ফের পিছল আইপ্যাক মামলা, পরবর্তী শুনানির কবে জানাল সুপ্রিম কোর্ট
সুপ্রিম কোর্টে ফের পিছিয়ে গেল I-PAC মামলার শুনানি । পরবর্তী শুনানি কবে হবে, তা-ও জানিয়ে দিল শীর্ষ আদালত।
By PTI
Published : February 10, 2026 at 12:03 PM IST
নয়াদিল্লি, 10 ফেব্রুয়ারি: আই-প্যাক তল্লাশির বিষয়ে ইডির মামলার শুনানি ফের পিছিয়ে গেল ৷ আই-প্যাকের কার্যালয় এবং কোম্পানির কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাসভবনে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) তল্লাশি অভিযানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হস্তক্ষেপ ও বাধা' দেওয়ার অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছিল ইডি ৷ গত 3 ফেব্রুয়ারি মামলাটি পিছিয়ে গিয়ে 10 তারিখ অর্থাৎ আজকের দিন ধার্য করা হয়েছিল ৷ মঙ্গলবার ফের সেই শুনানি পিছিয়ে গেল ৷
গতবার ইডির আবেদনের প্রেক্ষিতে শুনানি এক সপ্তাহ পিছিয়ে দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট । জানা গিয়েছে, রাজ্যের তরফের আইনজীবী কপিল সিব্বলের অসুস্থতার কারণে আজ মামলা স্থগিত রাখার আর্জি জানানো হয় । বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্র এবং সন্দীপ মেহতার একটি বেঞ্চ সিনিয়র আইনজীবী কপিল সিব্বল অসুস্থ বলে জানানোর পর মামলাটি স্থগিত করে । সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা স্থগিতাদেশে সম্মত হন । এরপরই 18 ফেব্রুয়ারি আই প্যাক মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করে বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রর বেঞ্চ ।
প্রসঙ্গত, গত 8 জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের কলকাতার বাড়ি এবং সংস্থার দফতরে তল্লাশি অভিযান চালায় ইডি । সেই অভিযানের সময়ই নজিরবিহীনভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা । ওই ঘটনায় তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । তারপরই মামলার জল গড়ায় দিল্লি পর্যন্ত ।