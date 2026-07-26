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স্বচ্ছতা, স্বল্প খরচে শিক্ষার সঙ্গে শক্তিশালী সরকারি স্কুল ; নয়া শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দাবি পড়ুয়াদের

ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করার পর আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের অনেকেই আশা করছেন শিক্ষা ব্যবস্থায় সুদিন ফিরবে এবার ৷ প্রহ্লাদ যোশীর কাছে একাধিক দাবি পূরণের অপেক্ষায় পড়ুয়ারা ৷

New Union Education Minister Pralhad Joshi
নয়া শিক্ষামন্ত্রীতে আস্থা, একাধিক দাবি শিক্ষার্থীদের (ফাইল ছবি - পিটিআই ও IANS)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 26, 2026 at 11:38 AM IST

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নয়াদিল্লি, 26 জুলাই: শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ধর্মেন্দ্র প্রধান ইস্তফা দিয়েছেন ৷ এমতাবস্থায় সিজেপি (CJP)-র বিক্ষোভে অংশ নেওয়া অনেক পড়ুয়া আশা প্রকাশ করেছেন, নতুন মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী শিক্ষা ব্যবস্থায় সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন আনবেন ।

আন্দোলনকারীদের অনেক দাবির মধ্যে তিনটি বিষয় বারবার উঠে এসেছে: পরীক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, স্বল্প খরচ ও মানসম্মত শিক্ষা এবং সরকারি স্কুল ও প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন । পডুয়াদের মতে, মন্ত্রীর পরিবর্তন কেবল এই কাঙ্ঘিত পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রথম ধাপ ।

প্রায় এক মাস আগে শুরু হওয়া অবস্থান-বিক্ষোভের সঙ্গে প্রথম থেকেই যুক্ত গাজিয়াবাদের রাজ যাদব ৷ তাঁর কথায়, সরকারকে শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে হবে । আমি চাই নতুন মন্ত্রী শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে বিশেষ নজর দিন । তাঁর উচিত পুরো ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা ৷ ত্রুটিগুলো দূর করা এবং শিক্ষা ব্যবস্থা যাতে কার্যকরভাবে পরিচালিত হয় তা নিশ্চিত করা ।"

দিল্লির লক্ষ্মী নগরের বাসিন্দা সৃষ্টি জানান, শিক্ষার অত্যধিক খরচের কারণে অনেক পড়ুয়ার কাছে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া কঠিন লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে । নিজের পড়াশোনার খরচ জোগাতে তাঁকে কাজ করতে হয় ৷ আর প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো ঘটনা ঘটলে তার সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব পড়ে । নতুন মন্ত্রীর কাছে সৃষ্টির দাবি, সব স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হোক ৷ অল্প খরচে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হোক ৷ জোর দেওয়া হোক সরকারি স্কুলের শিশুদের দক্ষতা বৃদ্ধির উপর।

সপ্তাহ দুয়েক ধরে বিক্ষোভে অংশ নিচ্ছেন রাজস্থানের বিক্রম চৌধুরি ৷ তিনি দাবি করেন, সংস্কারের কাজ বিদ্যালয় স্তর থেকেই শুরু হওয়া উচিত । এছাড়াও সরকারি স্কুলের শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষা খাতে বাজেট বৃদ্ধি এবং ইউপিএসসি (UPSC), নিট (NEET) ও জেইই (JEE)-র মতো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য উন্নত সুযোগ-সুবিধা প্রদানের উপরও জোর দিয়েছেন তিনি । তিনি বলেন, "এই দেশে শিক্ষা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। সরকারের উচিত বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা ।"

নিট (NEET) পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া একাদশ শ্রেণির ছাত্র শৌর্য জানায়, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের ফলে সে আশান্বিত বোধ করছে ৷ কিন্তু সব সমস্যা মিটে গিয়েছে সেটা ভাবার কোনও কারণ নেই । তার কথায় "আমি খুশি আমাদের দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে । আমার বিশ্বাস, নতুন শিক্ষামন্ত্রী আর কখনও প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো ঘটনা ঘটতে দেবেন না ।"

উত্তরপ্রদেশের বাগপতের বাসিন্দা গৌরব তোমর 20 জুলাই থেকে এই বিক্ষোভের অংশ ৷ তাঁর দাবি, প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন, সরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রসার এবং শিক্ষার ক্রমবর্ধমান খরচ নিয়ন্ত্রণ করুক সরকার । তাঁর কথায়, "শিক্ষা কোনও ব্যবসা নয় ৷ এটি প্রতিটি শিশুর অধিকার এবং তাদের তা অবশ্যই দিতে হবে ৷" রাজস্থানের বাসিন্দা শ্রাবণ কুমার জানান, শিক্ষার্থীদের একই পরীক্ষা বারবার দিতে বাধ্য করা উচিত নয় ৷ তাছাডা় প্রত্যন্ত এলাকায় পরীক্ষার কেন্দ্র নির্ধারণের মতো সমস্যাগুলোর সমাধান করা প্রয়োজন ।

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