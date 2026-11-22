শবরীমালায় ভার্চুয়াল বুকিংয়ে কড়াকড়ি, দর্শনে না গেলে বাতিল হতে পারে পরবর্তী সুযোগ
Sabarimala New Booking Rules: নতুন সংশোধনী অনুযায়ী, যাঁরা বুকিং পরিবর্তন বা বাতিল করবেন না, পরবর্তীতে তাঁদের দর্শনের জন্য বুক করার অনুমতি দেওয়া হবে না ।
Published : November 22, 2026 at 1:10 PM IST
পাথানমথিট্টা (কেরলম), 22 নভেম্বর: শবরীমালায় ভার্চুয়াল লাইন বুকিংয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর করছে পুলিশ এবং ত্রিবাঙ্কুর দেবস্বম বোর্ড । নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী, যে তীর্থযাত্রীরা বুকিং করা তারিখে দর্শনের জন্য উপস্থিত হতে পারবেন না, তাঁরা বর্তমান মণ্ডলা মরশুমে আর নতুন করে বুকিং করার সুযোগ নাও পেতে পারেন । তবে, যাঁরা স্লট বুক করার পরও উপস্থিত হতে পারবেন না, তাঁরা চাইলে বুকিং বাতিল বা পুনঃনির্ধারণ (reschedule) করতে পারবেন ।
এই বিধিনিষেধ কেবল তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, যারা বুকিং বাতিল বা পুনঃনির্ধারণ-কোনওটিই করবেন না । কর্তৃপক্ষ এই মণ্ডলা মরশুম থেকেই নতুন এই নিয়ম কার্যকর করার লক্ষ্য নিয়েছে । বোর্ডের মতে, প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর কিছু ট্রাভেল এজেন্সি যাতে বিপুল সংখ্যক ভার্চুয়াল-কিউ স্লট বুক করে সেগুলি পুনরায় বিক্রি করতে না পারে, তা রোধ করতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ।
প্রাথমিক তথ্যানুসারে, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানার বড় বড় ট্রাভেল এজেন্সিগুলো তীর্থযাত্রীদের পরিচয়পত্র সংগ্রহ করে একসঙ্গে অনেকগুলো স্লট বুক করে এবং পরে সেগুলো অন্যদের কাছে বিক্রি করে দেয় । এই ধরনের গণ-বুকিং ঠেকাতে এখন থেকে ভার্চুয়াল-কিউ বুকিংয়ের ক্ষেত্রে আধার-ভিত্তিক ওটিপি (OTP) যাচাই বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে ।
বুকিং করার সময় তীর্থযাত্রীদের আধার নম্বর দিতে হবে এবং ওটিপি দিয়ে তা যাচাই করতে হবে । এছাড়া, কর্তৃপক্ষ প্রতিটি তীর্থযাত্রীর টিকিটের জন্য একটি অনন্য কিউআর (QR) কোড দেওয়ার বিষয়টিও বিবেচনা করছে, যা পম্পা বা নীলাক্কাল পয়েন্টে যাচাই করা হবে । যদিও প্রতিদিন সর্বোচ্চ 80,000 তীর্থযাত্রীর দর্শনের অনুমতি রয়েছে, তবে অনেক দিনই দেখা যায় এর অর্ধেক সংখ্যক মানুষও মন্দিরে পৌঁছাতে পারেননি ।
এর ফলে, যারা সরাসরি ভার্চুয়াল-কিউ ব্যবস্থার মাধ্যমে বুকিং করতে আগ্রহী, তারা অনেক সময় শবরীমালায় যাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন । এদিকে, বন বিভাগ 30 নভেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন অতিরিক্ত 5,000 ভার্চুয়াল-কিউ স্লট বরাদ্দের অনুমোদন দিয়েছে । সেই অনুযায়ী, আজ 22 নভেম্বর স্পট-বুকিং (সরাসরি বুকিং) কোটাও আনুপাতিক হারে বাড়ানো হয়েছে ।
নীলাক্কালে স্পট-বুকিং কেন্দ্র
ত্রিবাঙ্কুর দেবস্বম বোর্ড সম্প্রতি জানিয়েছে, তারা পম্পাতে কোনও স্পট-বুকিং কেন্দ্র খোলার কথা ভাবছে না । তীর্থযাত্রাকে আরও সুবিধাজনক করে তোলার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, স্পট-বুকিং কেন্দ্রটি নীলাক্কালে স্থাপন করা হয়েছে । হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, নীলাক্কাল-পাম্বা রুটে ভ্রমণকারী ভক্তদের জন্য স্পট-বুকিং কেন্দ্রটি পাম্বা থেকে সরিয়ে নীলাক্কালে স্থানান্তর করা হয়েছে ।
দেবস্বম বোর্ডের মতে, এই ব্যবস্থাই বলবৎ থাকবে । এছাড়া এরুমেলি, ভান্দিপেরিয়ার সত্রম এবং চেঙ্গান্নুরেও স্পট-বুকিং কেন্দ্র রয়েছে । বোর্ড আরও জানিয়েছে, পাম্বায় কোনও স্পট-বুকিং কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রী দেননি ।
বোর্ড জানিয়েছে, যারা ভার্চুয়াল-কিউ (virtual-queue) বুকিং ছাড়াই নীলাক্কাল-পাম্বা রুটে আসছেন, তাদের দর্শনের উদ্দেশ্যে যাওয়ার আগে অবশ্যই নীলাক্কাল স্পট-বুকিং কেন্দ্রে গিয়ে নিবন্ধন করতে হবে ।
কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, মণ্ডলা মরশুমে দর্শনার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও, সকল ভক্ত নির্বিঘ্নে মন্দিরে দর্শন সম্পন্ন করতে পেরেছেন । দেবস্বম বোর্ড ও পুলিশের যৌথ উদ্যোগে গৃহীত পদক্ষেপগুলির ফলে ভক্তরা (বিশেষ করে যারা প্রথমবার এসেছেন এবং মহিলা ভক্তরা) স্বাচ্ছন্দ্যে দর্শন করতে পেরেছেন । ভার্চুয়াল-কিউ ব্যবস্থায় অতিরিক্ত 5,000 স্লট যুক্ত হওয়ায় আরও বেশি সংখ্যক তীর্থযাত্রী দর্শনের সুযোগ পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে । বোর্ড জানিয়েছে, ভক্তদের যাতে কোনও অসুবিধায় পড়তে না হয়, সেজন্য সরকার ও বোর্ড প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ।
আদা-জল ও বিস্কুট-তীর্থযাত্রীদের জন্য সরবরাহ করা হচ্ছে
তীর্থযাত্রীদের ক্লান্তি দূর করতে দেবস্বম বোর্ডের পক্ষ থেকে আদা-জল ও বিস্কুট সরবরাহ করা হচ্ছে । 'পাথিনেটাম পাডি' (পবিত্র 18টি ধাপ)-এর নিচের হাঁটার পথে এগুলো বিতরণের জন্য কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে । দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষমান ভক্তদের জন্য এই জলখাবার অত্যন্ত সহায়ক । এই উদ্দেশ্যে বোর্ড 10 লক্ষ প্যাকেট বিস্কুট সংগ্রহ করেছে ।
তীর্থযাত্রীর সংখ্যা বাড়লে প্রয়োজনে আরও বিস্কুট আনার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে । এছাড়া, পাম্বা থেকে সন্নিধানম পর্যন্ত পুরো পথে বিশুদ্ধ ও ভেষজ গুণসম্পন্ন পানীয় জলের ব্যবস্থাও রয়েছে ।
যারা বিমানে শবরীমালা যাচ্ছেন, তাদের জন্যও স্বস্তির খবর
কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক তীর্থযাত্রীদের তাদের কেবিন ব্যাগেজের পাশাপাশি 'ইরুমুদিকিত্তু' (তীর্থযাত্রার পবিত্র সামগ্রীর পুঁটলি) বিমানের কেবিনের ভিতরে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে । তবে, তীর্থযাত্রীদের অবশ্যই বিমানবন্দরের নিরাপত্তা তল্লাশির নিয়মগুলো পুরোপুরি মেনে চলতে হবে । এই বিশেষ ছাড়টি মণ্ডলা-মকরবিলাক্কু তীর্থযাত্রার মরশুম শেষ হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে ।
বিদেশ এবং অন্যান্য রাজ্য থেকে আসা তীর্থযাত্রীদের জন্য এই সিদ্ধান্তটি একটি সুখবর । শবরীমালা মণ্ডলা-মকরবিলাক্কু মরশুমে মন্ত্রক টানা তৃতীয় বছরের মতো এই বিশেষ ছাড় প্রদান করেছে । তীর্থযাত্রীদের যাত্রাপথে যাতে কোনও বিঘ্ন না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে বিসিএএস (BCAS) এবং সিআইএসএফ (CISF) বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছে ।
সাধারণ নিরাপত্তা বিধি অনুযায়ী, বিমানে নারকেলের মতো সামগ্রী বহন করা নিষিদ্ধ । তবে, তীর্থযাত্রীদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসের কথা বিবেচনা করে, বিসিএএস (BCAS) একটি বিশেষ ছাড় দিয়েছে । এর ফলে তীর্থযাত্রীরা 'ইরুমুডিকিত্তু' (irumudikettu) ব্যাগেজ হিসেবে চেক-ইন না করে বিমানের কেবিনের ভিতরে নিয়ে যেতে পারবেন ।
স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের 'সারান' (SARAN) অ্যাপ
শবরীমালা তীর্থযাত্রাকে আরও নিরাপদ ও সুষ্ঠু করে তোলার লক্ষ্যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের আইটি শাখা সারান (SARAN) নামে একটি ডিজিটাল পরিষেবা তৈরি করেছে । স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী কে. এম. শাজি আনুষ্ঠানিকভাবে এই অ্যাপটির উদ্বোধন করেছেন ।
এই পরিষেবার উদ্দেশ্য হল তীর্থযাত্রীদের শবরীমালা যাত্রাপথে অবস্থিত বিশ্রামস্থল, সেখানে উপলব্ধ সুযোগ-সুবিধা, ভ্রমণের খুঁটিনাটি তথ্য এবং স্থানীয় বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি—সবকিছু এক জায়গায় পৌঁছে দেওয়া । তীর্থযাত্রীদের আলাদা কোনও অ্যাপ ডাউনলোড করার প্রয়োজন নেই; তারা কেবল একটি কিউআর (QR) কোড স্ক্যান করেই সরাসরি তাদের মোবাইল ব্রাউজারের মাধ্যমে এই পরিষেবাটি ব্যবহার করতে পারবেন ।