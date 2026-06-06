খাবার দেওয়া বা মোড়ানোর জন্য খবরের কাগজ ব্যবহার বন্ধ করুন, ব্যবসায়ীদের নির্দেশ দিল FSSAI

খাবার দেওয়া বা মোড়ানোর জন্য খবরের কাগজ ব্যবহার বন্ধ করুন, ব্যবসায়ীদের নির্দেশ দিল FSSAI
রাস্তাঘাটে খবরের কাগজে খাবার দেওয়া থেকে বিরত থাকার নির্দেশ ব্যবসায়ীদের ৷ জনস্বাস্থ্যের কথা ভেবে এমনটাই জানিয়েছে FSSAI ৷
Published : June 6, 2026 at 4:21 PM IST
নয়াদিল্লি, 6 জুন: অবিলম্বে খাবার মোড়ানো, প্যাকেট করা বা পরিবেশনের কাজে খবরের কাগজ ব্যবহার বন্ধ করতে হবে ৷ সমস্ত খাদ্য ব্যবসায়ীদের এমনই নির্দেশ দিল ভারতের খাদ্য সুরক্ষা ও মানদণ্ড কর্তৃপক্ষ (FSSAI)-এর পশ্চিমাঞ্চলীয় শাখা ৷ কর্তৃপক্ষ সতর্ক করেছে যে, এই অভ্যাসটি উপভোক্তাদের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করতে পারে ।
মুম্বইতে সম্প্রতি একটি ঘটনা ঘটার পর এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে ৷ সেখানে দেখা গিয়েছিল যে, বড়া পাও বিক্রেতা খাবার পরিবেশনের জন্য খবরের কাগজ ব্যবহার করছেন ৷ বিষয়টি নজরে আসার পর, FSSAI-এর পশ্চিমাঞ্চলীয় শাখা এবং মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অফ গ্রেটার মুম্বই (MCGM)-এর আধিকারিকরা যৌথভাবে অভিযান পরিচালনা করেন ।
FSSAI জানিয়েছে, এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হল- ওই অঞ্চলের বিভিন্ন শহর ও নগরে এ ধরনের অভ্যাস বন্ধ করা, খাবার নিরাপদভাবে পরিচালনা এবং পরিবেশন নিশ্চিত করা ।
খবরের কাগজ কেন অনিরাপদ বলে বিবেচিত হয়
খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার মতে, খবরের কাগজ খাবারের সরাসরি সংস্পর্শে আসার জন্য উপযুক্ত নয় । কারণ, ছাপার কালিতে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক, পিগমেন্ট এবং বাইন্ডার থাকে ৷ যার মধ্যে সিসা (lead) এবং অন্যান্য ভারী ধাতুর মতো ক্ষতিকারক উপাদান মিশে রয়েছে । গরম বা তেলযুক্ত খাবার কাগজে মোড়া হলে এই ক্ষতিকারক পদার্থগুলো খাবারের মধ্যে মিশে যেতে পারে ।
কর্তৃপক্ষ সতর্ক করেছে যে, দীর্ঘ সময় ধরে এ ধরনের দূষক পদার্থের সংস্পর্শে থাকলে দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে । এর আগের সচেতনতামূলক প্রচারেও উল্লেখ করা হয়েছিল যে, গরম খাবারের সংস্পর্শে এলে ছাপার কালিতে থাকা রাসায়নিক উপাদান খাবারের মধ্যে মিশে যেতে পারে ।
রাসায়নিক দূষণ ছাড়াও, ছাপানো, পরিবহণ এবং বিতরণের সময় খবরের কাগজ প্রায়শই ধুলোবালি, ময়লা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সংস্পর্শে আসে । এর ফলে এগুলি রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবের বাহক হয়ে উঠতে পারে ৷ যা খাবারকে দূষিত করে এবং খাদ্যের মাধ্যমে ছড়ানো রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় ।
প্যাকেজিং সংক্রান্ত বিধিতেই এই নিষেধাজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে
FSSAI উল্লেখ করেছে যে, ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস (প্যাকেজিং) রেগুলেশনস, 2018-এর আওতায় খাবার সংরক্ষণ, মোড়ানো বা পরিবেশনের জন্য খবরের কাগজ বা অনুরূপ ছাপানো সামগ্রী ব্যবহার স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে । নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি অতীতেও এ বিষয়ে নির্দেশিকা জারি করেছিল ।
এই নির্দেশিকা রাস্তার ধারের খাবার বিক্রেতা, রেস্তোরাঁ, ক্লাউড কিচেন, ক্যাটারার, কুইক-সার্ভিস রেস্তোরাঁ (QSR), খাবারের স্টল, ছোট খুচরা বিক্রেতা, ভ্রাম্যমাণ খাদ্য বিক্রেতা এবং হকার-সহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, খাবার পরিচালনার কোনও পর্যায়েই খবরের কাগজ ব্যবহার করা উচিত নয় ৷ তা অতিরিক্ত তেল শুষে নেওয়া, উপকরণ ঢেকে রাখা, পাত্রের নিচে বিছিয়ে দেওয়া বা খাওয়ার জন্য প্রস্তুত খাবার মোড়ানোর কাজ যাই হোক না কেন ।
উপভোক্তাদের সতর্ক থাকার আহ্বান
এফএসএসএআই (FSSAI) খাদ্য ব্যবসায়ীদের অনুমোদিত ফুড-গ্রেড বা খাদ্য-উপযোগী প্যাকেজিং সামগ্রী ব্যবহার করতে এবং খাদ্য নিরাপত্তা বিধিমালা মেনে চলতে আহ্বান জানিয়েছে । পাশাপাশি উপভোক্তাদেরও সতর্ক থাকার এবং খবরের কাগজে পরিবেশন করা বা মোড়ানো খাবার কেনা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।
নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাটি জানিয়েছে যে, তারা খাদ্য নিরাপত্তা ও মানদণ্ড আইন, 2006-এর আওতায় আইন প্রয়োগের বিষয়টি জোরদার করতে রাজ্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কাজ করছে এবং একই সঙ্গে খাদ্য ও পানীয় খাতে নিরাপদ ও টেকসই প্যাকেজিং পদ্ধতির প্রচারেও উদ্যোগী হয়েছে ।