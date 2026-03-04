HIV সংক্রমণের নেপথ্যে পরিযায়ী সমস্যা ! সমীক্ষায় চাঞ্চল্যকর তথ্য

HIV সংক্রমণের নেপথ্যে পরিযায়ী সমস্যা ! সমীক্ষায় চাঞ্চল্যকর তথ্য
গত বছর ঝাড়খণ্ডে নতুন করে কয়েকশো HIV+ রোগীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে ৷ তাঁদের এই সংক্রমণের কারণ নিয়ে সমীক্ষা চালিয়ে একাধিক কারণ সামনে এসেছে ৷
ধানবাদ, 4 মার্চ: এইচআইভি সংক্রমণের অন্যতম মূল কারণ পরিযায়ী সমস্যা ৷ এর সঙ্গে রয়েছে এইডস সম্পর্কে সচেতনতার অভাব, অসুরক্ষিত চিকিৎসা পরিষেবা এবং সময়ে চিকিৎসার অভাব ৷ একটি নয়া সমীক্ষায় এই তথ্য উঠে এসেছে ৷ সর্বোপরি এই সব কারণের নেপথ্যে রয়েছে ভিন রাজ্যে যাওয়া ৷
ঝাড়খণ্ডের 13টি অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি সেন্টারে (ART) এইডস সংক্রামিত নতুন 645 জন রোগীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে ৷ গত বছর তাঁরা এইডস-এ আক্রান্ত হন ৷
কীভাবে তাঁরা এইচআইভি ভাইরাসে সংক্রামিত হলেন, তা নিয়ে বিস্তারিত সমীক্ষা চালানো হয় ৷ সেই রিপোর্ট অনুযায়ী, ভিন রাজ্যে গিয়ে অসুরক্ষিত যৌন সম্পর্ক স্থাপনকে সংক্রমণের প্রধান কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে ৷ 'ন্যাশনাল এইডস কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন' (NACO) 645 জন এইডস আক্রান্ত রোগীর এই সমীক্ষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে ৷
রাজ্যের শহিদ নির্মল মাহাতো মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের (এসএনএমএমসিএইচ) চিকিৎসক ঋষভ রানার নেতৃত্বে এই সমীক্ষা হয় এবং এই রিপোর্ট জাতীয় এইডস নিয়ন্ত্রণ সংস্থার (NACO) কাছে জমা পড়েছে ৷ তারা এই রিপোর্টটি পর্যালোচনা করে দেখবে ৷ তিনি জানান, এই সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল, সংক্রমণের কারণ খুঁজে বের করা ৷ এছাড়া তাঁদের জীবনযাপন এবং ঝুঁকির কারণগুলি খতিয়ে দেখা ৷
এই 645 জন নতুন সংক্রামিত রোগীর মধ্যে 404 জন পুরুষ, 236 জন মহিলা এবং পাঁচজন ট্রান্সজেন্ডার ৷ সমীক্ষায় প্রত্যেকের পেশার ইতিহাস, তাঁরা কখন কোথায় গিয়েছেন, তাঁদের যৌন আচরণ এবং কোথায় চিকিৎসা করিয়েছেন- এই সব তথ্যসংগ্রহ করা হয় ৷
এই তথ্যগুলি এইডস সংক্রমণের নেপথ্যে একটি কারণের দিকেই নির্দেশ করছে- কাজের খোঁজে অন্য রাজ্যে যাওয়া অর্থাৎ পরিযায়ী সমস্যা ৷ সমীক্ষায় উঠে এসেছে, গত বছর সংক্রামিত রোগীদের প্রায় 60 শতাংশ ঝাড়খণ্ডের বাইরে গিয়ে তিন মাসেরও বেশি সময় কাটিয়েছিলেন ৷
বিশেষত কয়লা খনি অধ্যুষিত ধানবাদে এইডস সংক্রামিতের সংখ্যা বেশি ৷ এখান থেকে বহু মানুষ অন্য রাজ্যে যায় কাজের খোঁজে ৷ স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, পরিযায়ী শ্রমিকরা ভিন রাজ্যে গিয়ে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের সময় কোনও সুরক্ষা অবলম্বন করেন না ৷ শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের সময় কী ধরনের সুরক্ষা নেওয়া উচিত, তার প্রয়োজন কী- এই সংক্রান্ত সচেতনতামূলক প্রচারও তেমন একটা চোখে পড়ে না ৷ সংশ্লিষ্ট রাজ্যটিতে প্রতিরোধমূলক পরিষেবার অভাবও এই সংক্রমণের কারণ হতে পারে ৷
