গ্রামে লোকের অভাব, বৃদ্ধার শেষকৃত্য করলেন এসএসবি জওয়ানরা

গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার হিড়িকের জেরে উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ি অঞ্চলগুলি ক্রমাগত খালি হয়ে যাচ্ছে । আর তাতেই অসুবিধা বাড়ছে বয়স্কদের ৷

January 2, 2026

পিথোরাগড়, 2 জানুয়ারি: উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ি জেলাগুলিতে জীবনযাপন যে কতটা কঠিন, তা ফের একবার প্রমাণিত ৷ মৃত্যুর পরেও সৎকার করার জন্য পাওয়া যাচ্ছে না কাউকে ৷ শতায়ু এক বৃদ্ধার মৃত্যুর পর এসএসবি জওয়ানরাই তাঁর দেহ সৎকার করলেন ৷ পাহাড়ি গ্রামগুলি কার্যত খালি হয়ে গিয়েছে । এরই নজির দেখা গেল উত্তরাখণ্ডের সীমান্তবর্তী জেলা পিথোরাগড়ে।

গ্রামে ঝুপা দেবী নামে 100 বছর বয়সি এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে ৷ কিন্তু দেহ শেষকৃত্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাউকে পাওয়া যায়নি ৷ কারণ গ্রামে কেবল বয়স্ক মহিলা ও পুরুষরাই রয়েছেন ৷ এই অবস্থায় এসএসবি'র জওয়ানরা এগিয়ে আসেন ৷ গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার হিড়িকের জেরে উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ি অঞ্চলগুলি ক্রমাগত খালি হয়ে যাচ্ছে । যদিও সরকার একটি অভিবাসন কমিশন তৈরি করেছে ৷ বহু কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পও চালু হয়েছে ৷ তবুও গ্রামগুলির পরিস্থিতি ভয়াবহ । এখন অসুস্থদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া বা মৃত ব্যক্তিকে বহন করার জন্যও কোনও গ্রামবাসীকে পাওয়া যাচ্ছে না ৷

পিথোরাগড় জেলার নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন তাদিগাঁওয়ে এক বৃদ্ধার দেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনও লোক খুঁজে পাওয়া যায়নি বলে দাবি এসএসবি'র। সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)-এর জওয়ানরা শেষে এই দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নেন ৷ তাঁরা কেবল দেহ বহন করেননি, কাঠ এনে তাঁরাই শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন। নেপাল সীমান্তের কাছে অবস্থিত তাদিগাঁওয়ের প্রায় 100 বছর বয়সি মহিলা ঝুপা দেবীর মৃত্যু হয় বুধবার অর্থাৎ 31 ডিসেম্বর ৷ দেহ গ্রাম থেকে প্রায় আড়াই কিলোমিটার দূরে কালী নদীর তীরে নিয়ে যেতে হয় শেষকৃত্যের জন্য ৷ তবে, গ্রামবাসীরা শেষকৃত্য করতে পারেননি।

প্রাক্তন গ্রামপ্রধান ভূপেন্দ্র চাঁদ বলেন, "শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার জন্য গ্রামে চার-পাঁচজন লোক ছিলেন ৷ তাঁরাও সকলেই বয়স্ক। তাই, নেপাল সীমান্তে মোতায়েন এসএসবি কর্মীদের কাছ থেকে সহায়তা চাওয়া হয়েছিল। চারজন এসএসবি কর্মী এবং দুইজন অফিসার সহায়তা করার জন্য উপস্থিত ছিলেন। জওয়ানদের সহায়তায় দেহ কালী নদীর তীরে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে 65 বছর বয়সি রমেশ চাঁদ তাঁর মায়ের মুখাগ্নি করেন।"

তিনি আরও জানান, গ্রামে যুবকদের না-থাকার প্রধান কারণ পাকা রাস্তা এবং বন্যপ্রাণীর ভয়। 2019 সালে পঞ্চায়েতের তৈরি কাঁচা রাস্তাটি এখনও পাকা করা হয়নি বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, বন্য শুয়োর ফসল নষ্ট করছে । চিতাবাঘ এবং ভালুকও প্রতিনিয়ত হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায় । 20 বছর আগে, গ্রামে 37টি পরিবার ছিল। এখন, মাত্র 13টি পরিবার রয়েছে, যাদের বেশিরভাগই বয়স্ক এবং শিশু। সরকার যদি অভিবাসন বন্ধে সময়োপযোগী এবং সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা না-নেয়, তাহলে ভবিষ্যতে অন্যান্য গ্রামেও একই রকম ঘটনা ঘটতে পারে ৷

