান্ধব আতসবাজি ফাটানো যাবে ৷ এই নিয়ম শুধুমাত্র দীপাবলির আগের দিন এবং দীপাবলির জন্য প্রযোজ্য থাকবে ৷" একইসঙ্গে বেঞ্চ পরিষ্কার জানিয়ে দেয়, ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলিতে আতসবাজি বিক্রি করা যাবে না ৷ ৷
গত 10 অক্টোবর শীর্ষ আদালত, দিল্লি-এনসিআর এলাকায় পরিবেশবান্ধব আতসবাজি উৎপাদন এবং বিক্রি সংক্রান্ত মামলার শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রাখে ৷ কেন্দ্রীয় সরকার এবং এনসিআর কর্তৃপক্ষের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতের কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন, দীপাবলি, গুরু পরব এবং খ্রিস্টমাসের সময় দিল্লি-এনসিআর এলাকায় সময়ের উপর কোনও বিধিনিষেধ ছাড়া পরিবেশবান্ধব আতসবাজি ফাটানোর অনুমতি দেওয়া হোক ৷ গত শুনানি শেষে বেঞ্চ জানিয়েছিল, দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে আতসবাজির উপর পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা জারি করা বাস্তবোচিত হবে না ৷ আদর্শগত দিক থেকেও এই সিদ্ধান্ত সঠিক নয় ৷ এবার দিল্লি-এনসিআরে সবুজ আতসবাজি বিক্রি-ফাটানোর ব্যাপারে আংশিক হলেও অনুমতি মিলল ৷