আদালতের প্রতি শ্রদ্ধা নেই ! পথকুকুর সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম-তোপ

আদালতের প্রতি শ্রদ্ধা নেই ! পথকুকুর সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম-তোপ
পথকুকুরদের পরিস্থিতি জানাতে বিভিন্ন রাজ্যকে হলফনামা পেশের নির্দেশ দিয়েছিল সর্বোচ্চ আদালত ৷ কয়েক মাস কেটে গেলেও নির্দেশ পালন করেনি অধিকাংশ রাজ্য ৷
Published : October 31, 2025 at 5:07 PM IST
নয়াদিল্লি, 31 অক্টোবর: পথকুকুর সংক্রান্ত মামলায় আবারও তোপ দাগল সুপ্রিম কোর্ট ৷ সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতার আবেদন খারিজ করে শুক্রবার সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছে, ভার্চুয়াল মাধ্যমে নয়, পশ্চিমবঙ্গ এবং তেলেঙ্গানা ছাড়া অন্য রাজ্যের মুখ্যসচিবদের 3 নভেম্বর সশরীরে আদালতে হাজিরা দিতে হবে ৷ শুনানির একটি পর্বে বিচারপতি বিক্রম নাথের পর্যবেক্ষণ, আদালতের প্রতি কোনও শ্রদ্ধাই দেখানো হচ্ছে না !
কয়েক মাস আগে দিল্লি ও এনসিআর থেকে পথকুকুরদের স্থানান্তরিত করার রায় দেয় সুপ্রিম কোর্ট ৷ পরে সেই রায়ের কয়েকটি অংশে পরিবর্তনও আনা হয় ৷ শুনানির একটি অংশে দেশের অন্য রাজ্যগুলিকেও পথকুকুর সংক্রান্ত সামগ্রিক পরিস্থিতি জানাতে নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত ৷ অগস্ট মাসের 22 তারিখ দেশের বিভিন্ন রাজ্যগুলিকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলেও অধিকাংশ রাজ্যের তরফে কোনও হলফনামা জমা দেওয়া হয়নি ৷
এই প্রেক্ষাপটে 27 অক্টোবর শুনানির সময় বিচারপতি বিক্রম নাথ ও সন্দীপ মেহেতার ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, হলফনামা কেন জমা দেওয়া হয়নি তা আদালতে সশরীরে হাজির হয়ে মুখ্যসচিবদের জানাতে হবে ৷ শুক্রবার এ নিয়ে বিচারপতিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সলিসিটার জেনারেল ৷ তাঁর আবেদন ছিল, পশ্চিমবঙ্গ ও তেলেঙ্গানা বাদে অন্য সমস্ত রাজ্যের মুখ্যসচিবদের ভার্চুয়াল মাধ্যমে শুনানিতে অংশ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক ৷ আবেদন খারিজ করে দেয় আদালত ৷ এখানেই বিচারপতি বিক্রম নাথ বলেন, "আমরা যখন তাঁদের (মুখ্যসচিব) হলফনামা জমা দিতে বলেছিলাম তখন তাঁরা সময় নষ্ট করেছেন ৷ আদালতের প্রতি কোনও সম্মান নেই ! তাঁদের সশরীরেই হাজিরা দিতে হবে ৷"
22 অগস্ট সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছিল, হলফনামায় মুখ্যসচিবদের কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করতে হবে ৷ তাতে পুর-কর্তৃপক্ষের ভূমিকাও আলাদা করে উল্লেখ করা ছিল ৷ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে থাকা পুরসভা ও পুরনিগমের থেকে আদালত জানতে চেয়েছিল, তাদের এলাকায় পথকুকুরদের সংখ্যা কত ৷ তাছাড়া তাদের বন্ধ্যাত্বকরণও টিকাকরণ সংক্রান্ত কী কী ব্যবস্থা আছে সেটাও জানাতে বলা হয়েছিল আদালতের তরফে ৷ পথকুকুরদের ধরার জন্য কত জন করে কর্মী ও গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটাও উল্লেখ করার কথা ছিল হলফনামায় ৷ কিন্তু বেশ কয়েক মাস অতিক্রান্ত হলেও হলফনামা জমা দেয়নি অধিকাংশ রাজ্য ৷ 27 অক্টোবরের শুনানিতে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে আদালত ৷ এবার আবারও পথকুকুর সংক্রান্ত মামলায় তোপ দাগল শীর্ষ আদালত ৷