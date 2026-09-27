পঞ্জাবের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীকে ধর্ষণ বহিরাগতের ! ক্ষোভে ভাঙচুর-অবরোধ পড়ুয়াদের

পঞ্জাবের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীকে ধর্ষণ বহিরাগতের ! ক্ষোভে ভাঙচুর-অবরোধ পড়ুয়াদের
Student Raped in University: সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োয় ছাত্রছাত্রীদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ দেখা গিয়েছে ৷ শিক্ষার্থীরা জানলার কাচ ও ফুলের টব ভাঙচুর করেন ৷
By PTI
Published : September 27, 2026 at 1:21 PM IST
ফাগওয়ারা (পঞ্জাব), 27 সেপ্টেম্বর: ক্যাম্পাসের ভিতরে ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ বহিরাগতের বিরুদ্ধে ৷ এই ঘটনায় উত্তাল পঞ্জাবের ফাগওয়ারার বেসরকারি এক বিশ্ববিদ্যালয় ৷ রবিবার ভোরে ছাত্রছাত্রীরা ঘটনার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালান এবং জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন । পুলিশ জানিয়েছে, পড়ুয়াদের অভিযোগের ভিত্তিতে একটি এফআইআর দায়ের করা হবে ।
ছাত্রছাত্রীরা এদিন জলন্ধর-ফাগওয়ারা জাতীয় সড়ক অবরোধ করায় সেখানে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় । যদিও এক বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই গুজবের কোনও সত্যতা নেই ।
সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োয় ছাত্রছাত্রীদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ দেখা গিয়েছে ৷ দেখা যায়, লাভলি প্রফেশনাল ইউনিভার্সিটির (এলপিইউ) বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী জানলার কাচ ও ফুলের টব ভাঙচুর করছেন এবং কয়েকটি জিনিসে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছেন । ক্যাম্পাসের কয়েকটি দোকানেও ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ ।
অবরোধ চলতে থাকায় ফাগওয়ারা জাতীয় সড়কের ওই অংশ থেকে যান চলাচল ঘুরিয়ে দেওয়া হয় ৷ জলন্ধরের দিকে যাওয়ার জন্য ফাগওয়ারা-জান্দিয়ালা রোড এবং অন্যান্য সংযোগ সড়ক ব্যবহার করা হয় ।
রাত একটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাসের কাছে এই অস্থিরতা শুরু হয় । পড়ুয়াদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলের এক ছাত্রীকে তিনদিন আগে এক প্লাম্বার ধর্ষণ করে । হস্টেল ওয়ার্ডেনকে বিষয়টি জানানো হলেও কর্তৃপক্ষ কোনও পদক্ষেপ করেনি বলেও অভিযোগ । ভাঙচুরের খবর পাওয়ার পর কাপুরথালা, জলন্ধর গ্রামীণ এবং হোশিয়ারপুর থেকে বিপুল সংখ্যক পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে মোতায়েন করা হয় ।
কাপুরথালার সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ (এসএসপি) গৌরব তুরা জানান, পুলিশ খবর পায় রাত 1টা 45 মিনিটে ৷ জানা যায়, এলপিইউ ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীরা জড়ো হয়ে রাস্তা অবরোধ করেছেন । ঘটনাস্থলে পৌঁছে ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (জলন্ধর রেঞ্জ) নবীন সিংলা জানান, ওই রেঞ্জের সব এসএসপি এবং পুলিশ বাহিনীকে মোতায়েন করা হয়েছে । তিনি বলেন, "শিক্ষার্থীরা দাবি করছে যে ওই ছাত্রী পরে বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন এবং এ বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি ।" সিংলা জানান, শিক্ষার্থীদের বক্তব্যের ভিত্তিতে পুলিশ এই ঘটনায় এফআইআর দায়ের করবে ।
যদিও এলপিইউ কর্তৃপক্ষের দাবি, কিছু অসামাজিক লোক সোশাল মিডিয়া ও অন্যান্য মাধ্যমের সাহায্যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন গুজব ছড়াচ্ছে ৷ এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তিপূর্ণ শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ বিঘ্নিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে । বিবৃতিতে এলপিইউ কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করে যে, এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ক্ষুণ্ণ ও ভাবমূর্তি নষ্ট করার একটি সুপরিকল্পিত ও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা বলে মনে হচ্ছে ।