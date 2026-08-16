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জেএমএম-কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রাজনীতির অভিযোগ শিক্ষার্থীদের, মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাওয়ের ঘোষণা

মঞ্চের নেতা রবীন্দ্র পাসোয়ান বলেন, "আমরা 20 অগস্ট মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করব। কারণ জেএমএম এবং কংগ্রেস আমাদের নিয়ে রাজনীতি করছে ।"

JHARKHAND PROTEST
হাসপাতালে অনশনকারী দেবেন্দ্র মাহাতো (পিটিআই)
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By PTI

Published : August 16, 2026 at 10:01 AM IST

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রাঁচি, 16 অগস্ট : ঝাড়খণ্ডের নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ করে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা শনিবার শাসক দল জেএমএম (JMM) ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সমস্যা নিয়ে রাজনীতি করার অভিযোগ তুলেছে । পাশাপাশি, তারা মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের পদত্যাগের দাবিতে 20 অগস্ট তাঁর বাসভবন ঘেরাও করার ঘোষণাও করেছে ।

বিক্ষোভকারীরা জানিয়েছে, আজ, রবিবার রাজ্যের 24 টি জেলাতেই তারা মুখ্যমন্ত্রী এবং কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির কুশপুত্তলিকা দাহ করবে । তাদের অভিযোগ, শাসক জেএমএম-কংগ্রেস জোট তাদের দাবিগুলির বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে ।

'জেপিএসসি-জেএসএসসি রিফর্মস মঞ্চ'-এর ব্যানারে এই আন্দোলনের 22তম দিনে হাজার হাজার শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রার্থী শনিবার 'তিরঙ্গা যাত্রা'য় অংশ নেন। আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল জয়পাল সিং মুন্ডা স্টেডিয়াম থেকে রাঁচির অ্যালবার্ট এক্কা চক পর্যন্ত এই মিছিলে বিশেষভাবে সক্ষমরাও ছিলেন ৷

মঞ্চের নেতা রবীন্দ্র পাসোয়ান বলেন, "আমরা 20 অগস্ট মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করব। আমরা তাঁর পদত্যাগ চাই, কারণ জেএমএম এবং কংগ্রেস আমাদের নিয়ে রাজনীতি করছে। আমরা রাহুল গান্ধির কাছেও দাবি জানাচ্ছি, মুখ্যমন্ত্রী যদি তাঁর কথা না শোনেন, তিনি যেন জেএমএম-নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন ।"

বিক্ষোভকারীরা সাফ জানিয়েছে, সরকার তাদের সব দাবি পূরণ না করা পর্যন্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করবে না । তাদের দাবির মধ্যে রয়েছে-যেসব পরীক্ষায় অনিয়ম পাওয়া গিয়েছে সব বাতিল করা এবং সিবিআইকে দিয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষ তদন্ত।

গত 14 দিন অনশনরত জেএলকেএম (JLKM) নেতা দেবেন্দ্র মাহাতো অভিযোগ করেন, মিছিলে যোগ দেওয়ার জন্য সদর হাসপাতাল থেকে বের হতে গেলে পুলিশ তাঁকে বাধা দিয়েছে । হাসপাতাল থেকে বের হওয়ার চেষ্টার সময় নিরাপত্তা কর্মীদের সঙ্গে মাহাতোর ধস্তাধস্তির ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে ।

সিবিআই (CBI) তদন্তের সুপারিশ করতে হেমন্ত সোরেন সরকারের অনীহা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি বিধায়ক চম্পাই সোরেন । জামশেদপুরের ভুইয়াঁডিহতে তিনি বলেন, "আপনারা যদি চাকরি বিক্রির কোনও চক্রের অংশ না হন, সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করতে সমস্যা কোথায়?"

স্বাধীনতা দিবসে ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "নিয়োগ পরীক্ষাকে ঘিরে ওঠা নানা প্রশ্ন চাকরিপ্রার্থী একটি প্রজন্মের আস্থাকে নাড়িয়ে দিয়েছে । অনিয়মের অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত করে প্রভাব বা পদমর্যাদা নির্বিশেষে দোষী সাব্যস্ত যে কারও বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

সোরেন প্রমাণ ছাড়া কাউকে দোষী সাব্যস্ত করার বিষয়ে সতর্ক করেন এবং ন্যায়বিচার অবশ্যই তথ্যের উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত বলে জানান ।

TAGGED:

JHARKHAND
JMM
CONGRESS
STUDENT PROTEST
TUDENTS ACCUSE JMM AND CONGRESS

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