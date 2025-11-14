সূর্যের গোচরে প্রভাব একাধিক রাশিদের জীবনে, এই সুযোগ মালামাল হওয়ার

সূর্যের গোচরে প্রভাব একাধিক রাশিদের জীবনে, এই সুযোগ মালামাল হওয়ার
দিনটা 16 নভেম্বর ৷ বৃশ্চিক রাশিতে প্রবেশ করতে চলেছে সূর্য। সূর্যের এই গোচরের প্রভাবে কোন কোন রাশির জাতকদের ফল ভালো আর কাদের সময় খারাপ ?
হায়দরাবাদ, 14 নভেম্বর: ফের রাশি বদল করছে সূর্য ৷ গ্রহদের রাজা সূর্য ৷ গ্রহদের পিতা প্রতি মাসে তার রাশি পরিবর্তন করে। একেই সূর্যের গোচর বলা হয় ৷ জ্যোতিষ গণনা অনুযায়ী, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। রাশি ছাড়াও সূর্য মাঝেমধ্যে নিজের নক্ষত্রও বদল করে ৷ তবে আগামী 16 নভেম্বর সূর্য তুলা থেকে বৃশ্চিক রাশিতে প্রবেশ করছে ৷ যার প্রভাব পড়বে 12টি রাশিতে ৷ কিন্তু ফল ভালো যেমন হওয়ার সম্ভাবনা, তেমনই খারাপও হতে পারে ৷ তাই জ্যোতষী পরামর্শ দিচ্ছেন খারাপ সময়ে কিছু প্রতিকার মেনে চলা উচিত ৷
এ নিয়ে লখনউয়ের জ্যোতিষী উমাশঙ্কর মিশ্র জানিয়েছেন, সূর্য বর্তমানে তুলা রাশিতে গোচর করছে। গ্রহরাজ তুলা রাশি পরিবর্তন করে বৃশ্চিকে প্রবেশ করবে ৷ তিনি বলেন, "মঙ্গলকে বৃশ্চিক রাশির অধিপতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সূর্যের এই গোচরকে বৃশ্চিক সংক্রান্তিও বলা হয়। আগামী 16 নভেম্বর, রবিবার, দুপুর 1.44 মিনিটে সূর্য তার রাশি পরিবর্তন করবে।"
জ্যোতিষীর আরও ব্যাখ্যা, গ্রহের অধিপতি মঙ্গল ইতিমধ্যেই বৃশ্চিক রাশিতে উপস্থিত। এর ফলে সূর্য এবং মঙ্গলের মধ্যে সরাসরি সংযোগ তৈরি হবে, যা জাতক-জাতিকাদের দৈনন্দিন জীবন এবং সমস্ত রাশিচক্রের উপর প্রভাব ফেলবে। একনজরে দেখে নিন, মেষ থেকে মীন রাশিতে কী কী প্রভাব পড়বে ৷
মেষ রাশি -
বৃশ্চিক রাশিতে সূর্যের গোচর মেষ রাশির জন্য মিশ্র প্রভাব ফেলবে। এই সময়কালে, আপনার ব্যক্তিগত জীবনের পাশাপাশি আর্থিক বিষয়েও কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি এড়িয়ে চলুন। এই সময়ে তর্ক এড়িয়ে চলুন। আপনার সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখুন। এই গোচরে আপনার ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। এই সময়কালে ব্যবসায় আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে, অন্যথায় ক্ষতি হতে পারে। তবে, শেয়ার বাজারে অপ্রত্যাশিত ক্ষতি হতে পারে। আপনার সঙ্গীর সঙ্গেও সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হবে, অন্যথায় আপনার সম্পর্ক প্রভাবিত হতে পারে। আপনার সন্তানদের শিক্ষা এবং তাদের ভবিষ্যতের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। এই সময়ে ভ্রমণের সম্ভাবনাও রয়েছে। এই সময়ে আপনার স্বাস্থ্যও প্রভাবিত হবে। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি অসাবধান হবেন না।
প্রতিকার- সূর্যাষ্টকম পাঠ করা আপনার জন্য উপকারী হবে।
বৃষ রাশি-
বৃশ্চিক রাশিতে সূর্যের গোচর বৃষ রাশির জন্য কিছুটা ঝামেলার হতে পারে। এই সময়ে আপনার পারিবারিক জীবন চাপের মধ্যে থাকতে পারে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ভ্রমণও সম্ভব। আপনার সন্তানদের স্বাস্থ্য নিয়েও আপনি চিন্তিত থাকতে পারেন। তবে, অন্যদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ভালো থাকবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের কাছ থেকে আপনি সহায়তা পাবেন, তবে ব্যবসায়িক অংশীদারদের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। তবে, আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। আর্থিক লাভের পাশাপাশি ব্যয়ও হবে। অতএব, আপনার সতর্ক থাকা উচিত। এই সময়ে আপনার স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে।
প্রতিকার- প্রতিদিন গায়ত্রী মন্ত্র জপ করা আপনার জন্য উপকারী হবে।
মিথুন রাশি-
বৃশ্চিক রাশিতে সূর্যের গোচর মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অনুকূল হবে। আপনি আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকবেন এবং ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে। আপনি যে কোনও কাজে সাফল্য পাবেন। আর্থিকভাবে, এই সময়টি আপনার জন্য অনুকূল থাকবে। ব্যবসায়ীরাও উপকৃত হবেন। এই সময়ে আপনার ব্যক্তিগত জীবন অনুকূল থাকবে। এই সময়ে আপনার শত্রুরাও দুর্বল হয়ে পড়বে। বিদেশ থেকে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সম্পর্কগুলিও অনুকূল হবে, তাদের শক্তিশালী করবে। স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে, এই সময়টি আপনার জন্য অনুকূল হবে।