এই সমীক্ষায় অসুরক্ষিত সহবাসের ঝুঁকির দিকটিতে জোর দেওয়া হয়েছে ৷ সংক্রামিতদের মধ্যে 21 শতাংশ একাধিক সঙ্গীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছেন অথবা তাঁরা এমএসএম নেটওয়ার্কে (পুরুষের সঙ্গে পুরুষের যৌন সম্পর্ক) সামিল হয়েছেন ৷ এই হার গবেষকদের প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে গিয়েছে ৷
কয়েকজন রোগী দাবি করেছেন, তাঁরা কখনও অসুরক্ষিত শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হননি ৷ না তো কোথাও থেকে রক্ত নিয়েছেন ৷ অথচ তাঁরা এইচআইভি সংক্রামিত ৷ এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে যে তথ্য উঠে এসেছে, তা আরও চাঞ্চল্যকর ৷ মনে করা হচ্ছে, হাতুড়ে ডাক্তারদের কাছে চিকিৎসা করতে গিয়ে তাঁরা সংক্রামিত হয়েছেন ৷ দাঁত তোলার সময় প্রয়োজনীয় যন্ত্রটি জীবাণুমুক্ত করা হয়নি বা ইনজেকশনের সময় এই সংক্রমণ হয়ে থাকতে পারে ৷ 645 জনের মধ্যে রক্ত নেওয়ার কারণে এইডস-এ আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা খুবই কম ৷
ঝাড়খণ্ডের চাইবাসা সদর হাসপাতালে পাঁচ জন থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুর এইচআইভি+ সংক্রমণ ধরা পড়ে ৷ রক্ত নেওয়ার পরপরই এই সংক্রমণ ঘটেছিল ৷ এই ঘটনায় রাজ্যস্তরে তদন্ত শুরু হয় এবং একাধিক আধিকারিক সাসপেন্ড হন ৷
শুধু ধানবাদে সরকারি হিসাবে 3 হাজার 200 জন এইচআইভি সংক্রামিত রোগী বাস করেন ৷ তাঁদের মধ্যে 1 হাজার 500 জন এসএনএমএমসিএইচ এআরটি সেন্টারে চিকিৎসা করছেন ৷ 2024 সালের এপ্রিল থেকে 2025 সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে 55 জন এইচআইভি সংক্রামিত রোগীর মৃত্যু হয়েছে ৷ যক্ষ্মা ও নিউমোনিয়ায় আক্রান্তের মৃত্যুকেও ছাপিয়ে যাচ্ছে এইডস আক্রান্তের মৃত্যুর সংখ্যা ৷
এসএনএমএমসিএইচ-এর প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ প্রদীপ কুমার রায় জানান, এর আগে যক্ষ্মা বা নিউমোনিয়াতেই মৃত্যু হত ৷ এখন কিডনি সংক্রান্ত অসুখে মৃতের সংখ্যাও বাড়ছে ৷ আর রোগীর কিডনি বিকল হয়ে গেলে তাকে এইচআইভি নিরাময়ের ওষুধ দেওয়া যায় না ৷ তাতে পরিস্থিতির আরও অবনতি হয় ৷ এই ধরনের রোগীকে রাঁচিতে স্থানান্তরিত করা হয় ৷
জাতীয় এইডস নিয়ন্ত্রণ সংস্থার (NACO)-র দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ঝাড়খণ্ডে এইচআইভি প্রিভ্যালেন্স রেট 0.07–0.09 শতাংশ, যা জাতীয় প্রাপ্তবয়স্ক প্রিভ্যালেন্স 0.20 শতাংশের থেকে কম ৷ কিন্তু বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, পরিযায়ী সমস্যায় জেরবার ধানবাদ এবং অন্যান্য খনি অঞ্চলে এইডস প্রতিরোধে সচেতনতা ও কর্মসূচি আশু প্রয়োজন ৷