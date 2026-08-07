রাঁচিতে অনশনের পঞ্চম দিনে ভাঙছে শরীর ! আন্দোলন থেকে পিছু হটতে নারাজ পরীক্ষার্থীরা
জেএসএসসি-জেপিএসসি সংস্কারের দাবিতে রাঁচিতে আমরণ অনশন। রাহুল ক্রান্তির রক্তে শর্করার মাত্রা আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাওয়ায় সদর হাসপাতালে পাঠানো হল। আরও সাত অনশনকারীর শারীরিক অবস্থারও অবনতি।
Published : August 7, 2026 at 4:22 PM IST
রাঁচি, 7 অগস্ট: রাঁচির জয়পাল সিং মুন্ডা স্টেডিয়ামে জেএসএসসি (ঝাড়খণ্ড স্টাফ সিলেকশন কমিশন) এবং জেপিএসসি (ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশন) সংস্কারের দাবিতে ছাত্রদের আন্দোলন ক্রমশই উদ্বেগজনক মোড় নিচ্ছে । টানা পাঁচদিন ধরে চলা আমরণ অনশনের জেরে একের পর এক ছাত্র অসুস্থ হয়ে পড়ছেন । শুক্রবার অনশনরত ছাত্র রাহুল ক্রান্তির শারীরিক অবস্থার হঠাৎ অবনতি হওয়ায় তাঁকে দ্রুত রাঁচি সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ।
চিকিৎসকদের প্রাথমিক পরীক্ষায় জানা গিয়েছে, রাহুলের রক্তে শর্করার মাত্রা বিপজ্জনকভাবে নেমে গিয়েছে । পাশাপাশি তিনি উচ্চ জ্বরে ভুগছেন । চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে । প্রয়োজন হলে স্যালাইন দেওয়ার প্রস্তুতিও রাখা হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর ।
আন্দোলনস্থলে চিকিৎসকদের একটি দল নিয়মিত অনশনকারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছে । তাঁদের শরীরে জলের ঘাটতি না হয়, সে জন্য গরম জল পান-সহ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে । কিন্তু দীর্ঘ অনশনের প্রভাব ইতিমধ্যেই স্পষ্ট । রাহুল ক্রান্তি ছাড়াও আমরণ অনশনে বসে থাকা আরও সাতজন ছাত্রের শারীরিক অবস্থারও অবনতি হয়েছে । দুর্বলতা, মাথা ঘোরা, রক্তচাপের ওঠানামা-সহ একাধিক শারীরিক সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন ।
আন্দোলনের অন্যতম মুখ ছাত্রনেতা দেবেন্দ্র নাথ মাহাতোর শারীরিক অবস্থাও ভালো নয় বলে জানা গিয়েছে । টানা আন্দোলন, অনিদ্রা এবং অনশনের ফলে তাঁর শরীরেও ক্লান্তি ও অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দিয়েছে । তবু আন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর কোনও ইঙ্গিত দেননি তিনি ।
অন্যদিকে, অনশনকারীদের বক্তব্য স্পষ্ট, সরকারের তরফে দাবিগুলি নিয়ে লিখিত ও কার্যকর আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন বা আমরণ অনশন প্রত্যাহারের প্রশ্নই নেই । প্রয়োজনে জীবন বাজি রেখেও তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে ঘোষণা করেছেন ।
আন্দোলনস্থলে উপস্থিত অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরাও অনশনকারীদের পাশে রয়েছেন । তাঁদের অভিযোগ, অনশনকারীদের শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হলেও সরকার এখনও সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিচ্ছে না । অবিলম্বে আলোচনায় বসে জেএসএসসি ও জেপিএসসি সংস্কারের দাবিতে ইতিবাচক পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছেন তাঁরা ।
অনশন যত দীর্ঘ হচ্ছে, ততই বাড়ছে স্বাস্থ্য-উদ্বেগ । একের পর এক ছাত্র অসুস্থ হয়ে পড়ায় আন্দোলন ঘিরে পরিস্থিতি আরও সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে । চিকিৎসকদের কড়া নজরদারির মধ্যেই এখন রাঁচির আন্দোলনস্থলে নজর সকলের ।