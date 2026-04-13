সংক্রান্তিতে সূর্যের পথ পরিবর্তন, নববর্ষেই জীবনে শুভারম্ভ; ভাগ্য বদল এদের
14 এপ্রিল থেকে বদলে যাবে ভাগ্য ৷ গ্রহরাজ সূর্যের রাশি পরিবর্তনে নানা প্রভাব পড়তে চলেছে ৷ এই রাশি পরিবর্তনকে মেষ সংক্রান্তি বলা হয়।
Published : April 13, 2026 at 8:52 PM IST
একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিটি গ্রহেরই রাশি পরিবর্তন করে থাকে ৷ শাস্ত্রে সকল গ্রহেরই গুরুত্ব রয়েছে। আর গ্রহ, নক্ষত্রের কারণে মানুষের জীবনে বিশেষ প্রভাব পড়ে। গ্রহদের রাশিচক্রে প্রবেশ বা প্রস্থান 12টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনে। এই প্রতিবেদন সূর্যের রাশি পরিবর্তনে কোন রাশির জীবনে কী প্রভাব পড়বে তা নিয়ে ৷
সূর্য পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শক্তির উৎস। হিন্দুধর্মে সূর্যদেবের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। ধর্মীয় গ্রন্থে তাঁর মহিমার ব্যাপক প্রশংসা করা হয়েছে। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, সূর্যকে গ্রহদের রাজা হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যা সকলের জীবনে প্রভাব ফেলে। 14 এপ্রিল 2026 অর্থাৎ মঙ্গলবার সূর্য তার রাশি বদলাচ্ছে, যা আবার বাংলা বছরের শেষদিন ৷ যার ফলে 12 রাশির জীবনে নানা প্রভাব পড়তে চলেছে ৷ বাংলা নববর্ষ থেকেই 12টি রাশির মধ্যে কারও কারও শুভ সময় শুরু হচ্ছে ৷
সূর্য প্রতি মাসে তার রাশি পরিবর্তন করে। বর্তমানে এটি মীন রাশিতে অবস্থান করছে ৷ এরপর তা মেষ রাশিতে প্রবেশ করবে ৷ এই রাশি পরিবর্তনকে মেষ সংক্রান্তি বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে, হিন্দুধর্মে সূর্যদেবকে শক্তি, সম্মান এবং আত্মবিশ্বাসের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গ্রহের রাজা সূর্য, প্রতি মাসে তার রাশিচক্র পরিবর্তন করে। সূর্য বছরে 12 বার তার রাশিচক্র পরিবর্তন করে। যখন সূর্য এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে যায় বা নক্ষত্র পরিবর্তন করে, তখন তার প্রভাব সব রাশির জাতকদের উপর কম-বেশি পড়ে।
লখনউয়ের জ্যোতিষী উমাশঙ্কর মিশ্র জানিয়েছেন, সূর্যের এই রাশি পরিবর্তনের প্রভাব 12টি রাশির উপরেই ভিন্ন ভিন্ন হবে। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, সূর্য তার উচ্চ রাশিতে প্রবেশ করার ফলে তার শক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে অনেক জাতকের আর্থিক লাভ হবে এবং দীর্ঘদিনের জমে থাকা কাজ দ্রুত সম্পন্ন হবে।
মেষ (ARIES): সূর্যের এই গোচর আপনার রাশিতে ঘটছে, তাই আপনি নতুন কিছু শুরু করার জন্য একটি প্রবল তাগিদ অনুভব করবেন। আপনি দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন এবং আপনার কাজের অগ্রগতিতে সক্রিয় থাকবেন, কিন্তু আপনার বাবা বা পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার সময় সতর্ক থাকুন, কারণ ছোটখাটো বিষয়ও তর্কে পরিণত হতে পারে। চোখে বা ত্বকে সামান্য সমস্যা হতে পারে, তাই সতর্ক থাকা জরুরি। যারা পড়াশোনা করছেন, তাদের জন্য এই সময়টি তাদের কঠোর পরিশ্রমের ফল দিতে পারে।
প্রতিকার: প্রতিদিন গায়ত্রী মন্ত্র জপ করুন, এতে উপকার হবে।
বৃষ (TAURUS): এই সময়টি আপনার জন্য নতুন সুযোগ আনবে। আপনার কর্মজীবন একটি ভিন্ন দিকে মোড় নিতে পারে, যা ভবিষ্যতে সুফল বয়ে আনতে পারে। আপনাকে আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে, কারণ অপ্রত্যাশিত খরচ দেখা দিতে পারে। যারা আপনার জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে আসছে, এই সময়ে তাদের প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পাবে।
প্রতিকার: ভগবান শিবের জলাভিষেক করা আপনার জন্য শুভ ও ফলপ্রসূ হবে।
