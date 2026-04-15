সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো ডিএ দিচ্ছে না রাজ্য, অভিযোগ কর্মচারী সংগঠনের
সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য জানিয়েছে, কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা বাবদ 6 হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে ৷ কর্মচারীদের অভিযোগ, রাজ্য আদালতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে ৷
Published : April 15, 2026 at 5:19 PM IST
নয়াদিল্লি/কলকাতা, 15 এপ্রিল: রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ প্রাক্তন বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রার নেতৃত্বাধীন কমিটির পরামর্শ মতো ইতিমধ্যে 6 হাজার কোটি টাকা কর্মচারীদের পাওনা বাবদ প্রদান করা হয়েছে ৷ বুধবার সুপ্রিম কোর্টে হলফমানা দিয়ে জানিয়েছে রাজ্য ৷
এদিকে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সংগঠনের তীব্র অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্ট যেভাবে ডিএ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল, তা মানেনি রাজ্য ৷ নিজের তৈরি করা হিসাব অনুযায়ী ডিএ দেওয়া হচ্ছে ৷
মামলাকারীর তরফে আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বলেন, "আমাদের বক্তব্য আমরা কমিটির কাছে জানাতে পারব ৷ সুপ্রিম কোর্ট আমাদের সেই সুযোগ দিয়েছে ৷ রাজ্য সরকার নতুন করে ডিএ সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন ৷ ফলে যে পরিমাণ ডিএ প্রাপ্য তার তুলনায় কম ডিএ পাচ্ছেন সরকারি কর্মচারীরা ৷ শ্রেণিবিভাজন করেছে সরকার ৷ A, B, C একরকমভাবে ডিএ পাবে ৷ D আরেকরকমভাবে পাবে ৷ পেনশন যাঁরা পাবেন, তাঁরা আরেকরকম ভাবে ৷ কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায়ে কোথাও লেখা ছিল না, কর্মচারীদের মধ্যে শ্রেণি রচনা করা যাবে ৷ রায়ে বলা হয়েছিল, 25 শতাংশ এরিয়ার ডিএ অবিলম্বে মিটিয়ে দিতে হবে ৷ বাকি ডিএ কীভাবে মেটানো যায়, তা খতিয়ে দেখার জন্য একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছিল আদালত ৷"
এদিন সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি সঞ্জয় কারোল ও বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রের বেঞ্চে রাজ্যের ডিএ মামলার শুনানি হয় ৷ এদিন রাজ্যের তরফে দুই আইনজীবী কপিল সিবাল ও শ্যাম দেওয়ানের বেঞ্চ জানিয়েছে, রাজ্য ইতিমধ্যে 6 হাজার কোটি টাকা দিয়েছে ৷ বাকি বকেয়ার বিষয়ে হিসাবপত্র তৈরির কাজ চলছে ৷ রাজ্যে নির্বাচনী পরিস্থিতির জন্য কাজ কিছুটা ধীর গতিতে হচ্ছে ৷
এদিকে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বিভিন্ন সংগঠনের আইনজীবীরা জানান, এখনও পর্যন্ত সরকার বকেয়া মেটাতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অর্থ দেয়নি ৷ সব রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা এখনও টাকা পাননি ৷ এই নিয়ে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ এছাড়া রাজ্য যে রিপোর্ট দিয়েছে সে বিষয়েও কর্মচারীদের বক্তব্য রয়েছে ৷ কারণ বকেয়ার হিসাব নিয়ে কর্মচারীদের আপত্তি রয়েছে ৷
বিচারপতিরা জানতে চান, "টাকা পাচ্ছেন তো !" টাকা দেওয়া হচ্ছে শুনে আদালত জানায়, "বকেয়া টাকা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ।" দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, কর্মচারীরা তাঁদের বক্তব্য নিয়ে আবেদন করতে পারেন, তা বিবেচনা করা হবে ৷ রাজ্যের দেওয়া রিপোর্ট আদালত খতিয়ে দেখার পর আগামী 6 মে এই বিষয়ে শুনানি করা হবে ৷
উল্লেখ্য শীর্ষ আদালতের নির্দেশ ছিল 31 মার্চের মধ্যে বকেয়া মহার্ঘভাতার 25 শতাংশ এবং মোট বকেয়ার প্রথম কিস্তি মেটাতে হবে ৷ কিন্তু রাজ্য তা করেনি বলে এদিন আদালতে আপত্তি জানিয়েছিলেন কর্মচারীদের আইনজীবীরা ৷
কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ-এর সভাপতি শ্যামল কুমার মিত্র বলেন, "সুপ্রিম কোর্টে নির্দেশে জানিয়েছে, অল ইন্ডিয়া কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স (এআইসিপি) মেনে 2008 সালের এপ্রিল মাস থেকে 2019 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ডিএ, এরিয়ার ডিএ এবং পেনশনভোগীদের ডিএ দিতে হবে ৷ সরকার এই নির্দেশ মেনে ডিএ দেয়নি ৷ উল্টে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে ৷ তারা এআইসিপি'র ভিত্তিবর্ষ পালটে দিয়েছে ৷ এআইসিপি বদলে দিয়েছে ৷ এছাড়া রাজ্য সম্পূর্ণ অসত্য তথ্য দিয়েছে যে, রাজ্যের নাকি নিজস্ব কোনও প্রাইস ইনডেক্স আছে ৷"
সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি জানিয়েছেন 27 এপ্রিল কমিটির সঙ্গে রাজ্যের ফের বৈঠক রয়েছে ৷ এরপর রিপোর্ট দেখে ভোটের পর পর 6 মে শুনানি হবে ৷