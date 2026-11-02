দীপাবলিতে বাজি পোড়ানোর 'সুপ্রিম' অনুমতি ! রাজধানীতে সময় বেঁধে দিল শীর্ষ আদালত

দীপাবলিতে বাজি পোড়ানোর 'সুপ্রিম' অনুমতি ! রাজধানীতে সময় বেঁধে দিল শীর্ষ আদালত
Diwali In Delhi-NCR: আদালতের পর্যবেক্ষণ, দিল্লি-এনসিআর-এ দূষণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সমস্যা শুধু নিষেধাজ্ঞার অভাব নয়, বরং নির্দেশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যর্থতাও বড় কারণ ।
Published : November 2, 2026 at 8:52 PM IST
নয়াদিল্লি, 2 নভেম্বর: দীপাবলির উৎসবে বাজি পোড়ানো নিয়ে দিল্লি-এনসিআরের বাসিন্দাদের সাময়িক স্বস্তি দিল সুপ্রিম কোর্ট । আগামী 7 ও 8 নভেম্বর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অনুমোদিত পরিবেশবান্ধব বাজি বা 'গ্রিন ক্র্যাকার্স' পোড়ানোর অনুমতি দিল শীর্ষ আদালত । তবে এই ছাড় মাত্র দু'দিনের । 9 নভেম্বর থেকে ফের কার্যকর হবে বাজি পোড়ানোর উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা । বৃহস্পতিবার বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি প্রসন্ন বি বরালের বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে ।
আদালত জানিয়েছে, 7 ও 8 নভেম্বর সকাল 6টা থেকে 7টা এবং রাত 8টা থেকে 10টা পর্যন্ত বাজি পোড়ানো যাবে । অর্থাৎ, প্রতিদিন মোট তিন ঘণ্টা সময় মিলবে । তবে এই অনুমতি শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (সিএসআইআর)-এর অধীন ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট অনুমোদিত গ্রিন ক্র্যাকার্সের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ।
বাজির কারণে বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণ যে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে, তা মেনে নিয়েছে শীর্ষ আদালত । একই সঙ্গে আদালতের পর্যবেক্ষণ, দিল্লি-এনসিআরে দূষণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সমস্যা শুধু নিষেধাজ্ঞার অভাব নয়, বরং নির্দেশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যর্থতাও বড় কারণ । অতীতে একাধিক বিধিনিষেধ এবং সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেও প্রত্যাশিত ফল মেলেনি । তাই এবার নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি নজরদারি ও প্রয়োগের উপর বিশেষ জোর দিয়েছে আদালত ।
দীপাবলির ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্বের কথাও উল্লেখ করেছে বেঞ্চ । আদালতের পর্যবেক্ষণ, এই উৎসব মানুষের মধ্যে আশা, কল্যাণ ও সমৃদ্ধির বার্তা নিয়ে আসে । কিন্তু উৎসবের আনন্দের নামে পরিবেশের এমন ক্ষতি করা যায় না, যার ফলে মানুষ-সহ সমস্ত জীবের স্বাস্থ্য বিপন্ন হয় । বাজি পোড়ানোর ফলে দিল্লি-এনসিআরে বায়ু ও শব্দদূষণের পাশাপাশি কঠিন বর্জ্যের পরিমাণও বাড়ে । তাই উৎসবের উদ্দেশ্য পূরণ করতে গিয়ে পরিবেশকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া উচিত নয় ।
কোথায় কোথায় বাজি পোড়ানো যাবে না তা নিয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে আদালত । হাসপাতাল, নার্সিংহোম, প্রাথমিক ও জেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বৃদ্ধাশ্রম এবং বিজ্ঞপ্তি দিয়ে চিহ্নিত নীরব এলাকার 300 মিটারের মধ্যে কোনও বাজি পোড়ানো যাবে না । পাশাপাশি, বাজি বিক্রির জন্য নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া অন্য কোথাও বিক্রি করা যাবে না। অনলাইনেও বাজি বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে ।
বাজি বিক্রেতাদের জন্যও সাময়িক ছাড়ের ব্যবস্থা করেছে আদালত । আগে যেসব বিক্রেতার লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছিল, তাঁদের লাইসেন্স 4 নভেম্বর থেকে 6 নভেম্বর পর্যন্ত সাময়িকভাবে পুনর্বহাল করা যাবে । তবে সেই অনুমতি শুধুমাত্র সিএসআইআর-নিরি অনুমোদিত সংস্থার কাছ থেকে কেনা গ্রিন ক্র্যাকার্স বিক্রির জন্য । কোনও বিক্রেতা আদালতের নির্দেশ অমান্য করলে তাঁর লাইসেন্স সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করা হবে । বাকি সময়ের জন্যও বাজি বিক্রি থেকে তাঁকে বিরত রাখা হবে ।
বাজি প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতাদের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য অঙ্কের আর্থিক জামানত নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট । আদালতের নির্দেশ বা সংশ্লিষ্ট বিধি লঙ্ঘন করলে সেই জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে । বৈধ গ্রিন ক্র্যাকার্স শংসাপত্র এবং পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড এক্সপ্লোসিভস সেফটি অর্গানাইজেশন (পেসো)-এর লাইসেন্স থাকা প্রস্তুতকারকেরাই বাজি তৈরি করতে পারবেন । 2 থেকে 6 নভেম্বরের মধ্যে সিএসআইআর-নিরির ওয়েবসাইটে তালিকাভুক্ত অনুমোদিত বাজিই শুধু তৈরি করা যাবে । বাজির বাক্স সম্পূর্ণ সিল করা থাকতে হবে, যাতে তার সঙ্গে প্রচলিত বা অননুমোদিত বাজি মিশিয়ে দেওয়া না যায় ।
সাধারণ বাজি, বেরিয়ামযুক্ত বাজি এবং সিএসআইআর-নিরি অনুমোদন করেনি এমন কোনও বাজি পোড়ানো বা বিক্রি করা যাবে না । একইভাবে একাধিক বাজি জুড়ে মালার মতো বাজি তৈরি ও বিক্রির উপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি রেখেছে আদালত ।
অবৈধ বাজির কারবার বন্ধ করতে দিল্লি-এনসিআরের পুলিশ ও জেলা প্রশাসনকে যৌথভাবে নজরদারি দল গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । নির্দিষ্ট বিক্রয়কেন্দ্রগুলিতে পর্যাপ্ত পুলিশকর্মী ও প্রশাসনিক আধিকারিক মোতায়েন করে নজরদারি চালাতে হবে । বেআইনি ও প্রচলিত বাজি যাতে বাজারে ঢুকতে না পারে, তা নিশ্চিত করার দায়িত্বও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ।
নির্দেশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আরও ভাল সমন্বয়ের প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছে বেঞ্চ । শুধু নিয়ম তৈরি করলেই হবে না, তা বাস্তবে কতটা মানা হচ্ছে, তার উপরও নজর রাখতে চায় আদালত । এ বিষয়ে মামলার পরবর্তী শুনানি 16 ডিসেম্বর। তার আগে নির্দেশ কতটা কার্যকর হল, তা খতিয়ে দেখতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর শুনানি করবে শীর্ষ আদালত ।