মিথুন (GEMINI): এই সময়ে আপনার প্রভাব সুস্পষ্টভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং লোকেরা আপনার কথাকে গুরুত্ব সহকারে নিতে শুরু করবে। আপনার উপস্থিতি অনুভূত হবে এবং আপনি খোলামেলাভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন। আপনার চিন্তাভাবনা স্বচ্ছ হবে, যা অন্যদের উপর একটি ইতিবাচক ছাপ ফেলবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম দৃশ্যমান ও স্বীকৃত হবে। এছাড়াও, আপনি কিছু নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন, যা আপনার পদোন্নতির সুযোগ করে দেবে।
প্রতিকার: সূর্যাষ্টকম পাঠ করা আপনার জন্য উপকারী হবে।
কর্কট (CANCER): এই সময়টা আপনার জন্য ধীরে ধীরে সবকিছুকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার সময় হবে। যে কাজগুলো আগে আটকে ছিল বলে মনে হচ্ছিল, সেগুলো এখন এগোতে শুরু করবে এবং পরিস্থিতি স্থিতিশীল বলে মনে হবে। কাজের উপর আপনার নিয়ন্ত্রণ আরও দৃঢ় হবে এবং আপনার প্রচেষ্টা ফল দিতে শুরু করবে। আপনার চাকরি বা ব্যবসায় নতুন সুযোগ আসতে পারে, যা ভবিষ্যতে আপনার জন্য লাভজনক হবে। আপনি যদি সরকারি কাজে নিযুক্ত থাকেন, তবে উন্নতির লক্ষণ দেখতে পাবেন। আপনি যদি ধৈর্য ধরেন, তবে পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে আসবে এবং আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়তে থাকবে।
প্রতিকার: অভাবীদের গম দান করা উপকারী হবে।
সিংহ (LEO): এই সময়টা আপনার জন্য পরিস্থিতি বুঝে সঠিক পথে এগিয়ে যাওয়ার। ধীরে ধীরে সবকিছু অনুকূলে আসবে, কিন্তু শুধু ভাগ্যের উপর নির্ভর করার জন্য এটা সঠিক সময় নয়। আপনার প্রচেষ্টা বজায় রাখা জরুরি। আপনি কর্মক্ষেত্রের উপর দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবেন এবং নিজের সিদ্ধান্তে আত্মবিশ্বাসী বোধ করবেন। মাঝে মাঝে আপনি বাইরে যাওয়ার বা ভ্রমণের সুযোগ পেতে পারেন, যা আপনাকে কিছুটা হালকা ও সতেজ অনুভব করতে সাহায্য করবে। এই সময়টি ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করতে পারে ৷
প্রতিকার: সিঁদুর মাখানো অর্ঘ্য সূর্যদেবকে নিবেদন করলে তা আপনার জন্য ফলপ্রসূ হবে।
কন্যা (VIRGO): এই সময়টি আপনাকে প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে বিবেচনা করার পরামর্শ দিচ্ছে ৷ তাই হঠকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। অপ্রত্যাশিতভাবে ছোটখাটো বাধা বা সমস্যা দেখা দিতে পারে, যার জন্য সতর্কতা প্রয়োজন। গাড়ি চালানোর সময় সম্পূর্ণ সচেতন থাকুন এবং কোনও ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। আর্থিক বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিন, কারণ একটি ছোট ভুলও ক্ষতির কারণ হতে পারে। এই সময়ে কেবল বিচক্ষণতা এবং সতর্কতাই আপনাকে সঠিক পথে রাখবে।
প্রতিকার: সূর্যদেবকে সিঁদুর মেশানো জল অর্পণ করুন, এতে উপকার হবে।
তুলা (LIBRA): সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই সময়টা কিছুটা সংবেদনশীল হতে পারে, যেখানে ছোটখাটো বিষয়ও প্রভাব ফেলতে পারে। আপনি হয়তো কিছুটা কঠোর বা জেদি হয়ে উঠতে পারেন, যা আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ করে আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে, ছোটখাটো বিষয়কে অতিরঞ্জিত করা থেকে বিরত থাকা জরুরি। মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং অন্য ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ বোঝার চেষ্টা পরিস্থিতি সামাল দিতে সাহায্য করবে। আপনি যত বেশি ভারসাম্য বজায় রাখবেন, আপনাদের সম্পর্কগুলি তত বেশি স্বস্তিদায়ক হবে।
প্রতিকার: সূর্য নমস্কার আপনার জন্য উপকারী হবে।
