ডিউটি থেকে ফিরে নিজেকে গুলি ! ভারত-নেপাল সীমান্তে বাংলার এসএসবি জওয়ানের মৃত্যু

ডিউটি থেকে ফিরে নিজেকে গুলি ! ভারত-নেপাল সীমান্তে বাংলার এসএসবি জওয়ানের মৃত্যু
জানা গিয়েছে, মৃত এসএসবি কনস্টেবল পশ্চিমবঙ্গের উত্তর 24 পরগনা জেলার হাবরার বাসিন্দা ৷ সোনবরসায় ভারত-নেপাল সীমান্তে কর্মরত ছিলেন ৷
Published : November 29, 2025 at 8:25 PM IST
সীতামাঢ়ী, 29 নভেম্বর: রাতের ডিউটি থেকে ফিরে নিজেকে গুলি করলেন এসএসবি'র এক জওয়ান ৷ বিহারের সোনবরসায় ভারত-নেপাল সীমান্তে কর্মরত ছিলেন সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি) এই কনস্টেবল ৷ শনিবার ব্যারাকে ফিরে এসে সার্ভিস রিভলবার দিয়ে নিজেকে গুলি করেন তিনি বলে জানা গিয়েছে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত এসএসবি কনস্টেবলের নাম নয়ন বড়াল ৷ তিনি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর 24 পরগনা জেলার হাবরার বাসিন্দা ৷ বাবার নাম নিত্যানন্দ বড়াল ৷ জানা গিয়েছে, এদিন সকাল 7টা নাগাদ লারকোয় চেকপোস্টে ডিউটি শেষ করে ব্যারাকে পৌঁছন নয়ন ৷ কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর ঘর থেকে গুলির আওয়াজ শোনা যায় ৷ আওয়াজ পেয়েই দ্রুত তাঁর যান সহকর্মীরা ৷ যদিও মৃত্যুর কারণ এখনও জানা যায়নি ৷ সূত্রের খবর, পারিবারিক ঝামেলার কারণে কয়েকদিন ধরে দুশ্চিন্তায় ছিলেন তিনি ৷
ঘটনা প্রসঙ্গে ডিএসপি (সদর-2) আশিস আনন্দ বলেন, "প্রাথমিক তদন্তে বোঝা যাচ্ছে এসএসবি কনস্টেবল নিজেকে শেষ করেছেন ৷ ঘটনার তদন্ত চলছে । শীঘ্রই একটি মামলা দায়ের করা হবে। পরিবারের সদস্যদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ।"
এসএসবি কনস্টেবলের মৃত্যুর আসল কারণ কী, তা জানতে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷ খবর পাওয়া মাত্রই এসএসবি ক্যাম্পে পৌঁছন স্থানীয় পুলিশ আধিকারিক এবং এসএসবি-এর শীর্ষ কমান্ড্যান্ট ৷ ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত জওয়ানের পরিবারকে খবর দেওয়া হয় ৷
কিছুদিন আগেই বিহারে বিধানসভা নির্বাচন চলাকালীন সার্ভিস রিভরবার দিয়ে নিজেকে গুলি করেন নিজেকে শেষ করেন কর্তব্যরত ইন্দো-তিবেতিয়ান বর্ডার পুলিশের (আইটিবিপি) এক জওয়ান ৷ মৃত জওয়ানের নাম গৌতম কুমার যাদব (33) ৷ তিনি ঝাড়খণ্ডের ধানবাদের চিরকুণ্ডার বাসিন্দা ছিলেন ৷ বিহারের পশ্চিম চম্পারণে শ্রীনগর থানার অন্তর্গত কোহরা ভবানীপুর স্কুলে নির্বাচনের দায়িত্বে ছিলেন তিনি ৷ খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছন শ্রীনগর থানার পুলিশ এবং ডিএসপি ৷ খুব কাছ থেকে গুলি চালানোয় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছিল ওই জওয়ানের ৷
গত বছরের নভেম্বরে নিজেকে শেষ করেন ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা এক এসএসবি জওয়ান ৷ ঝাড়খণ্ডের লোহারদাগা জেলার ভান্দ্রা থানা এলাকায় এক সরকারি স্কুলে অবস্থিত অস্থায়ী ক্যাম্পে ঘটনাটি ঘটে ৷ কর্ণাটকের বাসিন্দা ওই জওয়ান সারা রাত ডিউটি করেন ৷ সকালে ডিউটি শেষ করে ঘরে ফিরে চরম পদক্ষেপ নেন তিনি ৷ খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছন এসএসবি-এর শীর্ষ আধিকারিকরা ৷ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় ৷ যদিও সেই ঘটনাতেও জওয়ানের মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি ৷