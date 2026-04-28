আরও মজবুত ভারতের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, S-400-এর চতুর্থ ইউনিট পাঠাচ্ছে রাশিয়া

আরও মজবুত ভারতের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, S-400-এর চতুর্থ ইউনিট পাঠাচ্ছে রাশিয়া
আগামী মাসের শুরুতেই রাশিয়ার থেকে ভারত এস-400 ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার চতুর্থ ইউনিট পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
By PTI
Published : April 28, 2026 at 10:01 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 এপ্রিল: মঙ্গলবার নিরাপত্তা সংস্থার সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারত আগামী মাসের শুরুতে রাশিয়া থেকে এস-400 ট্রায়াম্ফ ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার চতুর্থ ইউনিটটি পেতে পারে। আশা করা হচ্ছে, এটি ভারতীয় বিমান বাহিনীর ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে।
2018 সালের অক্টোবরে, ভারত এই উন্নত ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পাঁচটি ইউনিট সংগ্রহের জন্য রাশিয়ার সঙ্গে 5 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এখনও পর্যন্ত এর মধ্যে তিনটি সরবরাহ করা হয়েছে। ওই সূত্র আরও জানিয়েছে যে, এই ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সরবরাহের সংশোধিত সময়সূচী অনুযায়ী পঞ্চম এবং চূড়ান্ত ইউনিটটি নভেম্বরের মধ্যে সরবরাহ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
ভারত প্রতিরক্ষা চুক্তি অনুমোদন করেছে
গত মাসে ভারত রাশিয়া থেকে নতুন পাঁচটি এস-400 ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কেনার অনুমোদন দিয়েছে, যার ফলে মোট সংখ্যা বেড়ে 10 হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটির চতুর্থ ইউনিটটি ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে এবং আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই এটি ভারতে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
2018 সালে ভারত এস-400 ক্ষেপণাস্ত্র কেনার চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল৷ এই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে সতর্ক করেছিল যে, এই চুক্তি করলে ‘কাউন্টারিং আমেরিকাজ অ্যাডভার্সারিজ থ্রু স্যাংশনস অ্যাক্ট’ (CAATSA)-এর বিধান অনুযায়ী মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আরোপ হতে পারে। সূত্র জানিয়েছে, ভারত এই মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে কোনও বাধার আশঙ্কা করছে না৷ কারণ, এই নতুন ক্রয়টি আগেরটির একটি ‘ফলো-আপ’ অর্ডার।
অপারেশন সিঁদুরে এস-400 একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল
উল্লেখ্য, অপারেশন সিঁদুর (Operation Sindoor) চলাকালীন এস-400 ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এর পাল্লা 400 কিলোমিটার পর্যন্ত। গত বছরের 7 থেকে 10 মে পর্যন্ত পাকিস্তানের সঙ্গে সামরিক সংঘাতের সময় ভারতীয় বায়ুসেনা ব্যাপকভাবে এস-400 ট্রায়াম্ফ ব্যবহার করেছে, যা ওই সামরিক অভিযানে বিপক্ষকে বিপর্যস্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।
যুদ্ধের কয়েক সপ্তাহ পর, অতিরিক্ত এক দফা এস-400 কেনার প্রস্তাব করা হয়েছিল। রাশিয়া ইতিমধ্যে এই ক্ষেপণাস্ত্র প্ল্যাটফর্মটি পরিচালনার জন্য একদল ভারতীয় কর্মীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এস-400-কে রাশিয়ার সবচেয়ে উন্নত দূরপাল্লার ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা একই সঙ্গে একাধিক আকাশপথে হুমকি শনাক্ত ও নিষ্ক্রিয় করতে সক্ষম।