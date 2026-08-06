ETV Bharat / bharat

22 বছর পর মুক্তি ! 'বিচার ব্যবস্থার ব্যর্থতা' মেনে অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস সুপ্রিম কোর্টের

প্রমাণের অভাব-তদন্তের গাফিলতি থাকা সত্ত্বেও এক ব্যক্তিকে দীর্ঘ 22 বছর কারাবাসে রাখার ঘটনায় ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার সামগ্রিক ব্যর্থতা নিয়ে চরম অসন্তোষ প্রকাশ সুপ্রিম কোর্টের ৷

SC ACQUITS MAN AFTER 22 YEARS
ফাইল ছবি (ইটিভি ভারত)
author img

By Sumit Saxena

Published : August 6, 2026 at 3:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 6 অগস্ট: এভাবেও ফিরে আসা যায়... ৷ নিম্ন আদালত, হাইকোর্ট পেরিয়ে মামলা পৌঁছেছিল সুপ্রিম কোর্টে। অবশেষে সুবিচার মিলল। 'পর্যাপ্ত' তথ্যপ্রমাণ নেই জানিয়ে অর্জুনকে বেকসুর ঘোষণা করেছে শীর্ষ আদালত ৷ বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং কে বিনোদ চন্দ্রনের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ গত 4 অগস্ট এই রায় দেয়।

তিন মহিলাকে খুনের অভিযোগে 2004 সালে ওড়িশার কোরাপুটে গ্রেফতার হন অর্জুন জানি নামে এক ব্যক্তি। তাঁকে 22 বছর পর খালাস দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ পাশাপাশি, এদিন বিচার ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে দেশের শীর্ষ আদালত ৷

কেবল সন্দেহের বশে গ্রেফতার ও হেফাজতে নিয়ে থার্ড ডিগ্রির নির্যাতন চালিয়ে জবানবন্দি আদায়, নিম্ন আদালতের দুর্বল সাক্ষ্যপ্রমাণকে মূল্যায়ন এবং হাইকোর্টের উদাসীন ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে সুপ্রিম কোর্ট। একজন নির্দোষ মানুষের জীবন থেকে 22টি বছর মুছে যাওয়ার ঘটনাকে বিচার ব্যবস্থার বহুস্তরীয় ব্যর্থতা হিসেবে বর্ণনা করেছে দেশের শীর্ষ আদালত। এরপরই বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ ওড়িশা হাইকোর্টের আগের আদেশ ও সাজা বাতিল করে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সব অভিযোগ থেকে খালাস দিয়েছেন ৷

দেশের সর্বোচ্চ আদালত আরও আক্ষেপ করে বলেছে যে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং এই বিলম্ব ও উদাসীনতা তাদের ক'য়েক দশকের স্বাধীনতাকে বিলীন করে দিচ্ছে। বিচারপতি চন্দ্রন বলেন, "আমরা গভীরভাবে হতাশ এবং সমানভাবে বিচলিতও ৷ যেখানে এক ব্যক্তি বিতর্কিত আদেশের জন্য 12 বছর, আরও 10 বছর, অর্থাৎ মোট 22 বছর কারাভোগ করলেন!"

বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ করেছে, যখন গণতন্ত্রের তিনটি স্তম্ভ প্রত্যেক নাগরিককে, বিশেষ করে দরিদ্র ও বঞ্চিতদের আইনি সহায়তা পৌঁছে দিতে সচেষ্ট, তখন সাংবিধানিক আদালতগুলোকে অবশ্যই আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে এবং আরও সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে।

প্রসঙ্গত, 2004 সালে খুন হন কমলা, সোনবারি এবং রত্নাই নামের তিন মহিলা। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছিলেন, অর্জুনকে রত্নাইয়ের উপর হামলা করতে দেখেছেন। তবে তিনি অন্য কোনও মহিলার দেহ তখন দেখেননি। একই সঙ্গে তিনজন খুন হওয়া সত্ত্বেও কেন বাকিদের দেহ তিনি দেখতে পেলেন না, সেই প্রশ্ন উঠলেও পুলিশ আমল দেয়নি।

নিম্ন আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলে অর্জুন ওড়িশা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। 3 হাজার 157 দিন পার হয়ে গিয়েছে জানিয়ে কোনও শুনানি ছাড়াই মামলা রদ করে দেয় হাইকোর্ট। এরপর সুপ্রিম কোর্টে যান অর্জুন। শীর্ষ আদালতেও মামলাটি পড়ে ছিল দশ বছর। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, মামলাটিকে আরও গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা উচিত ছিল হাইকোর্টের। কেন কেবল অর্জুনকেই সন্দেহ করা হল, তার ব্যাখ্যা মেলেনি।

আদালত স্পষ্ট করে, কেবল একজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে সাজা দেওয়া অসম্ভব নয় ৷ তবে সেই সাক্ষ্য অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য, ধারাবাহিক ও সার্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, যা এই মামলায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল। এরপর সমস্ত তথ্য ও প্রমাণ পর্যালোচনা করে সুপ্রিম কোর্ট অভিযুক্তকে সব অভিযোগ থেকে খালাস দেয়।

TAGGED:

SC ACQUITS MAN AFTER 22 YEARS
সুপ্রিম কোর্ট
22 বছর অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস
SUPREME COURT
SC ACQUITS MAN AFTER 22 YEARS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.