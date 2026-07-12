রথাযাত্রা পালনে জগন্নাথ মন্দিরকে অবজ্ঞা ইসকনের ! বিদেশমন্ত্রী-কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি

রথাযাত্রা পালনে জগন্নাথ মন্দিরকে অবজ্ঞা ইসকনের ! বিদেশমন্ত্রী-কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি
পুরীর জগন্নাথ মন্দির নির্ধারিত তিথি-আচার মেনে রথযাত্রা, স্নানযাত্রা পালন করছে না ইসকন ৷ বিদেশ মন্ত্রী ও কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ চাইল মন্দির কর্তৃপক্ষ ৷
Published : July 12, 2026 at 4:27 PM IST
ভুবনেশ্বর, 12 জুলাই: রথযাত্রার অনুষ্ঠান নিয়ে বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্করের হস্তক্ষেপ দাবি করলেন পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত বালু-শিল্পী সুদর্শন পট্টনায়ক ৷ তাঁর দাবি, শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের ঠিক করে দেওযা তিথি মেনে রথযাত্রা পালন করছে না ইসকন ৷ সারা বিশ্বে নিজেদের সময় অনুযায়ী স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা পালন করছে 'আন্তর্জাতিক সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনসাসনেস' (ইসকন) ৷
এই ধর্মীয় সংস্থা পুরী-নির্দেশিত তিথি মানছে না ৷ কেনিয়া থেকে শুরু করে লস অ্যাঞ্জেলেস, সর্বত্র ইসকন নিজের ইচ্ছামতো সময়ে রথযাত্রার অনুষ্ঠান করছে ৷ কেনিয়ায় ইসকনের রথযাত্রার অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন ভারতীয় হাইকমিশনের আধিকারিকরা ৷ তাঁরা সেই অনুষ্ঠানের ছবি কেনিয়ায় ভারতীয় দূতাবাসের সোশাল মিডিয়া অ্য়াকাউন্টেও পোস্ট করেছেন ৷
এই বিষয়টি বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্করের নজরে এনেছেন বালুশিল্পী সুদর্শন পট্টনায়ক ৷ এরপর যাতে এরকম না-হয় তার জন্য তাঁর হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন ৷ সোশাল মিডিয়ায় শিল্পী লিখেছেন, "মাননীয় বিদেশ মন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্কর আপনাকে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ করছি ৷ পুরীর শ্রীজগন্নাথ টেম্পল অফিস (এসজেটিও)-এর তরফে চেয়ারম্যান গজপতি মহারাজ একাধিক বার ইসকনকে আবেদন জানিয়েছেন, তারা যেন এসজেটিও-র স্থির করে দেওয়া পুণ্য তিথি মেনেই সারা বিশ্বে রথযাত্রা ও স্নানযাত্রা পালন করে ৷ কিন্তু তারা এই তিথি ও তারিখ মানছে না ৷"
তিনি আর্জি জানিয়েছেন, "বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস এবং হাইকমিশনগুলিকে আপনি পরামর্শ দিন, তারা যেন পুরীর শ্রী জগন্নাথ মন্দির নির্ধারিত তিথি এবং রীতি মেনে হওয়া অনুষ্ঠাগুলিতে অংশগ্রহণ করে ৷ এই ঘটনার সঙ্গে বিশ্বজুড়ে থাকা মহাপ্রভু শ্রী জগন্নাথের কোটি কোটি ভক্তের আবেগ জড়িয়ে আছে ৷"
এদিকে পুরীর রাজা গজপতি মহারাজ দিব্যাসিংহ দেব জানিয়েছেন, তাঁরা ইসকনকে চিঠি পাঠিয়ে পুরীর তিথি-নিয়ম মেনে স্নানযাত্রা, রথযাত্রার মতো অনুষ্ঠানগুলি পালনের কথা জানিয়েছেন ৷ কিন্তু ইসকন তাতে কর্ণপাত করেনি ৷ তাই এবার এসজেটিএমসি এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ চেয়ে চিঠি পাঠাবে ৷
রাজা আরও জানান, গত 4 জুলাই তিনি ইসকনের নতুন চেয়ারম্যানকে চিঠি লিখেছিলেন ৷ এরপর 7 জুলাই তার জবাবে ইসকন জানিয়ে দেয়, দেশের বাইরে তারা তাদের স্থির করা তিথি ও তারিখ মেনেই রথযাত্রা পালন করবে ৷ গজপতি মহারাজ বলেন, "জগন্নাথ টেম্পল ম্যানেজিং কমিটি রাজ্য সরকারের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেছে ৷ এই বিষয়টি এবার কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে আনা হবে ৷" পুরী থেকে একটি প্রতিনিধি দল রথযাত্রা উৎসবের পর দিল্লি গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধির সঙ্গেও দেখা করবে ৷