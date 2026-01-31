বিকেলে উপমুখ্যমন্ত্রী পদে সুনেত্রার শপথ ! কিছুই জানেন না শরদ
কাকা শরদের থেকে আলাদা হয়েছিলেন ভাইপো অজিত ৷ প্রয়ানের পর মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন স্ত্রী সুনেত্রা ৷ কাকা জানিয়েছেন, তাঁর কাছে কোনও তথ্য নেই ৷
By PTI
Published : January 31, 2026 at 11:00 AM IST|
Updated : January 31, 2026 at 12:01 PM IST
মুম্বই, 31 জানুয়ারি: বিকেলে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিতে পারেন প্রয়াত নেতা অজিত পাওয়ারের স্ত্রী সুনেত্রা পাওয়ার ৷ তাঁর আগে আর কোনও মহিলা মহারাষ্ট্রে উপমুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেননি ৷ সেদিক থেকে শনিবার বিকেলে এক নতুন নজির স্পর্শ করতে চলেছে মারাঠাভূমের রাজনীতি ৷ এতদিন রাজ্য়সভার সাংসদ ছিলেন ৷ এবার সরাসরি মহারাষ্ট্র প্রশাসনের অন্যতম শীর্ষ আসনে বসতে চলেছেন অজিত-জায়া ৷
শনিবার ভোরে ছেলে পারথকে নিয়ে দক্ষিণ মুম্বইয়ে অজিতের সরকারি বাসভবন দেবগিরিতে আসেন সুনেত্রা পাওয়ার ৷ এরপরই তাঁর সরকারের যোগ দেওযার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে ৷ এদিকে এ ব্যাপারে তাঁর কাছে কোনও তথ্য় নেই বলে জানিয়েছেন এনসিপি প্রতিষ্ঠাতা শরদ পাওয়ার ৷
বুধবার এক বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান অজিত ৷ কাকা শরদের দল থেকে বেশ কয়েকজন নেতা ও জনপ্রতিনিধি নিয়ে আগেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন ৷ বিধানসভা নির্বাচনে লডা়ই করে সাফল্যও পেয়েছিলেন ৷ তবে পরে পরিস্থিতিতে বদল আসে ৷ আবারও কাকার দলে ফিরবেন বলে ঠিক করেছিলেন বলে মনে করে রাজনৈতিক মহল ৷ এমন সম্ভাবনার মধ্যেই প্রয়াত হন অজিত ৷ এবার তাঁর জায়গায় উপমুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন স্ত্রী সুনীতা ৷ জানা গিয়েছে, দুপুরে বৈঠক বসবেন অজিত-সুনীতাদের এনসিপির বিধায়করা ৷ সেখান থেকে সুনীতাকে দলনেতা নির্বাচন করা হবে ৷ তারপর তিনি শপথ নেবেন ৷
বিজেপির তরফে আগেই জানানো হয়েছিল শরিক দল নিজেদের পরবর্তী নেতা হিসেবে কাকে নির্বাচন করবে সেই সিদ্ধান্ত এনসিপির উপরই ছাড়া হয়েছে ৷ বিধায়করা যাঁকে এনসিপির নেতা ঠিক করবেন বিজেপিও তাঁকেই মেনে নেবে ৷ শুক্রবার মহারাষ্ট্রের মুখ্য়মন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ নাগপুরে বলেন, "এনসিপি তাদের নেতা এবং রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে যাঁকে বেছে নেবে আমরা তাঁকেই মেনে নেব ৷"
2024 সাল পর্যন্ত রাজনীতিতে সক্রিয় থাকলেও নিজেকে খানিকটা গুটিয়েই রাখতেন সুনেত্রা ৷ সেবারই প্রথম ভোটে লড়েন তিনি ৷ বারামতী আসন থেকে তাঁর বিপক্ষে প্রার্থী হয়েছিলেন শরদ-কন্যা সুপ্রিয়া সুলে ৷ বৌদি সুনেত্রাকে হারিয়ে আরও একবার লোরসভার সদস্য় হন সুপ্রিয়া ৷ এরপর সুনেত্রাকে পাঠানো হয় রাজ্যসভায় ৷ এবার মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে সক্রিয় হতে চলেছেন তিনি ৷
এদিকে, বারামতীতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন শরদ পাওয়ার ৷ একাধিকবার রাজ্যের মুখ্য়মন্ত্রীর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামাল দেওয়া প্রবীণ নেতা সাংবাদিকদের বলেন, "শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পর্কে আমার কাছে কোনও তথ্য নেই ৷" তবে তাঁর মনে হয় সুনেত্রাকে সরকারের অংশ করার ক্ষেত্রে প্রফুল প্যাটেল থেকে শুরু করে সুনীল তৎকারের মতো নেতা উদ্যোগ নিয়ে থাকতে পারেন ৷ অন্যদিকে অজিত যে সত্যি সত্যি যে দলে ফিরে আসার কথা ভাবছিলেন তাও জানান শরদ ৷ তাঁর কথায়, " অজিত শ্রীকান্ত শিন্ডে আর জয়ন্ত পাতিলকে দলে ফিরে আসার জন্য চেষ্টা করছিলেন ৷ দুটি দলকে মিশিয়ে দেওয়ার জন্য 12 ফেব্রুয়ারি দিনটি নির্ধারিত হয়েছিল ৷"