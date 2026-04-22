ETV Bharat / bharat

হরমুজ প্রণালীর অস্থিরতার সরাসরি প্রভাব পড়ছে ভারতের উপরেও, দাবি রাজনাথ সিংয়ের

জার্মানি সফরের প্রথম দিনে সংসদে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সামনে বক্তব্য রাখেন রাজনাথ সিং ৷

হরমুজ প্রণালী নিয়ে রাজনাথ সিং (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 22, 2026 at 3:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 22 এপ্রিল: পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের প্রেক্ষাপটে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং মঙ্গলবার জানান, হরমুজ প্রণালীতে সৃষ্ট ঘটনা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং এগুলি কঠোর বাস্তব ৷ ভারতের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার উপর এর প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে বলেও জানান তিনি।

জার্মানি সফরের প্রথম দিনে সংসদে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সামনে বক্তব্য রাখেন রাজনাথ সিং ৷ তিনি আরও জোর দিয়ে জানান, বর্তমান বিশ্ব নয়া নিরাপত্তা সংক্রান্ত হুমকির সম্মুখীন ৷ প্রযুক্তিগত রূপান্তরের ফলে পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল ও একে অপরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত হয়ে উঠেছে বলেও জানান তিনি। রাজনাথ সিং বলেন, "পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার মানসিকতা নিয়ে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করাই এখন সময়ের দাবি।" রাজনাথ ভারত ও জার্মানির প্রতিরক্ষা শিল্প-ব্যবস্থার (ecosystems) মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির পক্ষেও জোরালো সওয়াল করেন।

পশ্চিম এশিয়ায় 50 দিনেরও বেশি সময় ধরে চলা এবং বিশ্বব্যাপী সুদূরপ্রসারী প্রভাব সৃষ্টিকারী সংঘাতের মধ্যেই রাজনাথ সিং জার্মানি সফরে রয়েছেন ৷ সেখানেই তিনি বলেন, "ভারতের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য— যারা তাদের মোট জ্বালানি চাহিদার একটি উল্লেখযোগ্য অংশের জন্য পশ্চিম এশিয় অঞ্চলের উপর নির্ভরশীল ৷ হরমুজ প্রণালীতে সৃষ্ট বিঘ্ন কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং এগুলি কঠোর বাস্তব, যা আমাদের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলছে।"

তিনি উল্লেখ করেন, এই চ্যালেঞ্জগুলি এবং সেগুলির প্রত্যক্ষ প্রভাবের কথা বিবেচনা করে ভারত একটি সক্রিয় কৌশল নিয়েছে। আধুনিক বিশ্বের আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলায় রাজনাথ সিং সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং পারস্পরিক আস্থানির্ভর কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং জার্মানির চ্যান্সেলর ফ্রেডরিখ মেরজ এই কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও এগিয়ে নেওয়ার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। রাজনাথ সিং বলেন, "আমরা ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) পর্যায়েও মতামতের স্পষ্ট অভিন্নতা লক্ষ্য করছি; যার প্রতিফলন দেখা যায় ভারতের সঙ্গে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান আগ্রহের মধ্যে—যার অন্যতম মাধ্যম হল 'ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিরক্ষা ও কৌশলগত অংশীদারিত্ব'।"

তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন, "আত্মনির্ভর ভারত শুধুমাত্র ভারতের জন্য একটি পণ্য সংগ্রহ বা ক্রয় কর্মসূচিই নয়, বরং এটি হল যৌথভাবে সৃষ্টি, উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনের একটি আমন্ত্রণ। আমরা জার্মানির শীর্ষস্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সুপ্রতিষ্ঠিত সক্ষমতাকে স্বীকৃতি জানাই; পাশাপাশি উন্নত ও উদীয়মান প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জার্মানির বিখ্যাত 'মিটেলস্ট্যান্ড' (ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের শিল্পপ্রতিষ্ঠান)-এর অদম্য উদ্দীপনা ও গতিশীলতারও আমরা প্রশংসা করি।"

বার্লিন বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর রাজনাথ সিং-কে সামরিক মর্যাদায় অভ্যর্থনা জানানো হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, মিউনিখ থেকে বার্লিন রাজনাথ সিং জার্মান বিমানবাহিনীর এক বিশেষ বিমানে পৌঁছন ৷ সেই বিমানটির পাহারায় ছিল বেশ কয়েকটি যুদ্ধবিমান। এর আগে, রাজনাথ সিং বার্লিনের হামবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে নোবেলজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান ৷ এর মাধ্যমে তিনি ভারত ও জার্মানির মধ্যকার দীর্ঘস্থায়ী সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বন্ধনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন বলে ওই বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

TAGGED:

RAJNATH SINGH
STRAIT OF HORMUZ
হরমুজ প্রণালী নিয়ে রাজনাথ সিং
RAJNATH SINGH ON HORMUZ

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.