শাহের বিরুদ্ধে মন্তব্যে মানহানির মামলায় বেকসুর খালাস রাহুল

শাহের বিরুদ্ধে মন্তব্যে মানহানির মামলায় বেকসুর খালাস রাহুল
Rahul Gandhi acquitted: 2018 সালের কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের আগে বেঙ্গালুরুতে আয়োজিত এক জনসভায় তাঁর মন্তব্যকে ঘিরে অভিযোগ উঠেছিল ৷
Published : October 26, 2026 at 12:17 PM IST
সুলতানপুর (উত্তরপ্রদেশ), 26 অক্টোবর: 2018 সালের মানহানি মামলায় বেকসুর খালাস পেলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি ৷ তৎকালীন বিজেপি সভাপতি অমিত শাহের বিরুদ্ধে করা মন্তব্যের জেরে দায়ের হওয়া মানহানি মামলায় সোমবার তাঁকে বেকসুর খালাস করেছে উত্তরপ্রদেশের সুলতানপুরের সাংসদ-বিধায়ক আদালত ।
লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা রায়বরেলির সাংসদ রাহুল গান্ধি এদিন রায় ঘোষণার সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন । মামলাকারী বিজয় মিশ্রের আইনজীবী সন্তোষ পান্ডে জানিয়েছেন যে, আদালত কংগ্রেস সাংসদকে বেকসুর খালাস করেছে । রায় ঘোষণার পরই আদালত চত্বরের বাইরে কংগ্রেস কর্মীরা ঢোল বাজিয়ে এবং একে অপরের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করে সেলিব্রেশনে মেতে ওঠেন ৷ পুলিশের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এদিনের এই মামলাকে কেন্দ্র করে সুলতানপুরে, বিশেষ করে আদালত চত্বরের চারপাশে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল ।
2018 সালের কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের আগে বেঙ্গালুরুতে আয়োজিত এক জনসভায় তাঁর মন্তব্যকে ঘিরে অভিযোগ উঠেছিল ৷ সুলতানপুরের জেলা সমবায় ব্যাংকের প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা স্থানীয় বিজেপি নেতা বিজয় মিশ্র 2018 সালের 4 অগস্ট রাহুলের বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ দায়ের করেছিলেন । 2023 সালে আদালতে হাজিরা দিয়ে জামিন পেয়েছিলেন রাহুল । আদালত এর আগে রায় ঘোষণার জন্য 13 অক্টোবরের দিনটি ধার্য করেছিল, যা পরবর্তীতে 26 অক্টোবর পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয় ।
উল্লেখ্য, এদিন আদালতে যাওয়ার পর ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে রাহুল গান্ধির কনভয় ৷ মানহানির মামলার রায়দানের সময় আদালতে হাজিরা দিতে পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়ে সুলতানপুরের দিকে যাচ্ছিল তাঁর কনভয় ৷ সেই সময় একটি অ্যাম্বুল্যান্সের সঙ্গে ভয়াবহ সংঘর্ষ ঘটে 5টি গাড়ির ৷ জানা যায়, হালিয়াপুর থানার অধীনে থাকা এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ৷
এই ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ ক'য়েকজন ৷ তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কংগ্রেসের দলীয় কর্মী ও নিরাপত্তাকর্মীরা ৷ তবে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন রাহুল ৷ দুর্ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে ৷ সূত্রের খবর, অ্যাম্বুল্যান্সটি ডানদিকের দ্রুতগতির লেনে ছিল এবং অন্যান্য রাস্তার লেনগুলিতে তীব্র যানজট তৈরি হয়েছিল । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কনভয়ের সামনের দিকে থাকা স্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের একটি ব্যক্তিগত গাড়ি হঠাৎ কোনও কারণে ব্রেক কষলে, তার পিছনে থাকা গাড়িগুলি একে-অপরের সঙ্গে ধাক্কা খায় ।