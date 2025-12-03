সুপ্রিম নির্দেশ, অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবিকে দ্রুত ভারতে ফেরানো হবে; জানাল কেন্দ্র
বাংলাদেশি সন্দেহে সীমান্তের ওপারে পুশব্যাক করা হয়েছিল বীরভূমের বাসিন্দা অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি-সহ 6 জনকে ৷ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সোনালি বিবিকে দেশে ফেরাবে কেন্দ্রীয় সরকার ৷
নয়াদিল্লি, 3 ডিসেম্বর: শুধু মানবিক কারণে অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি ও তাঁর নাবালক ছেলেকে ভারতে ফিরিয়ে আনবে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ বুধবার এই মামলার শুনানিতে কেন্দ্রের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা সুপ্রিম কোর্টে জানান, ন'মাসের অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি ও তাঁর আট বছরের ছেলেকে ভারতে ফিরিয়ে আনবে সরকার ৷ গত সাত মাস ধরে তাঁরা বাংলাদেশে রয়েছেন ৷
সোনালি বিবি ন'মাসের অন্তঃসত্ত্বা ৷ যে কোনও সময় তিনি প্রসব হতে পারে ৷ তিনি বারবার কেন্দ্রের কাছে তাঁদের ভারতে ফিরিয়ে আনার কাতর আবেদন জানিয়েছেন ৷ এদিন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয় ৷ কেন্দ্রীয় সরকারকে সোনালি বিবি ও তাঁর নাবালক ছেলেকে অবিলম্বে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেয় বেঞ্চ ৷ এই নির্দেশ সত্ত্বেও বীরভূমের পাইকরের বাসিন্দা সোনালি বিবি ও সুইটি বিবির পরিবারকে বাংলাদেশি বলে দাবি করেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা ৷ শুধু মানবিক কারণে তাঁদের ভারতে প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছে কেন্দ্র, জানান তুষার মেহতা ৷
এদিন কেন্দ্রের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সোনালি বিবির নাবালক সন্তানের যত্ন নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত ৷ বীরভূম জেলার প্রধান স্বাস্থ্য আধিকারিককে (সিএমও) গর্ভবতী সোনালি বিবিকে বিনামূল্যে সব রকমের চিকিৎসা প্রদানের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে । কিন্তু সোনালি বিবির স্বামী ও সুইটি বিবি-সহ বাকি 4 জনকে ফেরানো নিয়ে সওয়াল-জবাব চলে ৷ আগামী 12 ডিসেম্বর ফের এই মামলার শুনানি ৷
কেন্দ্রের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার বক্তব্য উল্লেখ করে বেঞ্চ জানায়, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ মানবিক কারণে অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি এবং তাঁর সন্তানকে দেশে প্রবেশের অনুমতি দিতে সম্মত হয়েছে ৷ পাশাপাশি মা ও তাঁর সন্তানকে নজরদারিতে রাখা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি ।
কাজের সন্ধানে দিল্লিতে গিয়েছিলেন বীরভূমের পাইকরের বাসিন্দা সোনালি বিবি ও সুইটি বিবির পরিবার ৷ অভিযোগ, তাঁদের কাছে ভারতীয় নাগরিকত্বের বৈধ নথি থাকা সত্ত্বেও গত 17 জুন তাঁদের গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশ ৷ শুধু বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য তাঁদের বাংলাদেশি বলে সন্দেহ করা হয় ৷ সেই সন্দেহের বশে 26 জুন অসমের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে ‘পুশব্যাক’ করে ছ'জনকে বাংলাদেশে পাঠানো হয় ৷ সেই সময় সোনালি বিবি অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন ৷
সেই থেকে তাঁরা বাংলাদেশে রয়েছেন ৷ এদিকে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জের পুলিশ তাঁদের অনুপ্রবেশকারী হিসেবে আটক করে ও মামলা রুজু করে ৷ এই অবস্থায় একশো দিনেরও বেশি সময় তাঁরা স্থানীয় সংশোধনাগারে বন্দি ছিলেন ৷ সোমবার এই মামলায় সকলেই জামিন পেয়েছেন ৷
এদিন শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, যেহেতু অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবিকে দিল্লি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাই তাঁকে ও তাঁর সন্তানকে দিল্লিতে ফিরিয়ে আনা হবে ৷ সরকারের তরফে প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল এবং সঞ্জয় হেগড়ে আদালতে আবেদন জানিয়েছেন, সোনালির স্বামী-সহ আরও অনেকে বাংলাদেশে আছেন ৷ তাঁদের ভারতে ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন ৷ তাঁদের জন্য সিলিসিটর জেনারেল আরও নির্দেশ চাইতে পারেন । কিন্তু কেন্দ্রের তরফে তুষার মেহতা বারবার দাবি করতে থাকেন, সোনালি বিবি ও বাকিরা বাংলাদেশি নাগরিক ৷ শুধু মানবিকতার খাতিরে কেন্দ্রীয় সরকার সোনালি বিবি ও তাঁর ছেলেক ভারতে আনতে অনুমতি দিয়েছে ৷
সোনালির বাবা অভিযোগ করেন যে, দিল্লির রোহিণী এলাকার সেক্টর 26-এ দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে দিনমজুর হিসেবে কাজ করতেন তাঁরা ৷ তাও তাঁদের জুন মাসে বাংলাদেশি সন্দেহে পুলিশ তুলে নিয়ে যায় এবং পরে সীমান্তের ওপারে পুশব্যাক করে পাঠিয়ে দেয় ।