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দু'বছরের শিশুর মৃত্যুর নেপথ্যে 'ক্ষুধা', মাকে জামিন দিয়ে সমাজের 'ব্যর্থতা' তুলে ধরল আদালত

স্বাধীনতার আট দশক পরও যদি একটি শিশু শুধুমাত্র খাবারের জন্য কাঁদতে কাঁদতে প্রাণ হারায়, সেই ব্যর্থতার দায় কি শুধু মায়ের, নাকি গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রের?

Gujarat High Court
গুজরাত হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 7, 2026 at 12:01 PM IST

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আমদাবাদ, 6 অগস্ট: মাত্র দু'বছরের একটি শিশু । বারবার বলছিল, তার খিদে পেয়েছে । অভিযোগ, সেই কান্না আর খাবারের আবদারই শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায় । চরম দারিদ্র্য আর অনাহারের মধ্যে দিন কাটানো এক মা রাগের মাথায় শিশুকন্যাকে এমনভাবে মারধর করেন যে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন । এই হৃদয়বিদারক ঘটনায় অভিযুক্ত মাকে জামিন দিয়েছে গুজরাত হাইকোর্ট। তবে আদালতের পর্যবেক্ষণ মামলাটিকে নিছক একটি খুনের অভিযোগের গণ্ডির মধ্যে না রেখে সমাজ, রাষ্ট্র এবং মানবিকতার সামনে এক কঠিন প্রশ্ন তুলে দিয়েছে ৷ আদালতের প্রশ্ন, ক্ষুধার কাছে হার মানলে অপরাধী কে ? শুধু সেই মা, নাকি গোটা সমাজ ?

ঘটনাটি চলতি বছরের মার্চ মাসে গুজরাতের সুরতের ভারাছা এলাকার । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত লখিবেন সোলাঙ্কি তিন সন্তানের মা । পরিবার দীর্ঘদিন ধরেই চরম আর্থিক অনটনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল । নিয়মিত আয়ের কোনও স্থায়ী উৎস ছিল না । সংসারে খাবার জোটানোই ছিল প্রতিদিনের লড়াই । অভিযোগ, ঘটনার দিন দু'বছরের মেয়ে ঈশা বারবার খাবার চাইতে শুরু করে । দীর্ঘক্ষণ কান্নাকাটি চলতে থাকায় ক্ষোভে শিশুটিকে মারধর করেন মা । কিছুক্ষণের মধ্যেই শিশুটি অচেতন হয়ে পড়ে ।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে অভিযুক্ত মা নিজেই প্রতিবেশীদের সাহায্যে শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে যান । কিন্তু চিকিৎসকেরা জানান, শিশুটির আগেই মৃত্যু হয়েছে । পরে ময়নাতদন্তে শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায় । সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে পুলিশ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করে এবং মাকে গ্রেফতার করে ।

জামিনের আবেদন শুনানিতে গুজরাত হাইকোর্ট জানায়, মামলার নথি অনুযায়ী অভিযুক্ত নিজেই মেয়েকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন । তদন্তের এই পর্যায়ে এমন কোনও প্রমাণ আদালতের সামনে আসেনি, যা থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে তিনি পূর্বপরিকল্পিতভাবে সন্তানকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন । বরং আদালতের মতে, দীর্ঘদিনের দারিদ্র্য, অনাহার, মানসিক চাপ এবং চরম অসহায় পরিস্থিতির মধ্যেই এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্ম ।

বিচারপতি হসমুখ ডি. সুথার তাঁর পর্যবেক্ষণে বলেন, "ক্ষুধা যখন একজন মাকে নিজের সন্তানের উপর হাত তুলতে বাধ্য করে, তখন শুধু সেই মাকে দোষী বললেই সমাজের দায় এড়ানো যায় না । এটি আমাদের সামাজিক ও কল্যাণমূলক ব্যবস্থার ব্যর্থতারও প্রতিচ্ছবি ।" আদালত আরও জানায়, অপরাধকে সমর্থন করা যায় না, কিন্তু অপরাধের পেছনের সামাজিক বাস্তবতাকেও উপেক্ষা করা উচিত নয় ।

রায়ে বিচারপতি সাহিত্য ও দর্শনের একাধিক উদাহরণ টেনে আনেন । গুজরাতি সাহিত্যিক পান্নালাল প্যাটেলের বিখ্যাত উপন্যাস 'মানভিনি ভাবাই', ফরাসি সাহিত্যিক ভিক্টর হুগোর 'Les Misérables', ভগবদ্গীতা, বাইবেল এবং ইসলামি ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেন, ক্ষুধা মানুষের বিবেক, বিচারবোধ এবং আচরণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে । তাই এই ধরনের ঘটনাকে শুধুমাত্র আইনের চোখে নয়, মানবিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখা প্রয়োজন ।

আদালত অবশ্য স্পষ্ট করে দিয়েছে, জামিন মানেই অভিযুক্তের মুক্তি বা নির্দোষ প্রমাণ নয় । মামলার বিচার আইন মেনেই চলবে এবং আদালতেই ঠিক হবে তাঁর দোষ বা নির্দোষ । তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে প্রশ্ন উঠে এসেছে, তা আরও বড়, স্বাধীনতার আট দশক পরও যদি একটি শিশু শুধুমাত্র খাবারের জন্য কাঁদতে কাঁদতে প্রাণ হারায়, তবে সেই ব্যর্থতার দায় কি শুধু একজন মায়ের, নাকি গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রের ?

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এই প্রশ্নের উত্তর হয়তো আদালতের রায়ে মিলবে না । কিন্তু দু'বছরের ঈশার মৃত্যুর ঘটনা আবারও মনে করিয়ে দিল, ক্ষুধা শুধু একটি অর্থনৈতিক সমস্যা নয়, এটি মানবিক মর্যাদা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতারও কঠিন পরীক্ষা ।

TAGGED:

PREGNANT MOTHER GETS BAIL
GUJARAT HIGH COURT
SURAT
STARVING GIRL DEATH CASE

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