যে কোনও পদের থেকে শিক্ষার্থী ও তরুণরাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ: ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফায় শাহ

যে কোনও পদের থেকে শিক্ষার্থী ও তরুণরাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ: ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফায় শাহ
শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন ধর্মেন্দ্র প্রধানের অবদানের কথাও নিজের এক্স হ্যান্ডেলে উল্লেখ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷
By PTI
Published : July 26, 2026 at 11:31 AM IST
নয়াদিল্লি, 26 জুলাই: বিজেপি কর্মীদের কাছে যে কোনও পদের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ দেশ, তরুণ সমাজ এবং শিক্ষার্থীরা ৷ আর কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ দলের সেই নীতিরই প্রতিফলন । ছাত্রদের দাবিতে নতি স্বীকার করে অবশেষে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ইস্তফা দেওয়ার পর একথা বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷
নিট (NEET)-এর প্রশ্নপত্র ফাঁস বিতর্ক নিয়ে ক্রমবর্ধমান প্রতিবাদের মুখে ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করার পর নিজের এক্স হ্যান্ডেলে এই নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ শনিবার গভীর রাতে 'এক্স'-এ একটি পোস্টে তিনি লেখেন, "মোদি সরকার দেশের তরুণদের আবেগকে সম্মান করে এবং প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে প্রয়োজনীয় সংস্কার বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ।" তাঁর কথায়, "বিজেপির কাছে যে কোনও পদের থেকে দেশ, আমাদের তরুণ সমাজ এবং শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ।"
অমিত শাহ আরও বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় দোষীদের কঠোর শাস্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছেন, তা প্রশংসনীয় । তাঁর মতে, "আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, এই পদক্ষেপগুলো নিট-এর সফল শিক্ষার্থীদের জন্য পূর্ণ ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে ।"
তবে একইসঙ্গে এদিন শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন ধর্মেন্দ্র প্রধানের অবদানের কথাও উল্লেখ করেন অমিত শাহ ৷ তিনি বলেন, নিজের কার্যকালে ধর্মেন্দ্র প্রধান জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP)-র কার্যকর বাস্তবায়ন, মাতৃভাষায় পরীক্ষা আয়োজনের ব্যবস্থা, পিএম শ্রী (PM SHRI) স্কুলের সম্প্রসারণ, ডিজিটাল শিক্ষার প্রসার, দক্ষতা উন্নয়ন এবং শিল্প ও শিক্ষাজগৎ বা অ্যাকাডেমিয়ার মধ্যে সমন্বয় জোরদার করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধন করেছেন । তাঁর কথায়, "পরীক্ষা ব্যবস্থাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টাগুলোও ছিল উল্লেখযোগ্য । ভারতকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার সংকল্পের প্রতি তাঁর নিষ্ঠারই প্রমাণ বহন করে তাঁর এই কার্যকাল ।"
উল্লেখ্য, নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে সপ্তাহব্যাপী দেশজুড়ে আন্দোলন চলেছে ৷ কেন্দ্র এবং ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) মধ্যে একাধিক দফায় আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত তিনটি দাবিই মেনে নেয় সরকার এবং পদত্যাগ করেন ধর্মেন্দ্র প্রধান ৷ তাঁর ইস্তফার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দেশের নতুন শিক্ষামন্ত্রী হয়েছেন প্রহ্লাদ জোশী ৷ উপভোক্তা ও গণবণ্টনের পাশাপাশি শিক্ষা মন্ত্রকের বাড়তি দায়িত্ব সামলাবেন তিনি ৷ কর্তব্যবোধকে মাথায় রেখে বিনম্রতার সঙ্গে তিনি নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বলে জানান নয়া কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ৷