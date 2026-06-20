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বাবার দেখানো পথেই হাঁটছি, রামোজি রাও অডিটোরিয়াম উদ্বোধনে আবেগী কিরণ

রামোজি রাওয়ের নামে অডিটোরিয়াম উদ্বোধনে এসে আবেগী পুত্র সিএইচ কিরণ ৷ বাবার সেদিনের বলা কথা কীভাবে আজও পালন করছেন তা জানালেন রামোজি গ্রুপের চেয়ারম্যান ৷

Ch Kiron, Managing Director of the Ramoji Group
রামোজি রাওয়ের নামে অডিটোরিয়াম উদ্বোধনে রামোজি গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সিএইচ কিরণ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 20, 2026 at 12:16 PM IST

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হায়দরাবাদ, 20 জুন: হায়দরাবাদের বিখ্যাত ইন্ডিয়ান স্কুল অফ বিজনেস (আইএসবি)-এ রামোজি রাওয়ের নামে অডিটোরিয়ামের উদ্বোধন ৷ সেখানেই রামোজি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতার জীবন দর্শনের কথা তুলে ধরলেন তাঁর ছেলে তথা রামোজি গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সিএইচ কিরণ ৷ শুক্রবার হায়দরাবাদের ইন্ডিয়ান স্কুল অফ বিজনেস (ISB)-এ নবনির্মিত 'রামোজি অডিটোরিয়াম'-এ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই কথাগুলি বলেন রামোজি তনয় ৷

শিক্ষার বিষয়ে বাবার দৃষ্টিভঙ্গি স্মরণ করে কিরণ বলেন, "রামোজি রাও প্রথাগত শিক্ষার উপর কখনওই অতিরিক্ত আস্থা রাখতেন না । আমাদের বলতেন, 'বিশ্বের যে কোনও প্রতিষ্ঠানে যাও । আমরাই তোমাদের পাঠাব । কিন্তু ফিরে আসার সময় সেখানে যা শিখেছ তা পিছনে ফেলে আসবে এবং আমার বিশ্ববিদ্যালয় রামোজি ইউনিভার্সিটিতে নতুন করে পড়াশোনা করবে ।' আমরাও সেই একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছি ।"

কিরণ উল্লেখ করেন, 1950-এর দশকের শেষের দিকে শ্রী রামোজি রাও ডেল কার্নেগি এবং পিটার ড্রাকারের মতো চিন্তাবিদদের লেখা ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন ৷ সারা জীবন ব্যবস্থাপনা নীতিগুলো প্রয়োগ করে গিয়েছেন । রামোজি ফাউন্ডেশনের 30 কোটি টাকা অনুদানে নির্মিত এই অডিটোরিয়ামে এটিই ছিল প্রথম অনুষ্ঠান । বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা এবং 450 জনের বসার ক্ষমতাসম্পন্ন এই অডিটোরিয়ামটিতে আন্তর্জাতিক সম্মেলন, গবেষণা সেমিনার, বক্তৃতা এবং শিক্ষামূলক কার্যক্রম আয়োজন করা যেতে পারে ৷ সে কথা মাথায় রেখেই ডিজাইন তৈরি করা হয়েছে ।

A musical performance by Suranjali during the event at the Ramoji Auditorium, Indian School of Business (ISB), Hyderabad
হায়দরাবাদের ইন্ডিয়ান স্কুল অফ বিজনেস (ISB)-এর রামোজি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সুরঞ্জলির সঙ্গীত পরিবেশনার মুহূর্ত (ইটিভি ভারত)

রামোজি ফাউন্ডেশন এবং আইএসবি-র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে 'সুরঞ্জলি সঙ্গীত বিভাবরী'-র পরিবেশন ছিল অন্যতম আকর্ষণ । এদিনের অনুষ্ঠানে রামোজি পরিবারের সদস্যের পাশাপাশি, আইএসবি-র প্রতিষ্ঠাতা রজত গুপ্ত, আইএসবি-র শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং মার্কিন কনসাল জেনারেল লরা উইলিয়ামস-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন । নিজের বক্তব্যে কিরণ জানান, তিনি কোনও একদিন আইএসবি-তে পড়াশোনা করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন এবং এখানকার শিক্ষার্থীদের প্রতি তাঁর মুগ্ধতার কথা প্রকাশ করেন ।

Ch Kiron, Chairman and Managing Director of the Ramoji Group
হায়দরাবাদের ইন্ডিয়ান স্কুল অফ বিজনেস (আইএসবি)-এর রামোজি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রামোজি গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সি. কিরণকে একটি স্মারক প্রদান করা হচ্ছে । উপস্থিত রয়েছেন ডঃ রেড্ডিস ল্যাবরেটরিজের কো-চেয়ারম্যান ও আইএসবি-র কার্যনির্বাহী সদস্য জি. ভি. প্রসাদ, আইএসবি-র অধ্যাপক কার্তিক বালাকৃষ্ণান এবং আইএসবি-র প্রতিষ্ঠাতা রজত গুপ্ত । (ইটিভি ভারত)

তিনি বলেন, "আইএসবি যদি আমাকে গ্রহণ করে, তবে আমি শীঘ্রই এখানকার একজন শিক্ষার্থী হতে চাইব । আমার বয়স যদি 30 বছর কম হত, তবে আইএসবি ছাড়া অন্য কোথাও থেকে স্নাতক হওয়ার কথা আমি চিন্তাও করতাম না ।"

কিরণের আশা, "শিক্ষাগত সহযোগিতার মাধ্যমে আইএসবি এবং রামোজি গ্রুপের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তা আগামী দিনগুলোতে আরও সুদৃঢ় ও বিস্তৃত হবে ।" উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আইএসবি (ISB)-র প্রতিষ্ঠাতা রজত গুপ্ত কিরণকে সংবর্ধনা জানান । তিনি রামোজি রাওকে একজন দূরদর্শী ব্যক্তিত্ব হিসেবে অভিহিত করেন, যার অবদান ব্যবসা ও গণমাধ্যমের গণ্ডি ছাড়িয়ে আরও অনেক বিস্তৃত ছিল ।

সন্ধ্যাটি শেষ হয় 'সুরঞ্জলি'-র সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্যে দিয়ে । এই পরিবেশনা দর্শকদের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পায় এবং পরবর্তীতে রামোজি পরিবারের সদস্যরা শিল্পীদের তাঁদের অবদানের জন্য সম্মানিত করেন ।

TAGGED:

SRI RAMOJI RAO
CH KIRON
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রামোজি অডিটোরিয়াম
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