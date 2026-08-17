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মহাকাল মন্দিরে লক্ষাধিক ভক্তের মাঝে পদপিষ্টের পরিস্থিতি, কয়েক সেকেন্ড দর্শনে অসুস্থ 13

দু'দিনে মন্দিরে আগত ভক্তদের সংখ্যা 14 লক্ষ ৷ শ্রাবণের সোমবারে বাবা মহাকালকে দর্শনের আশায় আজ আরও 10 লক্ষ ভক্ত লাইনে দাঁড়ান ৷ তারপরই হুড়োহুড়ি ৷

UJJAIN MAHAKALESHWAR INCIDENT
মহাকাল মন্দিরে 14 লক্ষ ভক্তের সমাগম (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 17, 2026 at 3:28 PM IST

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উজ্জয়িনী, 17 অগস্ট: অত্যধিক ভিড়ের কারণে পদপিষ্টের পরিস্থিতি মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরে ৷ প্রচণ্ড গরমে ও চাপাচাপিতে অসুস্থ হয়ে পড়েন অন্তত 13 জন পুণ্যার্থী ৷ হিন্দি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, আজ তৃতীয় সোমবার ৷ এদিন বাবা মহাকালকে দেখতে মন্দিরে জড়ো হন অন্তত 10 লক্ষ পুণ্যার্থী ৷ তার আগে গত দু'দিন মিলিয়ে এমনিই 14 লক্ষ ভক্ত মন্দিরে আসেন ৷ আর আজ হুড়োহুড়ি পড়ে যায় ৷

জানা যায়, এদিন দেবাদিদেব মহাদেবের বারের সঙ্গে নাগপঞ্চমী হওয়ায় ভক্তদের ব্যাপক সমাগম ঘটেছে। মন্দির কর্তৃপক্ষ থেকে জানা গিয়েছে, বছরে মাত্র একবার খোলা থাকে নাগচন্দ্রেশ্বর মন্দির, যা মহাকাল মন্দিরে তৃতীয় তলায় রয়েছে ৷ যেহেতু আজ নাগপঞ্চমী তাই দর্শনের জন্য ভক্তদের ভিড় উপচে পড়ে ৷ ক'য়েক সেকেন্ড বাবাকে দর্শনের জন্য পদপিষ্টের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যার ফলে প্রচণ্ড গরমে বহু ভক্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন।

হুড়োহুড়ি মন্দিরে (ইটিভি ভারত)

মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বছরে মাত্র একবার খোলা হয় এই নাগচন্দ্রেশ্বর মন্দির ৷ তাও 24 ঘণ্টার জন্য ৷ সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত দুই দিনে (গত পরশু শনিবার, 15 ও 16 অগস্ট) প্রায় 14 লক্ষ ভক্ত মন্দির দর্শন করেছেন। নাগপঞ্চমী উপলক্ষে আজ আরও 10 লক্ষ ভক্তের আগমন ঘটেছে ৷ ভিড়ে চাপাচাপির কারণে 13 জন ভক্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন।

UJJAIN MAHAKALESHWAR INCIDENT
নাগচন্দ্রেশ্বর মন্দির (ইটিভি ভারত)

তবে, বেশ কয়েকজন ভক্ত দাবি করেছেন, ভিড়ের চাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েকজন ভক্তের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। কেউ কেউ পড়ে গিয়ে জ্ঞানও হারিয়ে ফেলেন বলে দাবি করা হয়। তবে ঘটনাস্থলে থাকা নিরাপত্তা রক্ষীরা দ্রুত পড়ে যাওয়া ব্যক্তিদের উদ্ধার করে। আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

UJJAIN MAHAKALESHWAR INCIDENT
নাগপঞ্চমী উপলক্ষে চলছে পুজো (ইটিভি ভারত)

এই বিপুল জনসমাগম সামলাতে উজ্জয়িনীর আইএএস এবং আইপিএস কর্মকর্তা, সমগ্র পুলিশ এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা এখন কঠিন পরীক্ষার মুখে ৷ দপর্ঘটনার পরই ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ ও প্রশাসনিক দল অবিলম্বে তাঁদের চিকিৎসার জন্য জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে ৷ যেখানে বর্তমানে সকলেই চিকিৎসাধীন ৷ এসপি প্রদীপ শর্মা বলেন, "প্রায় 2 হাজার 400 পুলিশ সদস্যকে 36 ঘণ্টার জন্য মোতায়েন করা হয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে 10টি ড্রোন ৷ রয়েছে বম্ব স্কোয়াড। রাজ্যের প্রধান রাস্তাগুলিতে ভিড়ের চাপ কমাতে যান চলাচল ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।"

UJJAIN MAHAKALESHWAR INCIDENT
মহাকাল মন্দিরে লক্ষাধিক ভক্তের মাঝে পদপিষ্টের পরিস্থিতি (ইটিভি ভারত)

উজ্জয়িনীর কালেক্টর রোশন কুমার সিং বলেন, "সকল ভক্তকে নির্বিঘ্নে দর্শনের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। 10 লক্ষ ভক্তের জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ অন্যান্য বিকল্প পরিকল্পনাও প্রস্তুত রাখা হয়েছে। পানীয় জল, চিকিৎসা, প্রয়োজনীয় সুবিধা, জুতো রাখার স্ট্যান্ড এবং অন্যান্য সমস্ত মৌলিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। 600 জনেরও বেশি প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই আয়োজন তদারকি করছেন।"

TAGGED:

STAMPEDE MAHAKALESHWAR MANDIR
NAGCHANDRESHWAR TEMPLE STAMPADE
পদপিষ্টের পরিস্থিতি
মহাকাল মন্দির
UJJAIN MAHAKALESHWAR INCIDENT

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