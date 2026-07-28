ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে সিবিআইয়ের আইনজীবীই আসেননি, দ্রুত বিচার কীভাবে ? লোকসভায় প্রশ্ন অভিষেকের

ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে সিবিআইয়ের আইনজীবীই আসেননি, দ্রুত বিচার কীভাবে ? লোকসভায় প্রশ্ন অভিষেকের
প্রশ্নপত্র ফাঁস বিরোধী সংশোধনী বিল আসলে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতাকেই প্রতিপন্ন করছে বলে সংসদে কড়া আক্রমণ শানালেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : July 28, 2026 at 3:34 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 জুলাই: প্রশ্নপত্র ফাঁস বিরোধী বিল পেশ নিয়ে আলোচনায় কেন্দ্রের মোদি সরকারকে কড়া আক্রমণ শানান তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ লোকসভায় তিনি জানালেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যেখানে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের কথা ঘোষণা করেছেন এবং দ্রুত বিচারের আশ্বাস দিয়েছেন, সেখানে গতকাল প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে মামলার শুনানিতে সিবিআই-এর আইনজীবীই পৌঁছননি ৷ এই অবস্থায় দ্রুত বিচার কীভাবে সম্ভব ? প্রশ্ন তুলেছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ ৷
এক সপ্তাহের অচলাবস্থা কাটিয়ে মঙ্গলবার নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস বিরোধী বিল নিয়ে আলোচনা শুরু হল লোকসভায় ৷ বিতর্কের প্রথম বক্তা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং এই বিল নিয়ে নিম্নকক্ষে জোর দিয়ে জানান, পড়ুয়া ও তরুণ প্রজন্মের উন্নয়নকে রক্ষা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ কেন্দ্রের মোদি সরকার ৷
'দ্য় পাবলিক এগজামিনেশন (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিনস) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, 2026' নিয়ে পিএমও'র প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জানান, 2024 সালে পরীক্ষায় অনিয়ম রুখতে এই বিল আনা হয়েছিল ৷ তাঁর কথায়, "বিভিন্ন রাজনৈতিক দল শাসিত একাধিক রাজ্যে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে ৷ প্রশ্নপত্র ফাঁস বিরোধী এই বিল তরুণ প্রজন্মের উন্নয়নে সরকার যে বদ্ধপরিকর, তা জোর দিয়ে জানাচ্ছে ৷ এই সংশোধনের ফলে বিলটিকে আরও কঠোর করা হল ৷"
এদিন অভিষেক বলতে উঠলে ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে তুমুল হইচই শুরু হয় ৷ তাঁর পাশে বসেছিলেন আরেক তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র ৷ তিনি বারবার উঠে প্রতিবাদ জানান এবং অধ্যক্ষের চেয়ারে আসীন দিলীপ সাইকিয়াকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন ট্রেজারি বেঞ্চকে শান্ত হতে বলেন ৷
এরই মধ্যে সাংসদ অভিষেক বলতে থাকেন, "পরীক্ষা স্বচ্ছ হোক, এটা প্রতিটি পড়ুয়ারই প্রাপ্য ৷ কিন্তু এই বিলকে সমর্থন করলেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায় এড়ানো যায় না ৷ আরও কঠোর আইন জরুরি ৷ এই বিল নিয়ে আলোচনাই সমাধান নয় ৷ বরং এই বিল নিজেই স্বীকারোক্তি ৷ এটা স্বীকারোক্তি যে এনডিএ এবং বিজেপি সরকার ব্যর্থ হয়েছে ৷ সুরক্ষিত পরীক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনায় ব্যর্থ হয়েছে ৷ এই ব্যর্থতার পর দেশজুড়ে বিস্ফোরণ হয়েছে ৷ সরকার এই বিল দিয়ে সংসদকে বিশ্বাস করাতে চায়, শাস্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করলেই 12 বছরের অক্ষমতা মুছে ফেলা যাবে ৷"
জেন Z আন্দোলনের মাঝে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজে সেলফি ভিডিয়ো করে আশ্বস্ত করেন, নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসে জড়িতদের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট গঠন করা হয়েছে ৷ দ্রুত বিচার হবে ৷ প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস উত্থাপন করে অভিষেক বলেন, "দু'দিন আগে প্রধানমন্ত্রী ইনস্টাগ্রামে কথা দিয়েছিলেন ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে দ্রুত বিচার হবে আর গতকাল ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে সিবিআই-এর আইনজীবীই আসেননি ৷ দ্রুত বিচার কীভাবে হবে ?"
কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, "প্রশ্নপত্র পরিবহণে ভারতীয় বায়ুসেনাকে নিয়োগ করা হয়েছে ৷ এতেই তো সরকারের অযোগ্যতা প্রমাণিত ৷ ভারতের তরুণ প্রজন্ম সততা চাইছে, হেলিকপ্টার নয় ৷" কবে কোথায় কোন প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে, তার বিশদ তালিকা সরকারের কাছে নেই ৷ এই প্রসঙ্গ তুলে অভিষেক বলেন, "সরকার সংসদে বলেছে, তারা প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত কোনও ডেটা রাখে না ৷ সরকার জানে কটা শৌচাগার আছে, কটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে ৷ পেগাসাস দিয়ে বিরোধীদের ফোন, মেসেজ ট্র্যাক করে ৷ প্রতি সেকেন্ডে কতগুলি ডিজিটাল লেনদেন হচ্ছে, তা জানে ৷ কিন্তু কতগুলি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে, সেটা জানে না ৷"
2024 সালে এই সংশোধিত বিলের মূল বিলটি পেশ করা হয়েছিল ৷ এবার সেই বিলটিই সংশোধন করা হচ্ছে ৷ অভিষেক বলেন, "বিল যে ব্যর্থ হয়েছে, এটাই তার প্রমাণ ৷ প্রতি এক বা দু'বছর অন্তর সরকারের একটা করে সংশোধন প্রয়োজন ৷ সরকার এই বিল এনেছে, কারণ সরকারও জানে সমস্যা রয়ে গিয়েছে ৷"
আরএসপি সাংসদ এনকে প্রেমচন্দ্রন বিলটি নিয়ে 1 ডিসেম্বর পর্যন্ত আলোচনা চেয়েছেন ৷ তিনি জানিয়েছেন, বিলটি অংশীদারি সংস্থাদের কাছে পাঠানো হোক ৷ তাদের মতামত জানা হোক এবং আরও বেশি ফলপ্রসূ হোক ৷
আন্দোলনে আটক পড়ুয়াদের শর্তসাপেক্ষে মুক্তির নির্দেশ, সিট গঠন করে তদন্তে জোর সুপ্রিম কোর্টের