প্রতিকার- আদিত্য হৃদয় স্তোত্র পাঠ করা আপনার জন্য উপকারী হবে।
কর্কট রাশি-
বৃশ্চিক রাশির জাতক, জাতিকাদের জন্য বৃশ্চিক রাশির গোচর ইতিবাচক হবে। এই সময়ে আপনার প্রেমের সম্পর্ক ভালো থাকবে। বিবাহিতদেরও ভালো সময় কাটবে। পারস্পরিক বোঝাপড়া আপনার সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে। তবে, আপনাকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, কারণ এর ফলে আপনার প্রেম জীবনে বিবাদ বা মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। এই সময়ে আপনার কথাবার্তা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এই সময় ধর্মীয় কার্যকলাপের জন্যও আপনার ব্যয় হবে। আপনি একটি নতুন চাকরির সুযোগও পেতে পারেন। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি ভালো থাকবে, তবে ব্যয়ও থাকবে। এই সময়ে আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।
প্রতিকার- ভগবান শিবের উপাসনা আপনার জন্য শুভ এবং ফলপ্রসূ হবে।
সিংহ রাশি-
বৃশ্চিক রাশিতে সূর্যের গোচর সিংহ রাশির জাতক, জাতিকাদের জন্য অনুকূল হবে। সম্পর্কও ভালো থাকবে। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত হবে। পারস্পরিক বোঝাপড়া বজায় থাকবে। এই গোচর ব্যবসায়ীদের জন্যও অনুকূল হবে। আপনার চাকরিতে অগ্রগতির পথ খুলে যাবে এবং নতুন সুযোগ তৈরি হবে। আর্থিকভাবে, এটি আপনার জন্য একটি ভালো সময় হবে। আপনি অর্থ সাশ্রয় করতেও সক্ষম হবেন। রিয়েল এস্টেট সম্পর্কিত কোনও প্রকল্পে তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলুন। তবে, এই সময়ে আপনি আপনার মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকতে পারেন। আপনার স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে। কোনও বড় অসুস্থতার সম্ভাবনা নেই।
প্রতিকার- গরুকে সবুজ খাবার খেতে দিন, এতে উপকার পাবেন।
কন্যা রাশি-
বৃশ্চিক রাশিতে সূর্যের গোচর কন্যা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য উপকারী হবে। গোচরের প্রভাব আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে। তবে, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি উত্তেজনার কারণ হতে পারে। আপনার আচরণে বিচক্ষণ থাকুন। এই সময়ে আপনার জীবনযাত্রায়ও পরিবর্তন আসতে পারে। আর্থিক পরিস্থিতি ভালো থাকবে। অপ্রত্যাশিত ব্যয়ও দেখা দিতে পারে। ব্যবসায় সঠিক পরিকল্পনা আপনার জন্য উপকারী হবে। চাকরি পরিবর্তনও হতে পারে। এই সময়ে আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। আপনার গলা ব্যথা বা বুকে টান অনুভব হতে পারে, তাই সাবধান থাকুন।
প্রতিকার- জলে কুমকুম মিশিয়ে প্রতিদিন সূর্যদেবকে অর্পণ করুন, এতে উপকার পাবেন।
তুলা রাশি-
বৃশ্চিক রাশিতে সূর্যের গোচর আপনার জন্য উপকারী হবে। তবে, এই গোচরের প্রভাব মানসিক অস্থিরতার কারণ হতে পারে। এটি আপনার সমগ্র জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করবে। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি দেখা দিতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে, পারস্পরিক বিশ্বাস এবং বোঝাপড়া বজায় রাখুন। এটি আপনার সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে। বর্তমানে, আপনি আপনার আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী করার দিকে মনোনিবেশ করবেন। এটি আপনার ক্যারিয়ারের জন্যও একটি ভালো সময় হবে। ভ্রমণ আপনার জন্য উপকারী হবে। আপনি অর্থ লাভ করবেন, যা আপনার আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি করবে। এই সময়ে ব্যয়ও হতে পারে। ব্যবসায়ও আপনার বিচক্ষণতা অবলম্বন করতে হবে। তবে স্বাস্থ্যগতভাবে, চোখের জ্বালাপোড়ার সমস্যা হতে পারে।
প্রতিকার- সূর্যদেবের মন্ত্র জপ করা আপনার জন্য উপকারী হবে।
বৃশ্চিক রাশি-
