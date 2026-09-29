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SIR প্রক্রিয়ায় কমিশনের অন্দরে মতানৈক্য, জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে মামলা শুনবে সুপ্রিম কোর্ট

SC to hear Election Commission Dissent Row Case: মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, সেই মামলা শুনবে সুপ্রিম কোর্ট ৷

Supreme Court
সুপ্রিম কোর্ট (ফাইল ছবি (RKC))
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By Sumit Saxena

Published : September 29, 2026 at 1:36 PM IST

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নয়াদিল্লি, 29 সেপ্টেম্বর: দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধ ফৌজদারি ধারায় মামলা দায়েরের অনুমতি চেয়ে আবেদন জমা পড়েছে সুপ্রিম কোর্টে ৷ এই মামলা শুনবে দেশের শীর্ষ আদালত ৷ মঙ্গলবার দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ জানিয়েছে, আগামী সপ্তাহে এই মামলার শুনানি হবে ৷

এদিন মামলাকারী আইনজীবী চাঁদ কুরেশির তরফে প্রবীণ আইনজীবী বিকাশ সিং প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে এই মামলাটির উল্লেখ করেন ৷ তিনি জানান, বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের যে কোনও সিদ্ধান্ত সব সদস্যের সম্মতিতে অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে হওয়া উচিত ৷ তিনি বলেন, "নির্বাচন কমিশন যেভাবে কাজ করছে, তাতে সংস্থার সিদ্ধান্তগুলি আদৌ সর্বসম্মতিক্রমে নেওয়া হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে ৷"

গত 23 সেপ্টেম্বর 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুই নির্বাচন কমিশনার গত 10 মাসে 14 বার বিভিন্ন রাজ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর পদ্ধতি নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন ৷ সেই প্রতিবেদন থেকে জানা গিয়েছে, 10 মাস ধরে (2025 সালের নভেম্বর থেকে 2026 সালের অগস্ট পর্যন্ত) অন্য দুই কমিশনার ড. সুখবীর সিং সান্ধু এবং ড. বিবেক জোশী লিখিতভাবে তাঁদের আপত্তি জানিয়েছেন ৷ কমিশনের নাম করে একদিনে চারবার এবং অন্তত 14 বার একতরফা, অননুমোদিত এবং অবৈধ সিদ্ধান্ত নেওয়া ও তা কার্যকর করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন তাঁরা ৷

এমনকী প্রক্রিয়ার অবৈধ দিকগুলি নিয়ে অভিযোগ তুলে ক্যাবিনেট সচিবের শরণাপন্নও হয়েছিলেন ৷ তাঁদের আপত্তিকে গুরুত্ব না-দিয়ে একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ৷ যদিও কমিশন ওই দিনই একটি বিবৃতি প্রকাশ করে জানায় সাংবিধানিক ভোট পরিচালন সংস্থার অন্দরে কোনও মতপার্থক্য নেই ৷

এই প্রতিবেদন প্রকাশের পর শোরগোল পড়ে গিয়েছে সারা দেশে ৷ কংগ্রেস, মমতা-পন্থী তৃণমূল কংগ্রেস, উদ্ধব ঠাকরের শিবির-সহ পুরো বিরোধী শিবির এর প্রতিবাদে সরব হয় ৷ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে অপসারণের প্রস্তাব পেশ হবে সংসদের দুই কক্ষে, জানিয়েছে 'ইন্ডিয়া' শিবির ৷ এই আবহে গত 26 সেপ্টেম্বর ফের একটি বিবৃতি প্রকাশ করে কমিশন জানায়, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁদের নাম নথিভুক্ত করার প্রয়োজনীয় নথি ফের সংগ্রহ করবেন বুথ স্তরের আধিকারিক বা বিএলও-রা ৷

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CEC GYANESH KUMAR DISSENT ROW
SUPREME COURT GYANESH KUMAR DISPUTE
জ্ঞানেশ কুমারকে নিয়ে বিতর্ক
সুপ্রিম কোর্টে জ্ঞানেশ কুমার মামলা
CEC GYANESH KUMAR ROW CASE

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