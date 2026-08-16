মাঝনদীতে জ্বালানি ফুরিয়ে স্রোতের টানে ভেসে গেল যাত্রীবাহী স্টিমার, চম্বলে আতঙ্ক

মাঝনদীতে জ্বালানি ফুরিয়ে স্রোতের টানে ভেসে গেল যাত্রীবাহী স্টিমার, চম্বলে আতঙ্ক
স্টিমারে যাত্রী উপচে পড়েছে ৷ এদিকে মাঝনদীতে গিয়ে জ্বালানি ফুরিয়ে থমকে যাওয়ার অবস্থা ৷ কিন্তু নদীর প্রবল স্রোতের টানে 10 কিলোমিটার ভেসে গেল স্টিমার ৷
Published : August 16, 2026 at 3:28 PM IST
মোরেনা, 16 অগস্ট: মাঝনদীতে হঠাৎ থমকে গেল যাত্রীবাহী স্টিমার ৷ রবিবার সকালে মধ্যপ্রদেশের মোরেনায় চম্বল নদীতে এমন ঘটনায় চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷ ওই স্টিমারে একশো জনেরও বেশি যাত্রী ছিলেন ৷ তাঁদের মধ্যে 50 জন বাইক নিয়ে সওয়ার হয়েছিলেন ৷ বিপুল সংখ্যক যাত্রী নিয়ে নাগরা ঘাট থেকে স্টিমারটি উত্তরপ্রদেশের তেজরা ঘাটের উদ্দেশে যাচ্ছিল ৷ জ্বালানি শেষ হয়ে যাওয়ায় স্টিমারের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায় ৷
জানা গিয়েছে, বর্ষার মরশুমে চম্বলের জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ নদী ফুলেফেঁপে উঠেছে ৷ এর মধ্যে মাঝ নদীতে পৌঁছে স্টিমারে গোলোযোগ দেখা দেয় এবং থমকে যায় ৷ কিন্তু স্রোতস্বিনী চম্বলের স্রোতের টানে স্টিমারটি ভিন্ড জেলার দিকে প্রায় 10 কিলোমিটার ভেসে যেতে শুরু করে ৷ স্বভাবতই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা ৷ স্টিমারে যাত্রীদের নিরাপত্তাজনিত লাইফ জ্যাকেট বা অন্য কোনও বন্দোবস্তই ছিল না ৷
নদীর তীরে থাকা লোকজনেরা স্টিমারের ভেসে যাওয়া ভিডিয়ো করে মুহূর্তে সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেন ৷ এই ভিডিয়ো দেখে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছন পুলিশ ও প্রশাসন ৷ স্টিমারে থাকা সব যাত্রীদের উদ্ধার করা হয়েছে ৷ চম্বল নদীটি মধ্যপ্রদেশের মহু'র কাছে জানাপাব পাহাড়ের বিন্ধ্য পাহাড় থেকে উৎপত্তি হয়েছে চম্বল নদীর ৷ সেখান থেকে রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশের মধ্যে দিয়ে গিয়ে এটাওয়ায় যমুনা নদীতে মিশেছে ৷
এই ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ যাত্রীদের উদ্ধারে ভিন্ড ও মোরেনার পুলিশ প্রশাসন যৌথ উদ্যোগে উদ্ধারকার্য পরিচালনা করে ৷ অম্বাহ-র এসডিএম (SDM) প্রতিজ্ঞা শর্মা বলেন, "আজ (রবিবার) সকালে নাগরা ঘাট থেকে উত্তরপ্রদেশের তেজরা ঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া একটি স্টিমার চম্বল নদীর মাঝে অচল হয়ে পড়ে ৷ ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যানটি নদীর তীব্র স্রোতের টানে ভেসে ভিন্ড জেলার কাছপুরা ঘাটে গিয়ে পৌঁছায় ৷"
তিনি আরও জানান, কাছপুরা ঘাটে সব যাত্রীকে নিরাপদে নামিয়ে আনা হয় ৷ স্টিমারটির পরিচালনা ব্যবস্থা নিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে এবং কোনও অনিয়ম পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