সূর্য বর্তমানে আপনার রাশিচক্রের মধ্য দিয়ে গমন করছে। এই গোচর আপনার প্রথম ঘরে ঘটছে। এই সময়কালে আপনার সম্পর্ক ভালো থাকবে। সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা এবং সম্প্রীতি থাকবে। তবে, এই সময়ে আপনার সঙ্গীর সঙ্গে তর্ক এড়িয়ে চলুন। এই গোচরের সময় আপনি অহংকারও অনুভব করতে পারেন। তবে, এই সময়ে আপনি আপনার কাজে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেবেন, যা আপনার জন্য উপকারী হবে। আপনি সরকারি কাজেও উপকৃত হবেন। আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। আপনি অর্থ সাশ্রয় করতেও সক্ষম হবেন। নতুন ব্যবসায়িক সুযোগ তৈরি হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে। এই সময়ে কোনও বড় অসুস্থতার সম্ভাবনা নেই।
প্রতিকার- সূর্যাষ্টকম পাঠ করা আপনার জন্য শুভ এবং ফলপ্রসূ হবে।
ধনু রাশি-
ধনু রাশির জন্য, সূর্যের বৃশ্চিক রাশিতে গোচর মিশ্র হতে পারে। এই সময়ে আপনার অহংকারকে দূরে রাখুন, নাহলে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক টানাপোড়েনের মুখে পড়তে পারে। সম্পর্কের মধ্যে বোঝাপড়া বজায় রাখুন। এই সময়কালে আয়ের সুযোগ থাকলেও ব্যয়ও বজায় থাকবে। অতএব, আপনার আয় এবং ব্যয়ের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। আপনি ব্যবসায়িক ভ্রমণও করতে পারেন। শত্রুরা আপাতত দুর্বল হয়ে পড়বে। আপনি বৈদেশিক বিষয়েও স্বস্তি অনুভব করবেন। অতএব, আপনার ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে, আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। ছোটখাট স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে।
প্রতিকার- গায়ত্রী চালিশা পাঠ করা আপনার জন্য উপকারী হবে।
মকর রাশি-
সূর্যের এই গোচর মকর রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য উপকারী হবে। এই সময়ে আপনার সামাজিক অবস্থান বৃদ্ধি পাবে। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ভালো থাকবে, তবে প্রেমের ক্ষেত্রে আপনাকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। পারস্পরিক বোঝাপড়া বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়কালে আপনি পৈতৃক সম্পত্তি থেকে লাভবান হতে পারেন। আপনি নতুন চাকরির সুযোগও পেতে পারেন। ব্যবসায়ও লাভবান হবেন। আপনি অপ্রত্যাশিত আর্থিক লাভও পেতে পারেন। কোনও বড় চুক্তিও চূড়ান্ত হতে পারে। স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে, এই সময়টি আপনার জন্য ভালো হবে। কাজের পাশাপাশি বিশ্রামের দিকেও মনোযোগ দিন।
প্রতিকার- প্রতিদিন সূর্যদেবকে কুমকুম মিশ্রিত জল অর্পণ করলে আপনার উপকার হবে।
কুম্ভ রাশি-
বৃশ্চিক রাশিতে সূর্যের গোচর কুম্ভ রাশির জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে। আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক উন্নত হবে। আপনার পারস্পরিক বোঝাপড়াও উন্নত হবে। সম্প্রীতি বজায় রাখুন। এই সময়টি আপনার আর্থিকভাবেও লাভজনক হবে। আপনি উপার্জন করতে পারবেন এবং সঞ্চয়ও করতে পারবেন। নতুন লোকের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। আপনি আপনার সহকর্মীদের কাছ থেকেও সহায়তা পাবেন। আপনাকে নতুন দায়িত্বও দেওয়া হতে পারে। নতুন ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বও আপনার উপকার করবে। স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে, এই সময়কালে আপনি সুস্থ থাকবেন। এই সময়ে আপনার বাবার স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।
প্রতিকার- ভগবান শিবের অভিষেক এবং দরিদ্রদের দান আপনার জন্য উপকারী হবে।
মীন রাশি-
বৃশ্চিক রাশিতে সূর্যের গোচর মীন রাশির জন্য অনুকূল হবে। এই সময়কালে আপনার সম্পর্ক উন্নত হবে। আপনি আপনার ছোট ভাইবোনদের কাছ থেকেও সহায়তা পাবেন। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে বোঝাপড়া বজায় রাখুন, যা আপনার ভালোবাসা বজায় রাখবে। এই সময়ে ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে। আপনি আপনার পরিবারের সঙ্গে ধর্মীয় ভ্রমণেও যেতে পারবেন। এই সময়কালে আপনার আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হবে। আপনি আর্থিক লাভ পাবেন, তবে ব্যয় অব্যাহত থাকবে। অতএব, আপনাকে আগে থেকে পরিকল্পনা করতে হবে। চাকরিজীবীদের জন্য এটি একটি ভালো সময় হবে এবং আপনার ব্যবসা সমৃদ্ধ হবে। এই সময়কালে আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং কোনও বড় স্বাস্থ্য সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা নেই।
প্রতিকার – দরিদ্রদের গম দান করা আপনার জন্য উপকারী হবে।