বৃশ্চিক (SCORPIO): এই সময়টি আপনার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার সময় হবে। যে মানুষ ও বস্তুগুলো আগে বাধা সৃষ্টি করত, সেগুলো ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাবে। কর্মক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা বাড়বে এবং সবকিছু সুশৃঙ্খলভাবে এগোবে, যা আপনাকে হালকা বোধ করাবে। বিদেশ বা দূরবর্তী স্থানের কাজ থেকে সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার স্বাস্থ্য ভারসাম্যপূর্ণ থাকবে এবং আপনি আগের চেয়ে মানসিকভাবে বেশি শান্ত বোধ করবেন। সার্বিকভাবে, আপনি আপনার পরিস্থিতির উপর ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণ স্পষ্টভাবে দেখতে পাবেন।
প্রতিকার: প্রতিদিন সূর্যাষ্টকম পাঠ করলে উপকার হবে।
ধনু (SAGITTARIUS): এই সময়টা আপনাকে স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেবে যে কঠোর পরিশ্রম ছাড়া উন্নতি সম্ভব নয়। সবকিছু আপনার ইচ্ছামতো সম্পন্ন করার জন্য প্রতিটি কাজে আপনাকে একটু বাড়তি প্রচেষ্টা করতে হবে। মাঝে মাঝে বাধা আসতে পারে, কিন্তু ধৈর্য ধরলে পথ ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে যাবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা অবলম্বন করা জরুরি, কারণ এটি অপ্রয়োজনীয় দূরত্ব তৈরি করতে পারে। আপনার পড়াশোনা বা লক্ষ্যের উপর মনোযোগ বজায় রাখলে ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য সুফল লাভ করবেন। সর্বোপরি, আপনি যত বেশি আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করবেন, ফলাফল তত ভালো হবে।
প্রতিকার: কাজে সাফল্য লাভের জন্য প্রতিদিন গুরুজনদের কাছ থেকে আশীর্বাদ নিন।
মকর (CAPRICORN): এই সময়টা কিছু অভ্যন্তরীণ বিভ্রান্তি এবং বাড়তি চাপ নিয়ে আসতে পারে, তাই মনকে শান্ত রাখা জরুরি। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আপনার মধ্যে স্বচ্ছতার অভাব দেখা দিতে পারে, তাই কোনও সিদ্ধান্তে তাড়াহুড়ো করা থেকে বিরত থাকুন। গাড়ি চালানোর সময় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন। জমি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের পরেই অগ্রসর হন। আপনি যত বেশি ধৈর্য ও বোঝাপড়ার পরিচয় দেবেন, পরিস্থিতি তত বেশি আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকবে।
প্রতিকার: আদিত্য হৃদয় স্তোত্র পাঠ করা আপনার জন্য মঙ্গলজনক হবে।
কুম্ভ (AQUARIUS): এই সময়ে আপনার উদ্যম ও আত্মবিশ্বাস সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাবে, যা আপনাকে আপনার কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করবে। আপনি স্বাধীনভাবে আপনার মতামত প্রকাশ করতে পারবেন এবং লোকেরা আপনাকে গুরুত্বের সঙ্গে নেবে। তবে, শুধু পরিকল্পনা করাই যথেষ্ট হবে না। আপনাকে কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যেতে হবে। শুধুমাত্র নিজের কাজে মনোযোগ বজায় রাখলেই আপনি ভালো ফল অর্জন করতে পারবেন। এই সময়টি আপনার সক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য একটি দারুণ সুযোগ হতে পারে।
প্রতিকার: প্রতিদিন একবার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করলে উপকার হবে।
মীন (PISCES): এই সময়টা সহজ হবে, কিন্তু আপনাকে প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে বিবেচনা করতে হবে। হঠকারী সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে সমস্যার কারণ হতে পারে, তাই তাড়াহুড়ো পরিহার করুন। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন এবং কোনও ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের পরেই জমি বা সম্পত্তি-সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়ে অগ্রসর হওয়া শ্রেয়। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার সময় নম্র থাকুন; এটি একটি শান্ত ও স্বস্তিদায়ক পরিবেশ বজায় রাখবে। সর্বোপরি, বিচক্ষণতার সঙ্গে নেওয়া প্রতিটি পদক্ষেপ আপনাকে অপ্রয়োজনীয় জটিলতা এড়াতে সাহায্য করবে ৷
প্রতিকার: প্রতিদিন ভগবান শিবের জলাভিষেক করুন, এতে উপকার হবে।