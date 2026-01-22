ETV Bharat / bharat

ভোজশালায় সরস্বতী পুজোর পাশে নমাজ, ঐতিহাসিক নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

মধ্যপ্রদেশের ধর জেলায় ভোজশালা-কামাল মৌলা মসজিদ হিন্দু ও মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ ৷ একই চত্বরে হবে পুজো ও শুক্রবারের নমাজ ৷

Madhya Pradesh Basant Panchami Namaz Issue
মধ্যপ্রদেশের ধর জেলায় একাদশ শতকের ভোজশালা ও কামাল মৌলা মসজিদ (ছবি: ইটিভি ভারত)
January 22, 2026

ধর, 22 জানুয়ারি: একই প্রাঙ্গণে বাগদেবীর আরাধনার পাশাপাশি হবে নমাজ পাঠ ৷ দুই ধর্মের মহামিলনে নজিরবিহীন নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ৷ আগামিকাল অর্থাৎ শুক্রবার সরস্বতী পুজো ৷ এদিনই জুম্মা বার, নমাজ পাঠের দিন ৷ মধ্যপ্রদেশের ধর জেলায় বিতর্কিত ভোজশালা-কামাল মৌলা মসজিদে একই সঙ্গে পুজো ও নমাজ- দুই ভিন্ন আচার কীভাবে পালন করা যায় ?

দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চোলির বেঞ্চ এর সমাধান করেছে ৷ শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, শুক্রবার, 23 জানুয়ারি বসন্ত পঞ্চমীতে ভোজশালা-কামাল মৌলা মসজিদ প্রাঙ্গণে সূর্য উদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সরস্বতী পুজো হবে ৷ এখানে একটি আলাদা জায়গায় নমাজ পাঠের বন্দোবস্ত করতে হবে ৷ এদিন দুপুর 1টা থেকে বেলা 3টে পর্যন্ত নমাজ পাঠ হবে ৷ এর সঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায়ের কত জন নমাজ পাঠে অংশ নেবেন, তার একটি তালিকা জেলা প্রশাসনকে দিতে হবে ৷

Madhya Pradesh Bhojshala-Kamal Maula Mosque
ভোজশালা মন্দিরে আরাধনা (ছবি: ইটিভি ভারত)

বেঞ্চ জানিয়েছে, "অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল এবং রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলের যথার্থ পরামর্শ, আগামিকাল দুপুর 1-3টে পর্যন্ত নমাজ পাঠে কারা কারা আসবেন, তা জানালে মসজিদ প্রাঙ্গণেই নমাজ পাঠের একটি বিশেষ পৃথক ব্যবস্থা করা যায়, যাতে নির্ধারিত সময়ে নমাজ পাঠ হয় ৷ একইভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য বসন্ত পঞ্চমীর রীতি-আচার পালনের জন্য একটি আলাদা বন্দোবস্ত করা হবে ৷"

Madhya Pradesh Bhojshala-Kamal Maula Mosque
মধ্যপ্রদেশের ধর জেলায় ভোজশালা-কামাল মৌলা মসজিদ (ছবি: ইটিভি ভারত)

প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ হিন্দু ও মুসলিম- দুই পক্ষের কাছে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার সম্পর্ক বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছে ৷ দুই ধর্মের অনুগামীরা যেন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রেখে নিজ নিজ আচার পালন করেন এবং জেলা প্রশাসনকে সাহায্য করেন, আবেদন আদালতের ৷

দেশের শীর্ষ আদালত জেলা প্রশাসনকে এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে ৷ বেঞ্চের বক্তব্য, "এলাকায় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে, তার জন্য জেলা প্রশাসন এলাকায় আসা (ভোজশালা-কামাল মৌলা মসজিদ) ব্যক্তিদের জন্য বিনামূল্যে যথোপযুক্ত পাসের ব্যবস্থা করতে পারে ৷ অথবা শান্তি বজায় রাখতে অন্য কোনও ব্যবস্থা নিতে পারেন ৷"

