পথকুকুরের কামড় ও মৃত্যুতে রাজ্যকেই মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের
সুপ্রিম কোর্টে পথকুকুরদের কামড়ানো ও তার জেরে মৃত্যু নিয়ে মামলা চলছে ৷ এই মামলায় রাজ্যের অবহেলাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাল শীর্ষ আদালত ৷
পথকুকুরের কামড় ও মৃত্যু (ফাইল ছবি (আইএএনএস))
Published : January 13, 2026 at 12:55 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 জানুয়ারি: পথকুকুরের কামড় ও তার জেরে মৃত্যুর দায় রাজ্যের উপর চাপাল সুপ্রিম কোর্ট ৷ রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো কোনও কুকুর শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক, অসুস্থ- কাউকে কামড়ালে এবং তার জেরে মৃত্যু হলে, সেই দুর্ঘটনার জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে বিপুল জরিমানা করা হবে ৷ মঙ্গলবার পথকুকুর সংক্রান্ত মামলায় পর্যবেক্ষণে জানাল সুপ্রিম কোর্ট ৷
দেশের শীর্ষ আদালতের বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি সন্দীপ মেহতা এবং বিচারপতি এনভি আনজারিয়ার বেঞ্চে এই মামলার শুনানি চলছিল ৷ বেঞ্চ মৌখিকভাবে জানিয়েছে, গত 75 বছরে পথকুকুর নিয়ন্ত্রণে রাজ্য কোনও কাজ করেনি ৷
