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রাম মন্দিরের 'চুরির টাকা' শেয়ার মার্কেটে ? সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে তদন্ত চাইল কংগ্রেস

কংগ্রেসের প্রশ্ন, প্রায় 2 কোটি টাকায় কেনা একটি জমির দাম মাত্র 15 মিনিটের ব্যবধানে কীভাবে বেড়ে 18 কোটি 50 লক্ষ টাকা হয়ে যায় ?

Congress
সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেস নেতৃত্ব (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 11, 2026 at 10:03 PM IST

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কলকাতা, 11 জুলাই: অযোধ্যার রামমন্দির ট্রাস্টে অনুদানের অর্থ তছরুপ, জমি কেনাবেচায় অনিয়ম এবং গয়না চুরির অভিযোগ ঘিরে কেন্দ্রকে তীব্র আক্রমণ শানাল কংগ্রেস । শনিবার কলকাতায় প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দফতর বিধান ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে দলের সর্বভারতীয় নেতা চরণ সিং সাপরা দাবি করেন, এটি শুধু আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ নয়, কোটি কোটি রামভক্তের বিশ্বাসের সঙ্গেও জড়িত একটি বিষয়। গোটা ঘটনার তদন্ত সুপ্রিম কোর্টের কর্মরত বিচারপতির তত্ত্বাবধানে হওয়া উচিত । পাশাপাশি অভিযুক্তদের নারকো টেস্ট এবং ট্রাস্টের সমস্ত আর্থিক লেনদেনের ফরেনসিক অডিটেরও দাবি জানায় কংগ্রেস ।

সাপরার অভিযোগ, রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টকে ঘিরে গত কয়েক বছরে একাধিক আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ সামনে এলেও তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হয়নি । তাঁর কথায়, "আমাদের উদ্দেশ্য কোনও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করানো নয় । কিন্তু যদি কোটি কোটি মানুষের বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত একটি প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে, তবে তার নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়াই উচিত ।"

সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে তদন্ত চাইল কংগ্রেস (ইটিভি ভারত)

জমি কেনাবেচা নিয়েও প্রশ্ন তোলে কংগ্রেস । দলের দাবি, ট্রাস্টের লেনদেন ঘাঁটতে গিয়ে দেখা গিয়েছে, প্রায় 2 কোটি টাকায় কেনা একটি জমির দাম মাত্র 15 মিনিটের ব্যবধানে বেড়ে 18 কোটি 50 লক্ষ টাকা হয়ে যায় । কীভাবে এমন লেনদেন সম্ভব হল এবং কারা এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সেই প্রশ্নও তুলেছে কংগ্রেস । পাশাপাশি অভিযোগ, মন্দির নির্মাণ প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত একাধিক ব্যক্তি অতীতে অনিয়মের অভিযোগ তুললেও তা গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়নি ।

সাপরার আরও দাবি, তদন্ত যদি কয়েক জন নিম্নস্তরের কর্মীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে প্রকৃত সত্য সামনে আসবে না । ট্রাস্টের শীর্ষস্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের ভূমিকাও সমান গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা উচিত । তাঁর প্রশ্ন, "যাঁদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে, তাঁদের কীভাবে এত গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ?"

এ দিন বিশেষ তদন্তকারী দলের (এসআইটি) তদন্ত নিয়েও প্রশ্ন তোলে কংগ্রেস । দলের অভিযোগ, কয়েক জনের বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ উদ্ধারের ঘটনায়ও যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি । সেই সমস্ত বিষয়ও নতুন করে তদন্তের আওতায় আনার দাবি জানানো হয়েছে ।

কংগ্রেসের আরও অভিযোগ, রামমন্দির ট্রাস্ট গঠনে কেন্দ্রীয় সরকার এবং উত্তরপ্রদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল । সেই কারণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিরও 'নৈতিক দায়' রয়েছে বলে দাবি করেন সাপরা । এই প্রেক্ষিতে কংগ্রেসের একাধিক দাবি সামনে এসেছে । তার মধ্যে রয়েছে: সুপ্রিম কোর্টের কর্মরত বিচারপতির তত্ত্বাবধানে নিরপেক্ষ তদন্ত করা ৷ ট্রাস্টের সমস্ত আর্থিক লেনদেন, অনুদান, জমি ক্রয়, নির্মাণ চুক্তি এবং দানের ফরেনসিক অডিট, অভিযোগে নাম জড়ানো প্রত্যেক ব্যক্তির ভূমিকা খতিয়ে দেখা এবং প্রয়োজনে অভিযুক্তদের নারকো টেস্ট করা ৷ দোষ প্রমাণিত হলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা করা ।

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