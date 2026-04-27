দেশে এলপিজি-সারের পর্যাপ্ত জোগান রয়েছে, নিশ্চিত করল কেন্দ্র

কেন্দ্রীয় সরকার দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেছে যে, মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্কট সত্ত্বেও সার ও জ্বালানির কোনও ঘাটতি হবে না এবং এগুলির পর্যাপ্ত জোগান রয়েছে।

Sufficient LPG, Fertiliser Supply In India
সোমবার একটি মন্ত্রিপর্যায়ের ব্রিফিংয়ে কেন্দ্র নিশ্চিত করেছে যে, দেশে এলপিজি-সারের পর্যাপ্ত জোগান রয়েছে
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 27, 2026 at 10:35 PM IST

নয়াদিল্লি, 27 এপ্রিল: মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কটের মধ্যে সরকার জনগণকে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে। সরকার সোমবার জানিয়েছে যে, মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনার কারণে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সরবরাহের ওপর তীব্র চাপ সৃষ্টি হলেও দেশে সার ও জ্বালানির কোনও ঘাটতি নেই।

সোমবার একটি মন্ত্রিপর্যায়ের ব্রিফিংয়ে সার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব অপর্ণা শর্মা বলেন, "সারের প্রাপ্যতা শক্তিশালী রয়েছে এবং সরবরাহ প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি। সমস্ত প্রধান সারের প্রাপ্যতা ধারাবাহিকভাবে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি এবং এখনও পর্যন্ত কোনও ঘাটতির খবর পাওয়া যায়নি ৷"

এপ্রিল মাসের পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য দিয়ে অপর্ণা শর্মা জানান যে, 1 এপ্রিল, 2026 থেকে 26 এপ্রিল, 2026 পর্যন্ত ইউরিয়ার মজুদ রয়েছে 71.58 লক্ষ মেট্রিক টন, অথচ চাহিদা ছিল মাত্র 18.17 লক্ষ মেট্রিক টন। একইভাবে, ডিএপি-র মজুত রয়েছে 22.35 লক্ষ মেট্রিক টন, অথচ দেশব্যাপী চাহিদা 59 লক্ষ মেট্রিক টন। শর্মা বলেছেন যে, এপ্রিল মাসের সরবরাহ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ছিল। ভারত তার সারের চাহিদার 35-40 শতাংশের জন্য আমদানির উপর নির্ভর করে।

জ্বালানির প্রাপ্যতা প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব সুজাতা শর্মা বলেন যে, বাণিজ্যিক এলপিজির বরাদ্দ 70 শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। কিছু বিতরণ কেন্দ্রে আতঙ্কিত হয়ে অতিরিক্ত কেনার ঘটনা সত্ত্বেও, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এলপিজির পর্যাপ্ত সরবরাহ রয়েছে এবং কোনও পরিবেশকের কাছেই এর কোনওরকম ঘাটতি নেই।

পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব জানান যে, এখন বেশিরভাগ ডেলিভারি নিশ্চিতকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে করা হচ্ছে এবং 93 শতাংশ এলপিজি সিলিন্ডার ডেলিভারি নিশ্চিতকরণ কোড ব্যবহার করে করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত 1 লাখ 65 হাজার টনেরও বেশি বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডার বিক্রি হয়েছে।

রাশিয়া, আলজেরিয়া, নাইজেরিয়া, মিশর, ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়া থেকে নতুন আমদানি ভারতে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। সরবরাহকারীরা হরমুজ প্রণালী এড়ানোর জন্য বিকল্প পথে পণ্য পরিবহণে সম্মত হয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার সারের ব্যবহার নিয়ে বেশ কয়েকটি বৈঠক করেছে, যেখানে রাসায়নিক পুষ্টি উপাদানগুলিকে কৃষকদের ডেটাবেসের সঙ্গে সংযুক্ত করা এবং সচেতনতামূলক প্রচারণার মাধ্যমে এর সুষম ব্যবহারকে উৎসাহিত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

