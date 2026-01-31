বিমান দুর্ঘটনায় স্বামীর মৃত্যুর তিন দিনের মধ্যেই উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ সুনেত্রা'র, শুভেচ্ছা মোদির

বিমান দুর্ঘটনায় স্বামীর মৃত্যুর তিন দিনের মধ্যেই উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ সুনেত্রা'র, শুভেচ্ছা মোদির
মহারাষ্ট্র রাজনীতিতে নয়া অধ্যায় ৷ রাজ্যের প্রথম মহিলা উপ-মুখ্যমন্ত্রী হলেন সুনেত্রা পাওয়ার ৷ শনিবার বিকেলে তিনি শপথ নিলেন ৷
Published : January 31, 2026 at 7:52 PM IST
মুম্বই, 31 জানুয়ারি: স্বামীর মৃত্যুর তিন দিনের মাথায় উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন সুনেত্রা পাওয়ার ৷ শনিবার বিকেলে মহারাষ্ট্রের লোকভবনে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রত ৷ সুনেত্রাই রাজ্যের প্রথম মহিলা উপ-মুখ্যমন্ত্রী ৷
এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহাযুতি জোটের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবীস, উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা শিবসেনা প্রধান একনাথ শিন্ডে ৷ এদিন সকালে তাঁকে ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি)-র রাজ্য বিধানসভার নেতা নির্বাচিত করা হয় ৷ এদিনই রাজ্যসভার সাংসদ পদে ইস্তফা দেন অজিত-পত্নি সুনেত্রা ৷
Best wishes to Sunetra Pawar Ji as she begins her tenure as Deputy Chief Minister of Maharashtra, the first woman to hold this responsibility. I am confident she will work tirelessly for the welfare of the people of the state and fulfil the vision of the late Ajitdada Pawar.…— Narendra Modi (@narendramodi) January 31, 2026
গত 28 জানুয়ারি মহারাষ্ট্রের বারামতীতে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের ৷ প্রাণ হারান ওই বিমানে থাকা বাকি চার জনও ৷ এরপরই অজিত পাওয়ারের স্ত্রীকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা নিয়ে জল্পনা ছড়ায় ৷ আর তা বাস্তবায়িত হল এনসিপি প্রধানের প্রয়াণের তিন দিনের মধ্যে ৷
এই আবহে নয়া উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুনেত্রা পাওয়ারকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সোশাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, "সুনেত্রা পাওয়ারজিকে শুভেচ্ছা জানাই ৷ তিনি মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁর মেয়াদ শুরু করছেন ৷ এই প্রথম কোনও মহিলা এই দায়িত্ব পেলেন ৷" তিনি আরও লেখেন, "আমি আত্মবিশ্বাসী, তিনি রাজ্যবাসীর কল্যাণের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করবেন ৷ অজিতদাদা পাওয়ারের স্বপ্ন পূরণ করবেন ৷"
STORY | Sunetra Pawar takes oath as Maharashtra's first woman deputy Chief Minister— Press Trust of India (@PTI_News) January 31, 2026
Sunetra Pawar, 62, the wife of late NCP chief Ajit Pawar, was on Saturday sworn in as Maharashtra's first woman deputy Chief Minister at a ceremony in Mumbai.
READ: https://t.co/DfLpdklZM0… pic.twitter.com/cHExSHinwP
বিজেপি-শিবসেনা-এনসিপি'র মহাযুতি সরকারে প্রয়াত অজিত পাওয়ার রাজ্যের অর্থনৈতিক পোর্টফোলিও সামলাতেন ৷ কিন্তু তাঁর স্ত্রী উপ-মুখ্যমন্ত্রী হয়ে রাজ্যের আবগারি এবং যুবকল্যাণ দফতর, সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও ওয়াকফ দফতর ৷ পরিকল্পনা ও অর্থনীতির দায়িত্বটি নিজের কাছে রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার ৷
এদিন সুনেত্রা পাওয়ার শপথ নিতে উঠলে 'অজিত দাদা অমর রহে' ধ্বনি দিতে থাকেন তাঁর অনুগামীরা ৷ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুনেত্রা-অজিতের ছোট ছেলে জয় পাওয়ার ও তাঁর স্ত্রী ৷ যেহেতু সুনেত্রা বিধানসভার সদস্য নন, তাই তাঁকে নির্বাচনে লড়ে বিধায়ক হয়ে আসতে হবে ৷ মনে করা হচ্ছে, স্বামীর বিধানসভা কেন্দ্র বারামতী থেকেই তিনি লড়বেন ৷
" आदरणीय अजितदादांनी आयुष्यभर शेतकरी, कष्टकरी, महिला, युवक आणि वंचित घटकांसाठी जगण्याचा मंत्र दिला. आज त्यांच्या विचारांचा वारसा पुढे नेत ‘शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर’ यांच्या विचारांवर निष्ठा ठेवून कर्तव्य भावनेने उपमुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी स्वीकारताना मन अक्षरशः भरून येत आहे.… pic.twitter.com/Z4vHP0BzkF— Sunetra Ajit Pawar (@SunetraA_Pawar) January 31, 2026
মহারাষ্ট্রের প্রথিতযশা রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য 62 বছর বয়সি সুনেত্রা পাওয়ার রাজনীতিতে পা রাখেন 2024 সালে ৷ বারামতী লোকসভা কেন্দ্রের ভোটে তুতো বোন সুপ্রিয়া সুলের বিরুদ্ধে নিজের স্ত্রীকে প্রার্থী করেন অজিত পাওয়ার ৷ কিন্তু পাওয়ার পরিবারের এই শক্তিশালী দুর্গে জয়ী হন এনসিপি (এসপি) প্রধান শরদ পাওয়ারের কন্যা সুপ্রিয়া ৷ লোকসভায় পরাজয়ের পর তাঁকে রাজ্যসভার সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত করা হয় ৷