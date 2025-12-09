14 কিমি হেঁটে প্রতিদিন স্কুলে যেতে হয়, মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পড়ুয়াদের

14 কিমি হেঁটে প্রতিদিন স্কুলে যেতে হয়, মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পড়ুয়াদের
যেতে-আসতে 14 কিলোমিটার ৷ গ্রামে 50 জন পড়ুয়া ৷ স্কুলে যেতে পড়ুয়াদের সময় লাগে 2-3 ঘণ্টা ৷ তাই পড়ুয়ারা সমাধান চাই ৷
Published : December 9, 2025 at 5:36 PM IST
চামরাজনগর, 9 ডিসেম্বর: 2025 শেষের পথে ৷ সোশাল মিডিয়া বর্তমান যুগে আমাদের সর্বক্ষণের সঙ্গী। ডিজিটালের এই যুগে পড়ুয়ারা প্রতিদিন হেঁটে স্কুলে যাচ্ছে ৷ তাও 2-3 নয়, প্রতিদিন 14 কিলোমিটার রাস্তা হাঁটতে হয় তাদের ৷ কর্ণাটকের চামরাজনগর জেলার এক গ্রামে কোনও যানবাহনের সুবিধা নেই ৷ তাই দু-তিন ঘণ্টা হেঁটে ছাত্রছাত্রীরা জ্ঞানের ভাণ্ডার বাড়াতে স্কুলে যাচ্ছে ৷ সমস্যা সমাধানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে সিদ্দারামাইয়াকে চিঠি লিখল পড়ুয়ারা ৷
চিঠিতে পড়ুুয়া জানিয়েছে, ওই এলাকায় যাতে কোনও যানবাহনের ব্যবস্থা করে দেন ৷ পড়ুয়ারা মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়ার পাশাপাশি, স্থানীয় হানুরের বিধায়ক এমআর মঞ্জুনাথকেও একটি চিঠি লিখেছেন ৷ তাতেও যাতায়াত ব্যবস্থার জন্য় যে কোনও পরিবহণের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় তারও অনুরোধ জানিয়েছে ৷ পড়ুয়ারা উল্লেখ করেছে, এই জীবনযাত্রা তাদের পড়াশোনার উপর প্রভাব ফেলছে।
বর্তমানে পাচ্চেদোদ্দি গ্রামে 50 জনেরও বেশি স্কুল ও কলেজের পড়ুয়া রয়েছে ৷ সকলেই আজ্জিপুর, রামপুর, হানুর এবং কোলেগাল শহরের স্কুল এবং কলেজে পড়াশোনা করে । উপযুক্ত রাস্তার অভাবে স্কুলে যাওয়ার জন্য কোনও যানবাহন নেই ৷ তাই গন্তব্যে পৌঁছতে সকাল এবং সন্ধ্যায় 7 কিলোমিটার করে হাঁটতে হয় পড়ুয়াদের ৷ এছাড়াও, পড়ুয়ারা তাদের আতঙ্কের কথাও জানিয়েছে ৷ গ্রাম থেকে বেড়িয়ে স্কুল বা কলেজের পথে বন্যপ্রাণীর উপদ্রবও দেখা দেয় ৷
চিঠি দিয়ে পড়ুয়ারা আরও জানিয়েছে, রাস্তা এবং যানবাহনের ব্যবস্থা না-থাকার কারণে তারা বেশ কয়েক বছর ধরে সমস্যার মধ্যে পড়ছে ৷ পরবর্তীতে যদি পড়ুয়া ও তাদের অভিভাবকদের কোনও সমস্যা হয়, তাহলে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া দায়ী থাকবেন।
এর আগে চামরাজনগর জেলারই শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন সুরেশ কুমার ৷ বিজেপি সরকার দায়িত্ব থাকাকালীন গত 11 ফেব্রুয়ারি (2020) পাচ্চেদোদ্দিতে তৎকালীন বিধায়ক আর নরেন্দ্র এবং শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন। তখন একটি যানবাহনের ব্যবস্থা করে সাময়িকভাবে সমস্যার সমাধান করেছিলেন। তবে, রাস্তাঘাটের রক্ষণাবেক্ষণের কারণে ওই বাসটিকে ফিরিয়ে নেওয়া হয় ৷ পাঁচ বছর কেটে গেলেও এখনও শিক্ষার্থীদের যথারীতি পায়ে হেঁটেই স্কুলে যেতে হচ্ছে ৷
চিঠি পেয়ে এলাকার বর্তমান বিধায়ক এমআর মঞ্জুনাথ বলেন, "পাচ্চেদোদ্দি গ্রামের পড়ুয়ারা যে হেঁটে স্কুলে যাচ্ছে, তা জানতে পেরেছি ৷ তাদের সুবিধার্থে আমার অনুদান থেকে যানবাহন চালু করার ব্যবস্থা নেব ৷"