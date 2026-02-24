SIR শেষ করতে ভিন রাজ্যের বিচারকদের কাজে লাগান, নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের
সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর শুনানি চলছে মঙ্গলবার । শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি চাইলে, পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকে বিচারকদের নিয়োগ করতে পারেন ৷
Published : February 24, 2026 at 11:45 AM IST
নয়াদিল্লি, 24 ফেব্রুয়ারি: SIR-এর লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির কাজে এবার ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার থেকে বিচারকদের কাজে লাগাতে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের । কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল সুপ্রিম কোর্টে গত 22 ফেব্রুয়ারি চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন প্রায় 80 লাখ নথি খতিয়ে দেখার কাজ এখনও বাকি ।
এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের 294 জন কর্মরত ও প্রাক্তন বিচারকদের নিয়োগ করা হয়েছে । তাঁরা প্রতিদিন 250 জনের নথি যাচাই করলেও 80 দিন লেগে যাবে এই কাজ সম্পন্ন করতে । সেই জন্য আজ, মঙ্গলবার জরুরি ভিত্তিতে মামলার শুনানি করা হয় । শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, পার্শ্ববর্তী রাজ্যের বিচারক যারা বাংলা ভাষা বোঝেন, তাঁদের নিযুক্ত করতে পারেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ৷