মধ্যপ্রদেশের ধর জেলায় ভোজশালা একাদশ শতকের স্মৃতিসৌধ ৷ একে বাগদেবী সরস্বতীর মন্দির বলে বিশ্বাস করেন এলাকার হিন্দু সম্প্রদায় ৷ অন্যদিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে এটাই কামাল মৌলা মসজিদ ৷ এখানে নমাজ পাঠ হয় ৷ 2003 সালের 7 এপ্রিল আর্কিওলজিক্যাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া (এএসআই) দুই ধর্মের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য বিশেষ আয়োজন করে ৷ প্রতি মঙ্গলবার ভোজশালায় পুজো দেন হিন্দুরা ৷ প্রত্যেক শুক্রবার মসজিদ প্রাঙ্গণে নমাজ পাঠ করতে পারবে মুসলিমরা ৷

এবছর বসন্ত পঞ্চমী শুক্রবার পড়েছে ৷ এদিনই মসজিদ প্রাঙ্গণে নমাজ পাঠ হয় ৷ তাহলে এদিন কীভাবে সরস্বতী পুজো হবে ? এই সমস্য়া সমাধানের আবেদন জানিয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল হিন্দু ফ্রন্ট ফর জাস্টিস নামের একটি সংগঠন ৷ গত মঙ্গলবার জরুরি ভিত্তিতে মামলার শুনানি চেয়ে আবেদন জানান হিন্দু তরফের আইনজীবী বিষ্ণু শঙ্কর জৈন ৷

আইনজীবীর সওয়াল করেন, এএসআই-এর 2003 সালের আদেশে শুক্রবার বসন্ত পঞ্চমীর দিন কীভাবে নমাজ পাঠ হবে, তা জানানো হয়নি ৷ তিনি সরস্বতী পুজোয় সারা দিন নিরবিচ্ছিন্ন পুজো করার আবেদন জানান আদালতের কাছে ৷ মসজিদ কমিটির তরফে প্রবীণ আইনজীবী সলমন খুরশিদ আদালতে জানান, দুপুর 1টা থেকে বেলা 3টে পর্যন্ত নমাজ পাঠ হয় ৷ তারপর মসজিদ প্রাঙ্গণ খালি করে দিতে কোনও অসুবিধে নেই ৷ কেন্দ্রীয় সরকার ও এএসআই-এর তরফে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল কেএম নটরাজ আদালতে আশ্বস্ত করেন, সরস্বতী পুজো ও নমাজ পাঠ- দুই-ই যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, সেই দায়িত্ব জেলা প্রশাসন নেবে ৷

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চোলির সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ হিন্দু ফ্রন্ট ফর জাস্টিসের দায়ের করা আবেদনের শুনানি করে। আবেদনে হিন্দু সংগঠন সরস্বতী পূজার জন্য বিশেষ অনুমতি চেয়েছিল, ভোজশালাকে হিন্দু মন্দির হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। শুনানির সময়, মধ্যপ্রদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল (এএসজি) বলেন যে মূল আবেদনটি ইতিমধ্যেই খারিজ করা হয়েছে এবং এই আবেদনটি একটি বিচারাধীন মামলায় দাখিল করা হয়েছে। তিনি আদালতকে জানান যে বিদ্যমান ব্যবস্থা অনুসারে আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

এই আবহে 20 জানুয়ারি থেকে ধরের ভোজশালায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ৷ নিরাপত্তার জন্য 8 হাজারেরও বেশি পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে ৷ এর মধ্যে 12 জন সুপারিনটেনডেন্ট-স্তরের কর্মকর্তা, 25 জন অতিরিক্ত-স্তরের কর্মকর্তা, 67 জন ডিএসপি-সিএসপি-স্তরের কর্মকর্তা, 107 জন স্টেশন হাউস অফিসার, 393 জন সাব-ইন্সপেক্টর-স্তরের কর্মকর্তা এবং 4 হাজার 375 জন হেড কনস্টেবল-স্তরের কর্মকর্তা ৷ এছাড়াও, 933 জন মহিলা এলাকায় মোতায়েন রয়েছেন ৷

