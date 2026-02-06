মা কি সন্তানের জন্ম দিতে চান ? গর্ভপাত নিয়ে বড় রায় সুপ্রিম কোর্টের

মা কি সন্তানের জন্ম দিতে চান ? গর্ভপাত নিয়ে বড় রায় সুপ্রিম কোর্টের
অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার সময় মেয়েটি নাবালিকা ছিল ৷ এখন প্রাপ্তবয়স্ক ৷ তিনি সুপ্রিম কোর্টে গর্ভপাতের আবেদন জানিয়েছিলেন ৷ তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ শীর্ষ আদালতের ৷
Published : February 6, 2026 at 8:07 PM IST
নয়াদিল্লি, 6 ফেব্রুয়ারি: কোনও মহিলাকে, এমনকী নাবালিকাকেও তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে সন্তান ধারণে বাধ্য করা যাবে না ৷ শুক্রবার 30 সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বার গর্ভপাতের নির্দেশ দিতে গিয়ে পর্যবেক্ষণে এমনটাই জানাল সুপ্রিম কোর্ট ৷ মেয়েটি যখন অন্তঃসত্ত্বা হয়, তখন সে নাবালিকা ছিল ৷ এখন তিনি প্রাপ্তবয়স্ক ৷ এই পরিস্থিতিতে গর্ভপাতের নৈতিক দিক ও আইনি বৈধতার টানাপোড়েনের কথা উল্লেখ করে দেশের শীর্ষ আদালত ৷
একদিকে এই দুই প্রশ্ন এবং অন্যদিকে হবু মায়ের সন্তানকে জন্ম দিতে চাওয়ার ইচ্ছে- শেষ পর্যন্ত গর্ভপাতের পক্ষে রায় দিয়েছে বিচারপতি বিভি নাগারত্না এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বেঞ্চ ৷ আদালতের পর্যবেক্ষণ, একজন মহিলার গর্ভপাত করা হবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির পাশাপাশি মানসিক অবস্থার উপর গুরুত্ব দিতে হবে ৷ তিনি আদৌ সন্তান প্রসবে সম্মত কি না, তা বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন ৷
দেশের শীর্ষ আদালত আরও জানায়, কোর্ট কোনও মহিলা, এমনকী একজন নাবালিকাকেও সন্তান ধারণের মেয়াদ সম্পূর্ণ করতে চাপ দিতে পারে না, যখন তার কাছে এই অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত বেদনাদায়ক ৷ তিনি সন্তান প্রসব করতে চান না ৷ তাঁর মানসিক অবস্থা ও একজন মা হিসেবে তাঁর স্বার্থের দিকটিও বিবেচনা করতে হবে ৷
সুপ্রিম কোর্ট সূত্রে খবর, প্রতিবেশী একটি ছেলের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে ৷ সেই সময় মেয়েটি নাবালিকা ছিল ৷ এখন প্রাপ্তবয়স্ক ৷ তিনি গর্ভপাত করতে চাইছেন ৷ দুই বিচারপতির বেঞ্চ মুম্বইয়ের জেজে হাসপাতালকে মেডিক্যাল টার্মিনেশন অফ প্রেগন্যান্সি অ্যাক্ট 1971 অনুযায়ী এই গর্ভপাত পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছে ৷ গর্ভপাতের সময় চিকিৎসাজনিত সবরকম সুরক্ষা ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশও দিয়েছে শীর্ষ আদালত ৷
বেঞ্চের আরও পর্যবেক্ষণ, এই মামলায় মেয়েটি নাবালিকা অবস্থায় অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে, যা অবৈধ ৷ সম্পর্কের দরুন একটি দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে মেয়েটি গর্ভধারণ করেছে ৷ সেই সময় দু'পক্ষের সম্মতিতে এই সম্পর্ক হয়েছিল কি না, নাকি যৌন নিগ্রহের ফলস্বরূপ সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে, এখানে সেটা ইস্যু নয় ৷
বেঞ্চের বক্তব্য, "অন্তঃসত্ত্বা হওয়া নাবালিকার অধিকারের মধ্যে পড়ে কি না, সেটা বিচারযোগ্য এবং যা অবৈধ ৷ সে একটা সম্পর্কে থাকার সময় দুর্ভাগ্য়জনক পরিস্থিতির শিকার হয়েছে ৷ সম্পর্কে দু'জনের মত ছিল কি না, বা যৌন নির্যাতনের কারণে সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে কি না, এটা ইস্যু নয় ৷ প্রথমত, যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে সে বৈধ নয় ৷ দ্বিতীয়ত, মা নিজে এই সন্তানের জন্ম দিতে চান না ৷"
এর আগে বেঞ্চ অন্তঃসত্ত্বাকে প্রশ্ন করেছিল, তিনি কেন সন্তান প্রসব করতে চান না ? তার তরফে আইনজীবী জানান, মেয়েটি মানসিক ও শারীরিক- উভয় দিক দিয়ে চাপের মধ্যে রয়েছেন ৷ তাছাড়া সামাজিক কলঙ্কের বিষয়টিও আছে ৷ আর এই কলঙ্কের কথা মাথায় রেখে মেয়েটি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ৷ তাঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা যাচ্ছে না ৷ বেঞ্চের কাছে জানানো হয়, তাঁর পরিবার সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির ৷
তখন বেঞ্চ বলে, "আমাদের জন্য এটা খুব সমস্যার, কিন্তু কী করা যাবে ? আমরা কি মেয়েটিকে সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য বাধ্য করতে পারি ? সদ্যোজাত জন্মালে সেও তো একটি প্রাণ ৷" শুনানির সময় বিচারপতি নাগারত্না উল্লেখ করেন, এই মামলায় একদিকে নৈতিক এবং অন্যদিকে আইনি প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে আদালতকে ৷ আজ যদি গর্ভপাতের অনুমতি না-দেওয়া হয়, তাহলে মানুষ বেআইনি চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে গিয়ে গর্ভপাত করাবে এবং সেই জায়গাগুলি একেবারে নিরাপদ নয় ৷
বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, "আরেকটি প্রশ্ন, 24 সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বার গর্ভপাত যদি আইনি হয়, তাহলে 30 সপ্তাহে কেন নয় ? এটা বুঝতে হবে যে, তিনি এই গর্ভধারণ চালিয়ে যেতে চান না ৷ সবশেষে তিনি সন্তানের জন্ম দিতে চান না, সেটাই সমস্যার ৷ এরকম অনেক গর্ভপাতের ঘটনা ঘটে, যেখানে এমটিপি (মেডিক্যাল টার্মিনেশন অফ প্রেগন্যান্সি) আইন, 1971 মানা হয় না ৷ এদিকে চিকিৎসকরা বলেন, আমরা এটা করব না ৷ তাহলে এই ধরনের মানুষ কোথায় যাবে ? অবৈধ চিকিৎসাকেন্দ্র, হাতুড়ে ডাক্তারদের কাছে ৷ সেটা বিপজ্জনক ৷"
মহারাষ্ট্র সরকারের তরফে আইনজীবী জানান, মেডিক্যাল রিপোর্ট অনুযায়ী, আজও যদি সন্তানের জন্ম হয়, তার দেহে প্রাণ থাকবে ৷ তাই এই মামলায় এর আগে বম্বে হাইকোর্ট জানিয়েছিল, সন্তানের জন্মের মা তার দায়িত্ব নিতে না-চাইলে তাকে কোনও অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া যায় ৷ কিন্তু এদিন বম্বে হাইকোর্টের নির্দেশ খারিজ করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট ৷